Cinq destinations en Afrique à visiter cet hiver

Levez la main si c’est un rêve de visiter la patrie. C’est aussi le nôtre ! Depuis la nuit des temps, l’Afrique est sur le radar de tout vagabond sage. De la terre des ressources luxuriantes au véritable berceau de l’humanité, l’Afrique est la reine proclamée des continents.

Mais lors de la visite, où allez-vous au juste ?

L’hôtel de ville du Cap, en Afrique du Sud, est éclairé par des lumières violettes pour honorer la vie de feu l’archevêque Desmond Tutu. (Photo : Charlie Shoemaker/.)

Minimiser l’exploration de l’Afrique à seulement cinq destinations n’est pas une tâche facile. C’est presque impossible, mais nous avons nos raisons. Un seul coup d’œil aux eaux de Zanzibar et vous êtes hébété. Ou essayez de jeter un coup d’œil dans la musique, la mode, la culture et la vie nocturne de Lagos sans envie. (Je veux dire, qui d’autre peut danser comme ça ?)

Bien que nous ayons le fleuve Mississippi, vous vous demandez ce que cela peut être de visiter le tristement célèbre Nil ? Tout cela et bien plus encore est la raison pour laquelle nous avons dressé une liste de cinq destinations à visiter en Afrique. Découvrez nos choix ci-dessous.

Tanzanie

La Tanzanie est connue comme l’âme de l’Afrique, où de nombreux anthropologues du monde s’installent. Mais pourquoi, me demanderez-vous ? Eh bien, tout d’abord, Zanzibar, en Tanzanie, possède les plus belles plages de classe mondiale que vous puissiez voir. En dehors de cela, le pays est riche de 16 parcs nationaux, avec le parc national du Serengeti comme point culminant, où vous pourrez observer le rhinocéros noir, le buffle du Cap, le lion, le léopard et l’éléphant, c’est-à-dire les Big Five. La Tanzanie est un pays sûr, où vous pouvez visiter les villages masaï et avoir la chance d’acquérir des compétences auprès des habitants et de redonner aux communautés. C’est donc une destination de choix.

Le Cap, Afrique du Sud

Le Cap, en Afrique du Sud, possède des terres viticoles, diverses plages, des montagnes et une architecture industrieuse qui est souvent imitée mais jamais dupliquée. Bref, Cape Town est la capitale de l’Afrique du Sud, pour des raisons qui dépassent la population. L’énergie, l’histoire, l’emplacement et les paysages de cette ville sont à découvrir lorsque vous parcourez la montagne de la Table, le quartier de Bo-Kaap ou Robben Island et rappelez-vous ce qui s’est passé ici – et à quel point nous devons nous réjouir.

Lagos, Nigéria

Lagos, au Nigeria, est l’une des plus grandes villes du monde, mais la plus dense d’Afrique, avec 25 millions d’habitants. Lagos a une scène de divertissement animée connue sous le nom de Nollywood, leur Hollywood local, avec la plupart des films qui y sont projetés et la plupart de la musique et des divertissements se déroulant dans le centre-ville. En tant que plaque tournante du port maritime, vous pouvez trouver de vastes boutiques, des entreprises et des marchés de rue pleins de joyaux. Lagos est connue comme le centre de la richesse et du succès et l’une des villes les plus électriques au monde. Une fois entré, vous ne voudrez plus en sortir.

Egypte

(Photo de Chris McGrath/.)

Si vous considérez les pyramides comme de grands vortex dans l’histoire qui racontent une grande histoire sur qui nous sommes, nous vous suggérons de visiter le Caire ou Gizeh, en Égypte. L’Egypte est l’une des plus anciennes destinations de voyage sur terre. La capitale moderne du pays, Le Caire, est située près de l’embouchure du Nil et est une métropole animée où vous pouvez faire du shopping sur les marchés locaux et visiter le musée égyptien pour voir des momies et d’autres artefacts du passé. Gizeh, juste à l’extérieur des limites de la ville, est la destination de visite la plus emblématique au monde, avec les pyramides, les temples et le grand sphinx dans le désert. Si vous en avez l’occasion, ne manquez pas ce voyage.

Marrakech, Maroc

Marrakech apporte de l’excitation au Maroc en tant que plus grande ville du pays arabe avec autant de plaisir. La ville rouge — autrefois connue comme la Mecque des hippies, attirant des groupes comme Les Beatles et Les pierres qui roulent – a tellement de divertissement, vous allez passer un bon moment, c’est sûr. Dansez avec les charmeurs de serpents, goûtez quelques mets délicats, faites du shopping dans les marchés animés de la médina ou visitez les jardins botaniques et le spa tout en notant la grande architecture de la ville dans votre tête. Quoi que vous choisissiez de vous adonner, sachez que vous ne regretterez jamais votre visite à Marrakech.

