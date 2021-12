Cinq façons les plus simples de transférer des fichiers de votre téléphone Android vers votre PC ou Mac

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles vous devrez peut-être transférer des fichiers de votre appareil Android vers votre PC ou Mac. Vous souhaitez peut-être sauvegarder des photos afin de libérer de l’espace de stockage ou de déplacer de la musique sur votre bureau que vous avez téléchargée sur votre téléphone.

En raison de la nature ouverte et transparente d’Android, il existe de nombreuses façons de le faire. Vous pouvez utiliser un câble USB ou une application tierce, ou même profiter d’une connexion sans fil locale. Avec autant d’options différentes, il n’est pas toujours évident de savoir laquelle choisir, nous sommes donc là pour vous montrer les cinq façons les plus simples de transférer vos fichiers d’un téléphone Android vers un PC Windows ou un Mac.

1. Câble USB

L’utilisation du câble USB fourni avec votre smartphone est probablement le moyen le plus simple de se connecter à votre ordinateur. Vous en aurez peut-être besoin d’un autre si votre téléphone est équipé du nouveau câble USB Type-C-à-Type-C et que votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable n’a pas de port USB-C, mais si ce n’est pas un problème, le chargement groupé le câble devrait être tout ce dont vous avez besoin pour déplacer des fichiers entre les deux appareils. La vitesse de transfert dépendra du type de câble et de stockage dont vous disposez sur les deux appareils. Par exemple, la vitesse de transfert sera plus lente si votre téléphone utilise le stockage eMMC, mais beaucoup plus rapide s’il est livré avec UFS. De même, le transfert de fichiers vers un disque SATA sur un PC prendra plus de temps que vers un SSD.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

les fenêtres

Si vous effectuez le transfert vers un PC Windows, rien de plus simple.

Connectez votre téléphone et votre PC à l’aide du cable USB. Galerie d’images (1 images) Vous verrez une notification ou une fenêtre contextuelle sur votre téléphone vous permettant de choisir une préférence USB. Sélectionner Transfert de fichier. Une fenêtre de transfert de fichiers devrait s’ouvrir sur votre PC, ou vous devrez peut-être naviguer vers Ce PC via l’explorateur de fichiers et recherchez le dossier nommé d’après votre téléphone. À partir de là, vous pouvez parcourir le contenu de votre téléphone et faire glisser des fichiers vers un dossier sur votre PC. Les photos sont généralement dans le Appareil photo > dossier DCIM, tandis que les fichiers téléchargés seront dans le Téléchargements dossier. Vous pouvez également Sélectionner et Copie un ou plusieurs fichiers, puis pâte dans le dossier souhaité sur votre PC.

Mac

Malheureusement, l’utilisation d’un câble USB pour transférer des fichiers vers un Mac n’est pas si simple. Pour cela, vous devez d’abord installer l’application officielle Android File Transfer sur votre Mac. Une fois que vous avez fait cela, les étapes sont assez simples.

Connectez votre téléphone et votre Mac avec le cable USB. Galerie d’images (1 images) Sélectionner Transfert de fichier à partir de la notification ou de la fenêtre contextuelle des préférences USB. Ouvrez le Application de transfert de fichiers Android (s’il ne s’ouvre pas automatiquement). Vous pouvez maintenant parcourir le contenu de votre téléphone et faire glisser des fichiers vers une fenêtre du Finder pour les transférer.

2. Bluetooth

Si vous n’avez pas de câble USB à portée de main, vous pouvez également utiliser Bluetooth pour transférer des fichiers. Mais attention, les vitesses de transfert sont très lentes, il est donc préférable d’utiliser cette méthode uniquement lors du transfert de tailles plus petites. Une seule pièce jointe ou une photo de votre galerie devrait convenir, mais nous ne recommandons pas d’utiliser Bluetooth pour une longue vidéo ou un grand album plein de photos.

Permettre Bluetooth sur votre téléphone et PC/Mac. Sur Android, vous pouvez l’activer à partir des paramètres rapides en tirant vers le bas la nuance de notification. Sous Windows et Mac, recherchez l’icône Bluetooth dans la barre d’état ou le centre de contrôle. Sur votre PC ou Mac, recherchez les appareils disponibles. Sélectionnez votre téléphone à jumeler avec. Il vous sera demandé de accepter la connexion en vérifiant qu’un numéro de broche correspond sur les deux appareils. Si vous utilisez un Mac, il y a une étape supplémentaire. Aller à Préférences système > Partage et vérifie Partage Bluetooth pour l’allumer. Localisez le fichier ou la photo sur votre téléphone que vous souhaitez transférer. Appuyez sur le Partager icône, puis sélectionnez Bluetooth. Galerie d’images (1 images) Sur un ordinateur, clic-droit sur l’icône Bluetooth de votre barre des tâches et cliquez sur Recevoir un fichier. Sélectionnez ensuite l’appareil à partir duquel vous partagez et le fichier sera envoyé à votre Documents dossier. Sur un Mac, le fichier sera envoyé directement au Téléchargements dossier où vous pouvez y accéder immédiatement.

3. Application Microsoft Your Phone

Si vous devez transférer un tas de photos de votre téléphone vers votre PC Windows, l’application compagnon Your Phone de Microsoft est un outil fantastique. Les transferts sont extrêmement rapides, mais cette copie entre appareils ne fonctionne que sur les appareils Samsung exécutant OneUI 2.1 et supérieur. Tant que vous disposez d’un appareil Galaxy plus récent, c’est un excellent moyen de glisser-déposer des fichiers et des photos.

Vous devez d’abord installer le Application Microsoft Votre téléphone sur votre téléphone. Les versions plus récentes de Windows auront l’application Votre téléphone préinstallée sur votre PC, mais au cas où elle ne serait pas déjà là, vous pouvez la récupérer ici. Une fois que vous avez couplé votre téléphone à votre PC à l’aide de l’application, le transfert d’images est aussi simple que de glisser-déposer les fichiers de votre téléphone vers votre PC ou vice versa. Pour faire ça, cliquez sur l’image de votre téléphone dans le volet de gauche ou le bouton « Ouvrir l’écran du téléphone ». L’écran d’accueil apparaîtra dans une nouvelle fenêtre. Accédez à l’application Mes fichiers et appuyez longuement sur le fichier que vous souhaitez transférer sur votre PC. Cochez les cases à côté des fichiers pour en sélectionner plusieurs, puis vous pouvez les faire glisser et les déposer sur le bureau de votre PC. Vous serez averti une fois le transfert terminé.

Votre téléphone de Microsoft peut faire bien plus que simplement transférer des fichiers – vous pouvez également l’utiliser pour refléter vos notifications, passer des appels et bien plus encore. Consultez notre guide complet de la puissante application Your Phone.

4. Puce

L’application Your Phone de Microsoft est bien conçue, mais elle comporte de nombreuses restrictions, en particulier pour les utilisateurs expérimentés qui ont fréquemment besoin de transférer des fichiers entre leurs téléphones et leurs PC. Ici, une application tierce appelée Pushbullet est pratique. C’est une application de mise en miroir tout-en-un qui peut également être utilisée pour transférer à peu près n’importe quoi entre votre téléphone et votre PC ou Mac, tant que vous disposez d’une connexion Internet. Voici comment l’utiliser :

Installez Pushbullet sur votre appareil Android et sur votre bureau — il est disponible dans votre navigateur en tant qu’extension Chrome ou module complémentaire Firefox, ou en tant qu’application Windows autonome. Connectez-vous sur les deux machines via Google ou Facebook. Sélectionnez le Pousser onglet en bas à gauche de l’application téléphone. Choisissez l’appareil ou le navigateur avec lequel vous souhaitez partager, juste au-dessus de la zone de texte. La valeur par défaut est Tous les appareils, ce qui rendra tout fichier que vous partagez disponible sur tout appareil que vous avez connecté à Pushbullet. Appuyez sur le icône de pièce jointe pour sélectionner le fichier ou la photo. Galerie d’images (1 images) Une fois terminé, appuyez sur le envoyer l’icône pour transférer le fichier. Galerie d’images (1 images) Le fichier apparaîtra dans la fenêtre de l’appareil, où vous pourrez choisir de le télécharger. Il ira au Dossier de téléchargements de votre PC par défaut. N’oubliez pas que plus la taille du fichier est grande, plus cela prendra de temps.

Alternativement, vous pouvez utiliser le Fichiers distants fonction pour afficher tous les fichiers de votre téléphone et les transférer à partir de là.

5. Google Disque

Une autre option simple pour partager des fichiers est via le cloud. Le compte Google que vous avez utilisé pour configurer votre téléphone Android est également livré avec 5 Go de stockage Google Drive par défaut, et il est facilement accessible depuis votre PC ou Mac, vous permettant d’envoyer plusieurs fichiers à la fois. N’importe quelle application de stockage en nuage fera l’affaire, donc si vous utilisez déjà Microsoft OneDrive ou Dropbox, vous pouvez les utiliser à la place. Cependant, Google Drive est le plus facilement accessible aux nouveaux arrivants, voici donc comment l’utiliser…

Allez au Application Google Drive sur votre appareil Android. Clique sur le + bouton dans le coin inférieur droit et appuyez sur Télécharger. Galerie d’images (1 images) Sélectionnez le(s) fichier(s) que vous souhaitez partager dans la liste et attendez patiemment pendant qu’ils sont téléchargés – cela peut prendre un certain temps pour les fichiers volumineux. Galerie d’images (1 images) Se diriger vers drive.google.com dans votre navigateur de bureau et assurez-vous que vous êtes connecté avec le même compte Google que votre téléphone. Vos fichiers téléchargés devraient être là, prêts à être Télécharger.

Il existe de nombreuses autres façons de partager du contenu entre votre appareil Android et un PC ou un Mac, mais ces cinq méthodes sont les plus rapides et les plus simples d’après mon expérience. Si vous avez une autre astuce pour un bon moyen de transférer des fichiers, faites-le savoir à tout le monde dans les commentaires.

J’ai joué avec la console de jeu G3x de type Switch de Qualcomm et j’aimerais pouvoir l’acheter

Les jeux Android se préparent à rivaliser

Lire la suite

A propos de l’auteur

Mike Johnson (3 articles publiés)



Mike est un rédacteur indépendant pour Android Police. Il blogue depuis le lycée et a perfectionné son expertise dans la rédaction de didacticiels, de guides et de procédures pour Android et Chrome.

Plus de Mike Johnson