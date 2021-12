Cinq erreurs de collecte de fonds d’entreprise à éviter – Édition à but non lucratif

Photo de RODNAE Productions sur Pexels.com

L’une des plus grandes erreurs de collecte de fonds commises par les organisations à but non lucratif est de ne pas établir une communication claire entre l’organisation à but non lucratif et l’entreprise. Bien qu’il existe des différences importantes entre la collecte de fonds pour une organisation à but non lucratif et pour une entreprise à but lucratif, de nombreuses organisations à but non lucratif commettent également des erreurs courantes. Si les objectifs et la direction d’une collecte de fonds ne sont pas clairs, les donateurs ne pourront pas suivre les messages. Si votre message de collecte de fonds n’est pas clair pour les donateurs, ils ne sauront pas comment y répondre. Et, si votre organisation ne fournit pas de commentaires aux participants et aux supporters, cela ne sera pas efficace.

Développer une relation avec une entreprise est un processus complexe. Non seulement les deux parties doivent s’entendre, mais elles doivent également comprendre votre cause et être prêtes à y investir de l’argent. L’entreprise doit savoir que votre programme est dans son propre intérêt et, par conséquent, vous devez commencer le processus de collecte de fonds suffisamment tôt. Si vous n’envisagez pas une collecte de fonds à grande échelle, ne vous précipitez pas pour collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif sans définir votre objectif au préalable.

Intégrez le principe de l’intérêt personnel éclairé à votre stratégie de collecte de fonds. Beaucoup de gens pensent que les principaux contacts de l’association seront les clients les plus rentables. Cependant, ce n’est pas vrai. Au lieu de cela, votre stratégie de collecte de fonds doit se concentrer sur vos meilleurs prospects. Identifier et rencontrer ces personnes en personne augmentera vos chances de succès. Il s’agit d’une base fondamentale pour vos efforts de collecte de fonds. C’est aussi un excellent moyen de nouer des relations avec des entreprises donatrices potentielles.

Les cinq erreurs de collecte de fonds les plus courantes pour les organisations à but non lucratif entrent dans cette catégorie. La première est que les organisations à but non lucratif sont trop désireuses de présenter leurs meilleurs projets aux entreprises. Ils ne tiennent pas compte de la réputation de l’entreprise ou de la valeur de leur argent. En conséquence, ils ne voient pas la situation dans son ensemble, ou ne comprennent pas leur intérêt personnel éclairé. En tant qu’organisation à but non lucratif, vous devez vous assurer de planifier la collecte de fonds suffisamment tôt pour éviter ces erreurs courantes.

En tant qu’organisation à but non lucratif, votre stratégie de collecte de fonds doit être axée sur vos meilleurs prospects. En vous concentrant sur vos meilleurs prospects, vous garantirez de meilleurs résultats pour la mission de votre organisation à but non lucratif. En évitant ces cinq erreurs de collecte de fonds, vous serez sur la bonne voie pour un partenariat réussi avec les bons investisseurs. Mais il ne fait aucun doute qu’il n’est pas facile d’attirer les entreprises. Heureusement, il existe des moyens d’éviter ces erreurs courantes.

Lorsqu’il s’agit de développer des relations avec les entreprises, il y a quelques erreurs courantes à éviter. N’hésitez pas à présenter votre projet aux principaux contacts et parties prenantes. Si vos partenaires corporatifs ne sont pas satisfaits, votre collecte de fonds est inefficace. N’oubliez pas de leur faire part de toutes les erreurs que vous avez commises et des personnes que vous essayez d’atteindre. De cette façon, vous augmenterez vos chances de réussite.

Une autre erreur courante consiste à surévaluer les avantages de votre programme de collecte de fonds. Bien que cette erreur puisse sembler évidente, c’est une grave erreur. Les intérêts des entreprises seront plus axés sur la réputation de votre organisation à but non lucratif que sur leurs propres intérêts. Ce dernier sera finalement le plus bénéfique pour la communauté. Quelle que soit la taille de votre entreprise, il n’y a aucune raison que des erreurs se produisent dans votre collecte de fonds d’entreprise.

Si vous êtes un organisme à but non lucratif, le partenariat avec une entreprise est une étape essentielle pour établir une relation fructueuse. Les intérêts de l’entreprise ne sont pas les mêmes que ceux de l’organisation à but non lucratif. Ils s’intéressent plutôt à la valeur de votre programme. Et en retour, ils sont susceptibles de vous aider. Alors, assurez-vous de ne pas commettre ces erreurs ! Voici donc quelques-unes des erreurs de collecte de fonds les plus courantes à éviter :

Ne faites pas une grosse erreur. L’intérêt de l’entreprise n’est pas le vôtre. La principale préoccupation d’une entreprise est d’être en mesure de respecter sa réputation. Il ne s’agit pas de donner de l’argent à votre cause. En effet, une bonne stratégie de levée de fonds doit se concentrer sur les meilleurs prospects de l’entreprise. Si votre organisation a pour mission d’aider les autres, il est essentiel de pouvoir montrer que vous êtes un partenaire précieux.