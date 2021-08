Cinq exercices de respiration inspirés du ballet pour calmer votre esprit .

Les exercices de respiration peuvent être effectués n’importe quand, n’importe où (Photo : ./iStockphoto)

Nous vivons une époque stressante.

Les niveaux d’anxiété ont grimpé en flèche en raison du coronavirus, les opinions sur la meilleure façon d’avancer socialement sont polarisées, et après une année d’isolement considérable, il y a une période d’ajustement à traverser.

Lorsque des moments de malaise émotionnel et mental surviennent, il peut être difficile de savoir comment les surmonter.

Les exercices de respiration – bien qu’ils soient devenus un cliché à recommander – ont l’avantage de ne nécessiter que vous, votre concentration et votre respiration.

Ces choses seront toujours avec vous et peuvent faire partie de la boîte à outils pour vous aider à vous ancrer mentalement dans les moments où vous vous sentez perdu, peu importe l’endroit.

Au cours de la pandémie, nous avons vu un mélange de disciplines appliquer les pratiques de respiration qui accompagnent leur art aux contextes de guérison des coronavirus, comme l’English National Opera qui a lancé un programme de respiration pour les patients de longue durée.

Rhea Sheedy, fondatrice de Ballet Fusion, mélange les techniques du ballet, du pilates et du yoga dans des cours conçus pour promouvoir la forme physique générale.

Avec ces pratiques à l’esprit, il existe certains exercices de respiration qui peuvent être pris et utilisés, quel que soit votre niveau d’expérience dans ces modes de remise en forme.

Respiration nasale alternée (1 minute)

Cette pratique peut vous aider à vous amener au moment présent (Photo : Ballet Fusion)

« La respiration par les narines est connue dans certaines pratiques de yoga sous le nom de nadi shodhana qui, en sanskrit, signifie purification du canal.

« On pense qu’il aide à promouvoir l’équilibre, la clarté et la relaxation. Biologiquement, il est prouvé qu’il améliore la fonction pulmonaire, abaisse la fréquence cardiaque, la tension artérielle et le stress sympathique », explique Rhea.

Comment faire:

Soulevez votre main droite vers votre nez et expirez complètement. Placez doucement votre pouce droit sur votre narine droite. Inspirez par la narine gauche, puis couvrez la narine gauche avec votre index. Ouvrez la narine droite et expirez par ce côté. Inspirez par la narine droite puis couvrez cette narine. Ouvrez la narine gauche et expirez par le côté gauche avant de répéter.

Respiration des mains en coupe (1 minute)

Un exercice qui demande très peu de réflexion (Photo : Fusion de ballet)

«Dans les moments de stress ou de panique, nous respirons plus vite (parfois en hyperventilant presque), ce qui signifie que nous perdons rapidement du dioxyde de carbone.

«Cela peut entraîner des étourdissements, de la faiblesse, des étourdissements, des picotements dans les mains et les pieds – ce qui peut ajouter à l’anxiété, aggravant tout.

“Bien qu’on nous enseigne qu’une augmentation de l’oxygène est bonne pour nous, nos niveaux de CO2 ont un impact direct sur nos niveaux de calme”, ​​explique Rhea.

Comment faire:

Placez vos mains ensemble et placez-les légèrement sur votre nez et votre bouche. Ensuite, inspirez et expirez lentement pas plus de 6 à 12 fois.

Port de Bras avec respiration (2 minutes)

Lève-toi pour celui-ci (Photo : Fusion de ballet)

« C’est un excellent exercice qui peut vraiment vous aider à vous centrer et à calmer votre esprit.

«J’adore celui-ci parce que beaucoup d’entre nous sont assis à un bureau toute la journée, donc beaucoup de tension peut s’accumuler dans notre dos.

“Non seulement cela nous aide à nous calmer, mais c’est aussi excellent pour étirer le dos”, explique Rhea.

Comment faire:

Tenez-vous debout avec les pieds écartés à la largeur des hanches et une posture forte (soulevez le plancher pelvien, engagez les abdominaux). Inspirez par le nez et levez les bras. Expirez par la bouche dans un pli vers l’avant – en laissant la tête et les bras tomber et se détendre. Inspirez par le nez tout en roulant à travers la colonne vertébrale. Répéter.

Lifting des épaules avec expiration (1 minute)

Laisse tomber tes épaules (Photo : Fusion de ballet)

“Nous maintenons beaucoup de tension dans notre cou et nos épaules et cet enregistrement rapide aidera à soulager ce stress refoulé”, explique Rhea.

Comment faire:

Tenez-vous debout avec les pieds écartés à la largeur des hanches et une posture forte (soulevez le plancher pelvien, engagez les abdominaux). Inspirez par le nez tout en soulevant les épaules vers les oreilles. Expirez par la bouche en laissant tomber les épaules pour leur permettre de se détendre. Répétez quatre à cinq fois.

Prière inspirez, poussez expirez (1 minute)

Commencez la journée avec cette technique rapide (Photo : Fusion de ballet)

“Cela peut être fait assis ou debout et c’est un mouvement agréable à faire avant de se coucher ou à la première heure du matin”, ajoute Rhea.

Commencez en position debout ou assise et inspirez, rapprochez les paumes et levez les mains vers le ciel. Expirez en poussant les bras vers le bas, paumes vers le sol. Répétez en imaginant que vous respirez la paix et la relaxation et que vous expirez le stress et l’inquiétude.

