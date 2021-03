Cinq films à regarder sur les plateformes OTT indiennes cette semaine

La liste des recommandations de cette semaine sur ce qu’il faut regarder sur les plateformes OTT en Inde est complètement reprise par les films. Et vous pouvez également dire que le sud de l’Inde domine la liste car il y a deux films Telugu et un Tamil dans le mélange. L’hindi et l’anglais contribuent chacun à la piscine.

Le film anglais sera le célèbre L’illégal. Le film hindi est La femme. Gaali Sampath et Ninnila Ninnila sont les films Telugu, et Parris Jeyaraj du tamoul complète la liste.

Gaali Sampath

Réalisateur: Anish Krishna

Jeter: Rajendra Prasad, Sree Vishnu, Lovely Singh, Tanikella Bharani, Satya

Synopsis: Ce film est sorti en salles la semaine dernière. Et en sept jours, il est arrivé sur la plate-forme OTT. C’est un drame de survie. Un homme tombe dans une fosse et mène une bataille incroyable pour rester en vie et essayer de sortir. Mais cet aspect n’est qu’une partie de l’histoire. Il y a une relation père-fils qui semble semée d’embûches mais qui ressort plus forte après une multitude de problèmes. Il s’agit également des luttes d’une personne muette dans la poursuite de ses rêves d’acteur de théâtre. Le film a un style de narration à l’ancienne, et il faut un peu de temps pour atteindre le point de conflit. Le noyau émotionnel du film est sur des bases solides. Dans l’ensemble, c’est drôle, émouvant et intéressant.

Langue: Telugu

Plate-forme: Amazon Prime Video

Date de sortie: 19 mars 2021.

Parris Jeyaraj

Réalisateur: Johnson K

Jeter: Santhanam, Anaika Soti, ‘Motta’ Rajendran

Synopsis: Parris Jeyaraj, comme on peut le deviner, est un décollage parodie du nom de Harris Jeyaraj, le célèbre musicien de l’industrie cinématographique tamoule. Le titre transmettra le fait qu’il s’agit d’une comédie légère. Avec Santhanam comme héros, c’était une évidence de toute façon. Santhanam est connu pour ses one-liners et sa comédie de timing, et ce film n’est pas différent. Il joue un chanteur «gaana». Le film parle en fait du sujet délicat de deux personnes tombant amoureuses et réalisant ensuite qu’elles pourraient être des demi-frères et sœurs.

Le film est sorti en salles le mois dernier et est maintenant rapidement disponible sur une plateforme de streaming.

Langue: Tamil

Plate-forme: SunNXT

Date de sortie: 19 mars 2021.

Ninnila Ninnila

Réalisateur: Ani Sasi

Jeter: Ashok Selvan, Ritu Varma, Nithya Menen Nassar, Satya

Synopsis: Un chef sans but et en surpoids est au carrefour de sa vie. Il souffre également de spasmes physiques. Il se rend à Londres pour travailler sous la direction d’un chef cuisinier dans l’un des plus grands restaurants de la ville. Là, il rencontre une femme chef qui trouve ses actions un peu bizarres.

En l’occurrence, ils se retrouvent tous les deux coincés dans la cuisine un jour, et ils commencent à s’ouvrir l’un sur l’autre. Il lui parle du sien, de son ancien amour et de ses problèmes physiques.

Ce film romantique à combustion lente est tourné principalement à Londres.

Langue: Telugu

Plate-forme: Zee5

Date de sortie: 19 mars 2021.

La femme

Réalisateur: Sarmad Khan

Jeter: Gurmeet Choudhary, Sayani Datta

Synopsis: La prémisse de base d’un film d’horreur standard est à peu près au centre de cela également. Un jeune couple marié emménage dans sa nouvelle maison, et comme cela arrive toujours, elle est hantée. Dont l’ombre est projetée sur leur relation autrefois heureuse.

Finalement, la vérité leur vient à l’esprit qu’ils doivent rester solidaires non seulement pour l’avenir de leur relation, mais aussi pour sauver leur vie de la malveillance de l’esprit qui les hante ainsi que leur maison. La plus grande histoire est de savoir comment le duo surmonte le mauvais esprit à l’intérieur d’eux, et aussi à l’intérieur de leur maison.

Langue: Hindi

Plate-forme: Zee5

Date de sortie: 19 mars 2021.

L’illégal

Réalisateur: Danois Renzu

Jeter: Suraj Sharma, Shweta Tripathi, Hannah Masi Iqbal Theba, Jay Ali, Adil Hussain, Danny Vasquez et Neelima Azeem

Synopsis: Ce film a fait des merveilles dans les circuits des festivals de cinéma. Il raconte les inconvénients du grand rêve américain que beaucoup poursuivent. Il met en évidence les dures réalités des jeunes migrants qui voyagent en Amérique à la recherche d’une vie meilleure, mais qui finissent par avoir du mal à joindre les deux bouts. Suraj Sharma, qui nous a épatés dans des films comme Life of Pi et Phillauri, fait avancer ce récit sans effort avec son jeu organique.

L’histoire suit la vie d’un étudiant indien qui est admis dans une université prestigieuse. En raison d’une tournure malheureuse des événements aux États-Unis, il est obligé de travailler dans un restaurant pour survivre et la lutte le pousse à regarder à l’intérieur pour trouver la force intérieure, surmonter les obstacles et ne jamais abandonner.

Écrit et réalisé par le danois Renzu, The Illegal a été sélectionné pour les nominations dans la catégorie du meilleur film aux Oscars.

Langue: Anglais

Plate-forme: Amazon Prime Video

Date de sortie: 23 mars 2021.

Ces différents films devraient vous garder absorbé. Et avec le cinquième T20 de l’Inde contre l’Angleterre qui se jouera également dimanche, votre visionnage du week-end semble assez bien trié.