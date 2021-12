Cinq étoiles qui ont le plus brillé lors de la saison 2021 de Formule 1

L’une des saisons de Formule 1 les plus passionnantes de l’histoire devait comporter une multitude d’étoiles brillantes – et nous avons choisi nos cinq préférées.

Contrairement à nos cinq plus gros flops, ce sont les pilotes, un diffuseur et un grand prix qui nous ont fait haleter, applaudir, applaudir et rire.

1 & 2 Max Verstappen et Lewis Hamilton

Par quoi d’autre pourrions-nous commencer ?

Dans une campagne aussi incroyable, il serait injuste d’inclure l’un des protagonistes du titre sans l’autre, d’autant plus qu’ils méritaient tout autant de devenir champions du monde.

Et c’est à cause, plutôt qu’en dépit, des événements profondément insatisfaisants qui ont entouré ces derniers tours à Abu Dhabi.

Même à des stades très différents de leur carrière, Verstappen et Hamilton regarderont dans les années à venir 2021 comme étant la saison la plus remarquable qu’ils aient jamais connue.

C’est juste dommage que pour l’un d’entre eux, à savoir le Britannique, cela se soit soldé par une déception aussi profonde et un sentiment d’injustice, car il ne le méritait pas.

Le champion en titre et le jeune prétendant ont offert aux fans une bataille si intense et passionnante sur 22 courses qui contenaient tout – une action passionnante de roue à roue, des dépassements, des arrivées serrées et, bien sûr, la controverse.

Chaque moment individuel le long du chemin a contribué, même de manière minime, à une histoire qui pourrait ne jamais être égalée pour le drame de la F1 – bien que nous espérons évidemment que ce sera le cas, le plus tôt possible !

En plus de tout le reste, ce qui doit également être pleinement enregistré, c’est la quantité suprême de capacité de ces deux pilotes incroyablement doués affichés tout au long de 2021.

Ils ont remporté 18 des 22 grands prix à eux deux, et cela aurait sans doute dû être 20 ou même 21 sans les accidents. Un peu plus à ce sujet plus tard.

Non seulement cela, mais dans plusieurs courses, ils ont pris une demi-minute d’avance sur leurs rivaux, dont deux avaient des voitures équivalentes. C’était souvent Hamilton et Verstappen devant, dans l’un ou l’autre ordre, les autres nulle part.

Une régularité étonnante de deux pilotes à leur apogée absolu.

3 Lando Norris

4️⃣ pic.twitter.com/ItIEsEIsJf – Lando Norris (@LandoNorris) 12 décembre 2021

Ajoutons un pilote de plus. N’importe quel prix décerné pour « l’artiste de F1 le plus amélioré de la saison » aurait sûrement Norris sur la liste restreinte.

D’accord, donc le Britannique de 22 ans a fini par être battu à l’honneur du meilleur pilote non-Mercedes ou Red Bull par Carlos Sainz, son ancien coéquipier maintenant chez Ferrari.

Et selon les propres mots de Norris, c’était vraiment une saison en deux mi-temps, même si les deux occasions où il a senti une chance de remporter une première victoire sont survenues lors de courses consécutives en septembre.

Mais ce fut une excellente ouverture de campagne pour le pilote McLaren, qui a relevé le défi posé par l’arrivée d’un vainqueur expérimenté en Daniel Ricciardo en remplacement de Sainz en élevant son propre jeu de manière exponentielle.

Certaines performances de Norris vous ont vraiment mis sur le bord de votre siège, d’abord lors des qualifications à Imola, la deuxième course de la campagne, où il est devenu un prétendant choc à la pole position avec deux secteurs violets lors de son dernier run de Q3… seulement pour dépasser de manière frustrante les limites de la piste et voir son temps supprimé.

Finissant en dehors des cinq premiers une seule fois lors des 10 premières courses, Norris surclassait Valtteri Bottas et Sergio Perez en termes de points pendant une grande partie de cette période avant que la saison ne se termine de manière aussi cohérente – mais pas aussi compétitivement, régulièrement entre P7 et P10.

Et n’oublions pas que Lando reste également une star hors piste, continuant à parler librement, ouvertement et de manière divertissante dans ses interviews.

Plus de la même chose, s’il vous plaît, et surtout l’amélioration, en 2022.

4 Le Grand Prix d’Azerbaïdjan

Une course peut-elle correspondre à la description d’une « star » ? Peut-être pas, mais laissez-nous le faire cette fois parce que, de tous les 22 grands prix, c’était le Sirius.

Verstappen et Hamilton ne seraient pas d’accord. À part Monza, où ils se sont heurtés, ce fut la seule occasion où aucun des deux n’a remporté de points.

Cela n’aurait absolument pas dû être le cas, bien sûr. Le podium semblait être rempli par Verstappen, son coéquipier Red Bull Perez et Hamilton lorsque le Néerlandais a subi une crevaison de pneu et a chuté à cinq tours de la fin.

Après le déploiement de la voiture de sécurité, la course a été signalée par un drapeau rouge et au milieu d’un départ arrêté pour un sprint de deux tours jusqu’au drapeau à damier, Hamilton a attrapé son bouton magique de «frein» et est allé tout droit au premier virage, terminant finalement 15e – derrière les deux voitures Haas.

Cela a laissé un podium de Perez, Sebastian Vettel et Pierre Gasly, chacun ravi de finir là où ils l’ont fait.

Bakou a dû être rayé du calendrier pour des raisons de pandémie en 2020, mais le renouvellement de 2021 nous a fait réaliser à quel point cela nous avait manqué.

Les courses de rue ne sont pas la tasse de thé de tout le monde, mais c’était un plus. Mis à part les crevaisons de pneus – Lance Stroll a également eu un mauvais shunt – cela obtient notre vote en tant que grand prix de l’année.

5 Ted et son fidèle Notebook

Avec mes excuses à tout le monde, j’ai pris la peine de jouer le ‘Max ou Lewis?’ jeu (en particulier @LittleMissSandy Darius et @katahyde) voici le carnet de qualification d’Abu Dhabi : https://t.co/hFISirKzg2

Et https://t.co/Vc9G1m6X3R – Ted Kravitz (@tedkravitz) 11 décembre 2021

Encore une fois, cela risque un contrecoup. Ted est-il devenu une parodie de lui-même ? Eh bien, peut-être, mais qui n’apprécie pas ses informations sur la F1 avec quelques rires pour augmenter le facteur de divertissement ?

À une certaine époque, un journaliste relativement droit dans les stands, Kravitz a maintenant la licence pour se frayer un chemin à travers ses programmes deux fois par week-end – trois s’il y a des qualifications de sprint – pour Notebook sur Sky F1, avec une curieuse capacité à vous faire sentir comme si vous étiez la seule personne à regarder.

De la salutation familière « Hiyaaaaa » après la pause publicitaire à mettre son nez dans les affaires des autres, il s’agit de 25 minutes – minutieusement chronométrées par l’homme lui-même – de, pardonnez le jeu de mots, de la télévision occasionnelle avec un accident de voiture, mais surtout une opportunité de regarder derrière le scènes dans le paddock et les stands où les caméras habituelles s’arrêtent de tourner.

Les notes elles-mêmes se perdent parfois un peu au fur et à mesure que Ted se laisse aller, mais cela fait partie de l’attrait – après une séance de qualification ou une course intense, une touche d’humour pour alléger la charge peut faire des merveilles.

Les temps forts de la saison ? Trop pour les énumérer ici, mais passer une demi-minute de ses 25 sur des prononciations à la Kenneth Williams du sponsor du Grand Prix du Qatar Ooredoo restera longtemps dans les mémoires.