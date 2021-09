Cinq entreprises vont entreprendre des projets pilotes pour augmenter les revenus des agriculteurs

Le Centre vise à créer une base de données de huit crores d’agriculteurs au cours des quatre prochains mois après avoir compilé les détails de 5,5 crores d’agriculteurs qui ont bénéficié de programmes centraux tels que PM-Kisan, la carte de santé des sols et PM Fasal Bima Yojana.

Le ministère de l’Agriculture a signé mardi un protocole d’accord avec cinq sociétés – CISCO, Ninjacart, Jio Platforms, ITC et NCDEX e-Markets (NeML) – pour entreprendre des projets pilotes dans différents districts dans le but d’augmenter les revenus des agriculteurs. La participation du secteur privé fait partie des diverses initiatives prises pour doubler les revenus des agriculteurs d’ici 2022.

« Nous travaillerons avec les agriculteurs pour leur donner un meilleur accès au marché afin qu’ils obtiennent les meilleurs prix pour leurs produits », a déclaré Mrugank Paranjape, directeur général et PDG de NeML. La société travaillera à Guntur dans l’Andhra Pradesh, à Davangere dans le Karnataka et à Nashik dans le Maharashtra, a déclaré Paranjape, ajoutant qu’elle soumettrait un rapport d’évaluation au gouvernement après un an.

Bien qu’il n’y ait pas d’injection de fonds par le gouvernement dans ces projets pilotes, le ministère de l’Agriculture partagera les données des agriculteurs avec ces entreprises afin que les initiatives soient axées sur la livraison et atteignent les bénéficiaires nécessaires, ont indiqué des sources.

S’adressant aux ministres en chef et aux ministres de l’Agriculture de 15 États le 7 septembre, le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, a souligné que les gouvernements central et des États doivent travailler ensemble pour que l’agriculture donne un coup de fouet à l’économie. Il a exhorté les États à autoriser la liaison de la base de données du Centre avec les registres fonciers, ce qui aiderait à orienter les programmes plus efficacement.

« Sur la base de ces projets pilotes, les agriculteurs seront en mesure de prendre des décisions éclairées sur la culture à cultiver, la variété de semences à utiliser et les meilleures pratiques à adopter pour maximiser le rendement. Les acteurs de la chaîne d’approvisionnement agricole peuvent planifier leurs achats et leur logistique sur des informations précises et opportunes. Les agriculteurs peuvent prendre des décisions éclairées quant à la vente ou au stockage de leurs produits et quand, où et à quel prix les vendre », a déclaré le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

Le gouvernement a également conçu une mission d’agriculture numérique pour 2021-25 pour des projets basés sur de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, la chaîne de blocs, la télédétection et la technologie SIG, l’utilisation de drones et de robots. “La chaîne de valeur agricole s’étend de la sélection des cultures à la gestion des cultures et au marché et elle implique des acteurs publics et privés dans les intrants agricoles, les services et la logistique”, a déclaré le ministère.