Cinq facteurs détermineront à quel point ce combat pour le titre sera serré · .

Bon nombre des plus grands moments de l’histoire de la Formule 1 impliquent des combats de championnat du monde qui ont été décidés lors de la dernière course de la saison.

Les drames ont laissé des souvenirs indélébiles dans l’esprit de ceux qui en ont été témoins: James Hunt refusant le titre à Niki Lauda lors d’un Fuji fouetté par la pluie en 1976, l’explosion de pneus de Nigel Mansell remettant la couronne de 1986 à Alain Prost à Adélaïde, ou le controversé vainqueur du championnat de Michael Schumacher. collision avec Damon Hill sur la même voie huit ans plus tard.

Mais la F1 a peu ajouté à cette histoire au cours de la dernière décennie. Cela fait cinq ans que la Formule 1 a eu une course décisive pour le titre en finale. Il faut remonter près d’une décennie pour la dernière fois que deux pilotes d’équipes différentes étaient toujours en lice à la fin de la saison.

Cela peut enfin être sur le point de changer. La saison de F1 2021 s’est ouverte sur une compétition bien préparée entre Mercedes et Red Bull.

Ce n’est pas la première fois dans l’ère du V6 hybride turbo que Mercedes fait face à la concurrence au début d’une saison. Ferrari a remporté les manches d’ouverture des campagnes 2017 et 2018 – en effet, il a fallu quatre courses à Mercedes pour remporter une victoire dans cette dernière campagne. Néanmoins, à ces deux occasions, Lewis Hamilton a remporté le titre avec plusieurs courses à disputer.

Max Verstappen et Red Bull ont-ils le courage de rester dans le combat jusqu’à la fin – et enfin d’arracher la couronne qui a été Mercedes ces dernières années?

Quelle est la longueur d’avance de Red Bull?

Les tests ont montré que c’était le cas et les qualifications à Bahreïn ont donné la première preuve: Red Bull est désormais l’équipe à battre au rythme d’un tour. Après avoir été quatre dixièmes de seconde plus lents que Mercedes sur la piste en novembre, ils ont été presque autant plus rapides lors de la première course de la nouvelle saison.

Verstappen a été trop rapide pour Mercedes en qualifications « Bahreïn n’a toujours pas été la course la plus forte pour Red Bull, et ils n’ont pas non plus été particulièrement bons hors des blocs, et ce week-end montre que tout ce n’est plus le cas en 2021 », Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a réfléchi. «Je n’ai donc aucun doute qu’ils sont extrêmement difficiles à battre.»

Ceci est juste un point de données, bien sûr. Mercedes avait été plus compétitive au deuxième trimestre. « Sur le pneu moyen, Mercedes a été très forte tout le week-end », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull à Bahreïn. «Ils ont été plus rapides que nous en Q2 sur ce pneu moyen.»

« Ce qui est formidable pour la Formule 1, c’est qu’il semble que les deux équipes sont proches », a-t-il ajouté. Il semblait certainement que les deux équipes étaient plus proches dans la course, où elles utilisaient des pneus composés moyens et durs plutôt que des pneus souples.

Hamilton a pu rester suffisamment proche de Verstappen dans les premières étapes pour pouvoir effectuer un premier arrêt au stand précoce, revendiquer une position sur la piste et effectuer un long relais final pour arracher la victoire sous le nez de Red Bull.

Qu’y a-t-il derrière le changement de performance? Verstappen a révélé après la course qu’il «avait plus de patinage d’un côté, à l’arrière». Cela semble avoir été lié à un problème avec son différentiel, que le consultant en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a estimé leur coûter environ trois dixièmes de seconde par tour.

Hamilton a exploité les problèmes de Red Bull – et les limites de la piste – pour gagner Une partie du gain de performance de Red Bull provient clairement de son moteur également. Cependant, Marko a révélé que l’unité de Verstappen avait été légèrement refusée pendant la course en raison des préoccupations concernant la hausse des températures.

Hamilton avait également un tour dans sa manche. Les pilotes ont été informés avant la course qu’ils étaient libres d’utiliser la zone de dégagement au virage quatre et il l’a fait de manière plus agressive que la plupart des autres. Verstappen l’a repéré pendant la course et Red Bull lui a conseillé de faire de même. L’affirmation ultérieure de Horner selon laquelle «il y a un avantage de deux dixièmes en utilisant cette partie du circuit» peut être légèrement exagérée, mais bien sûr, Hamilton n’aurait pas fait cela s’il n’y avait rien eu à gagner.

Même avec ces mises en garde, Verstappen était toujours en mesure d’attraper et de dépasser Hamilton, bien que le mouvement ne soit pas resté. La preuve est claire, Red Bull a commencé la saison avec un solide avantage de performance de plusieurs dixièmes de seconde sur Mercedes. Il reste à voir si cela sera reproduit sur des circuits qui ne sont pas aussi abrasifs ou chauds que le Bahreïn.

Mercedes comblera-t-elle l’écart?

Article: Wolff voit un dilemme de développement pour Mercedes en 2022 après un retour en arrière hors saisonSachant ce qu’il fallait pour refuser la victoire de Verstappen à Bahreïn, Hamilton a clairement indiqué qu’il s’attendait à un combat difficile pour le reste de l’année. «Je ne me souviens pas à quel point les autres saisons étaient proches, mais cela doit avoir commencé comme l’une des plus difficiles», a-t-il déclaré.

«Le rythme de Red Bull est incroyablement fort, comme vous pouvez le voir. Nous ne pouvons pas les égaler en qualifications pour le moment. C’est un grand pas en avant pour nous. Je pensais que nous pourrions nous rapprocher dans la course mais c’était un peu trop proche à mon goût.

«Nous ne savons tout simplement pas à quel point ils seront meilleurs dans les autres endroits où nous allons – ou à quel point c’est pire. Peut-être que notre voiture est meilleure ailleurs qu’ici, ou peut-être que c’est pire, nous attendrons et le découvrirons. Une chose est sûre, nous travaillerons aussi dur que possible pour l’améliorer. »

La guerre de développement habituelle a un teint différent cette année. Les nouveaux règlements techniques à venir pour la saison F1 2022 signifient que, mis à part les unités motrices, tout temps passé à travailler sur la voiture de cette année n’aura aucune application pour l’année prochaine. Les rivaux de Mercedes et Red Bull penseront beaucoup plus à l’année prochaine qu’à celle-ci.

Article: Comment certaines équipes ont voté en vain contre le changement de règle qui coûte des voitures à faible râteau «1s par tour»En plus de cela, les nouvelles règles de handicap de développement aérodynamique de la F1 – basées sur le résultat du championnat des constructeurs de l’année dernière – permettent à Red Bull d’effectuer plus de courses en soufflerie et CFD cette année que Mercedes (et leurs huit rivaux peuvent faire encore plus). L’arbitrage entre 2021 et 2022 est donc le plus difficile pour les champions du monde.

Les modifications hors saison de plusieurs zones du plancher arrière sont à l’origine des problèmes aérodynamiques de Mercedes. L’impact total de cela aura probablement été diagnostiqué au début des tests, et quelles que soient les solutions qu’ils auront produites, il est probable qu’elles apparaîtront dans les courses à venir. Comme Wolff l’a reconnu à Bahreïn, ils ont la chance que les manches d’ouverture du championnat soient bien plus étalées que l’an dernier.

Plus de la moitié des 23 courses du calendrier le plus long de cette année se déroulent dans une intense activité après la pause estivale, qui comprend un trio de triples en-têtes. Le développement à ce stade sera probablement très limité, et nous aurons une bonne idée de la fin du combat pour le titre.

Qui a l’avantage sur la fiabilité?

Perez s’est remis d’un revers précoce avec sa voiture C’est un point d’interrogation important. Les problèmes de fiabilité peuvent causer d’énormes dégâts à un combat de championnat, en particulier lorsque leur impact est amplifié par des pénalités de grille.

Rappelez-vous comment Bottas a mis fin à la saison 2019, après le règlement du combat pour le championnat: une panne de bloc d’alimentation l’a mis au Brésil, et la pénalité qui a suivi a signifié qu’il a commencé la course suivante depuis le fond de la grille. Pour un prétendant au titre, un tel coup de potentiellement plus de 25 points peut facilement s’avérer décisif.

Il y avait des problèmes inquiétants pour les équipes à moteur Honda à Bahreïn. Sergio Perez et Pierre Gasly ont dû prendre de nouveaux appareils électroniques et batteries après que le fabricant ait repéré des signes inquiétants dans les données. La voiture de Perez s’est ensuite arrêtée dans le tour de formation mais, encourageant, elle a repris vie et l’a emmené à la cinquième place.

Honda a fait un effort de développement majeur pendant l’hiver et, à un moment donné, a accéléré ses efforts pour proposer des innovations qu’il avait l’intention d’introduire l’année prochaine. Auraient-ils pu pousser l’enveloppe trop loin? Nous découvrirons que les premiers moteurs approchent de la fin des huit événements (pas nécessairement consécutifs) qu’ils doivent terminer.

Les coéquipiers vont-ils s’impliquer?

Hamilton et Verstappen ont été les meilleurs buteurs de leurs équipes ces dernières saisons, ont ouvert la voie à Bahreïn, sont les mieux placés pour mener la charge du championnat pour leurs tenues respectives. Mais quels rôles joueront leurs coéquipiers?

Bottas a surpassé Hamilton cinq fois l’an dernier. Les coéquipiers de Verstappen l’ont peu troublé ces dernières saisons. Il n’a été sur-qualifié qu’une seule fois depuis le début de 2019. Perez, son quatrième coéquipier en autant d’années, n’a pas fait la coupe pour la Q3 à Bahreïn et n’a pas toujours été le plus fort au rythme d’un tour, donc ce serait une surprise s’il commence régulièrement à sur-qualifier l’autre Red Bull et en menaçant de lui enlever des points.

Bottas, cependant, a montré qu’il pouvait battre Hamilton au rythme d’un seul tour de temps en temps. Compte tenu du désavantage de Mercedes par rapport à Red Bull, Hamilton ne peut pas se permettre de laisser cela se produire pour le moment. Il est peu probable qu’il se soit mis en position de gagner à Bahreïn s’il avait dû passer les premiers tours à se frayer un chemin devant Bottas.

Les prédécesseurs de Perez constituaient trop rarement une menace pour les pilotes de Mercedes. Alors qu’il s’installe dans l’équipe – un processus qu’il suggère qu’il prendra environ cinq courses – Red Bull s’attend à ce qu’il commence à surpasser les pilotes Mercedes et à limiter davantage leur score.

Il y a aussi la question de savoir si et quand les ordres des équipes peuvent entrer en jeu. Mercedes l’a déjà fait, obligeant Bottas à céder la victoire à Hamilton à Sotchi en 2018, alors qu’il était toujours mathématiquement en lice pour remporter le titre. Cela peut être écrasant pour un pilote – Bottas a récemment admis qu’il envisageait de quitter la F1 après cet appel.

Le facteur X

L’imprévu est toujours une possibilité en Formule 1, et encore plus en ces temps étranges. Cela dit, Verstappen a déjà été vacciné contre Covid-19, Hamilton l’a attrapé l’année dernière et les anticorps devraient le protéger de la réinfection de si tôt, donc la possibilité de manquer une course pour cette raison est faible.

Analyse: le champ de F1 se ferme alors que Mercedes perd deux secondes en quatre moisD’autres perturbations sont possibles. Les changements de règles qui ont donné à Red Bull l’occasion de fermer sur Mercedes ont été provoqués par des pannes de pneus. Les deux pilotes les ont souffert l’an dernier – Hamilton à Silverstone, Verstappen à Imola, scène de la prochaine course.

Plus inhabituellement, il y a même la possibilité que la F1 change les règles après le début de la saison. Les courses de qualification Sprint avec des points supplémentaires devraient être introduites à trois tours une fois que les équipes auront réglé les détails financiers et sportifs. Cela promet d’être un bonus pour l’équipe qui possède la voiture la plus rapide aux manches choisies.

Comme une telle course est prévue pour la 20e manche au Brésil, le championnat pourrait même être décidé dans une course de qualification Sprint, si l’un des pilotes a suffisamment d’avantage d’ici là.

Mais pour la plupart sinon tous dans le sport – y compris les prétendants – la perspective d’un long combat pour le titre est celle que nous pouvons savourer et sérieusement divertir à ce stade précoce de la procédure.

«Je suis super excité et super content pour les fans, qu’ils soient excités», a déclaré Hamilton. «Je pense que c’est quelque chose que tous les fans veulent depuis longtemps.

«Bien sûr, ce n’est qu’une course, donc nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Avec le rythme [Red Bull] Ont, ils pourraient être beaucoup plus en avance, mais nous allons travailler aussi dur que possible pour essayer de rester proches dans cette bataille et j’espère pour beaucoup plus de ce genre de courses avec Max et Valtteri. Il y a un long chemin à parcourir.

