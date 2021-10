Cinq exemples de petits déjeuners sains pour vos enfants

28/10/2021 à 12:19 CEST

Avec le retour à la routine, les matinées redeviennent un véritable marathon pour que les enfants arrivent à l’heure en classe. Mais la précipitation n’est jamais bonne. Les enfants doivent se réveiller le matin avec suffisamment de temps pour s’étirer, s’habiller calmement et surtout prendre le petit déjeuner correctement.

Les déjeuner C’est sans aucun doute le repas le plus important de la journée avec lequel les plus petits doivent avoir assez d’énergie pour affronter toute la journée avec force. Les enfants qui sautent le petit-déjeuner ont un plus grand manque de concentration et à long terme, leurs performances scolaires sont plus faibles. En outre, le jeûne est également étroitement lié à l’obésité infantile.

Il ne suffit pas non plus que les enfants aient juste un verre de lait et quelques biscuits au petit-déjeuner, le petit-déjeuner des plus petits de la maison doit être consistant et surtout très sain. Quels sont les enfants à prendre pour le petit déjeuner alors? Les experts en nutrition et les pédiatres insistent sur le fait que le petit déjeuner pour enfants et adolescents Ils doivent être composés de produits laitiers, de céréales et de fruits.

Cinq petits déjeuners pour les enfants

Pour que les enfants ne se lassent pas de toujours prendre le même petit-déjeuner, nous proposons cinq petits-déjeuners, un pour chaque jour de la semaine :

Lundi

-Un verre de lait entier

-Biscuits type Maria avec confiture

-Un jus d’orange

Mardi

-Un yaourt aux céréales et aux baies

Mercredi

-Pain grillé avec jambon et fromage à tartiner

-Jus de pomme et carotte

jeudi

-Gâteau maison aux noix et raisins secs

-Verre de lait entier

-Une banane

Vendredi

-Bol de lait entier aux céréales

-Un Kiwi ou autre fruit de saison

N’oubliez pas qu’il n’est pas pratique pour les enfants d’abuser des graisses, il est donc toujours préférable de remplacer le beurre par l’huile d’olive, le pain de mie par du pain, les pâtisseries industrielles par des douceurs maison, etc.

De plus, les jus doivent toujours être fraîchement pressés, bien qu’il soit toujours préférable de prendre le fruit directement car il contient plus de fibres. Il est pratique d’inclure une collation saine dans votre sac à dos afin de pouvoir la prendre en milieu de matinée comme un demi-sandwich mixte, trois biscuits ou un autre fruit.