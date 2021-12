Cinq éditeurs de commutateurs s’associent pour une énorme vente en ligne, 15 commutateurs OLED sont également offerts

Image : QubicGames

Vous vous souvenez du merveilleux événement de Noël 2019 de QubicGames, lorsque l’éditeur a offert dix de ses jeux à quiconque possédait l’un de ses titres ? Eh bien, cette année, le studio est de retour, et il a amené des amis pour la balade.

Dans une configuration légèrement différente, l’événement de cette année verra les titres eShop de QubicGames, Untold Tales, All In ! Jeux, Tate Multimedia et Naptime.games à prix réduit pour une durée limitée. La célébration s’appelle ‘Qubic&Friends Winter Fest’ et elle se déroule à partir d’aujourd’hui, le 1er décembre, jusqu’au 31 décembre.

Plus de 30 jeux sont à prix réduit au total, y compris Real Boxing 2, Golf Club: Wasteland, The Bit.Trip series, The Hong Kong Massacre, Paradise Lost, Tools Up! et plus. Les remises vont jusqu’à 90 % sur certains titres, et tout comme l’événement de 2019, toutes les meilleures offres sont débloquées lorsque vous possédez ou achetez l’un des propres jeux de Qubic.

Vous trouverez tous les détails sur le fonctionnement de l’événement sur le site officiel. Vous y trouverez également des cadeaux offrant plus de 50 prix au total, dont 15 OLED Nintendo Switch.

Voici ce que vous verrez sur le site Web. Si vous possédez ou achetez l’un de ces jeux, vous verrez de nombreuses offres incroyables se débloquer sous vos yeux. (Image : QubicGames)

Assurez-vous de nous faire savoir si vous décidez de participer à la vente ou aux concours avec un commentaire ci-dessous – et si vous participez, bonne chance !