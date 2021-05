Cinq films d’Angelina Jolie qui méritent des suites ⋆ .

Angelina Jolie est une superstar classique dans tous les sens du terme. Après avoir pris de l’importance au milieu des années 90 / début des années 2000 avec des films tels que Les pirates, Le collectionneur d’os, et Fille interrompue (pour lequel elle a remporté un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle), l’actrice s’est retrouvée comme la fille d’or d’Hollywood et a regardé un certain nombre de films de haut niveau et de franchises lucratives.

Sauf que de nombreux lanceurs de franchise de Jolie n’ont pas réussi à enflammer le box-office, obligeant les studios à se déconnecter des futures suites – une habitude frustrante qui semble se produire au moins 2321 fois par an. Dans le cas de Jolie, l’actrice a réalisé de très bons films qui méritaient véritablement des chapitres supplémentaires.

Et maintenant, vous mourez d’envie de savoir lequel des films de l’actrice, selon nous, aurait dû avoir des suites, n’est-ce pas? En fait, tout le monde a probablement sauté cette introduction et a zippé directement pour la viande de l’article. Tapez «churro» dans les commentaires si votre capacité d’attention vous a amené jusque-là! Bien pour vous. Tape m’en cinq.

D’accord, assez de calage, en l’honneur du nouveau film de Jolie Ceux qui me souhaitent la mort, qui ouvre vendredi en salles et sur HBO Max, voici les cinq films d’Angelina Jolie qui méritaient des suites.

Monsieur et Madame smith

L’action / comédie légère de Doug Liman en 2005 n’a peut-être pas été à la hauteur du drame scintillant des coulisses qui a précédé sa sortie – comment un film pourrait-il battre Brangelina? – mais c’est toujours un bon moment et une formidable vitrine pour les stars Jolie et Brad Pitt. De toute évidence, le film fonctionne comme une pièce autonome qui relie la plupart de ses nombreux fils de l’intrigue, mais compte tenu du carnage infligé par le duo titulaire Smith contre leurs entreprises contractuelles en conflit, on pourrait penser que quelqu’un voudrait une sorte de vengeance.

Compte tenu du fait que le film a collecté 487,3 millions de dollars au box-office 2005, on pourrait penser qu’une suite serait une évidence. Hélas, 16 ans et un divorce compliqué plus tard, les fans sont toujours en manque. Est-ce que ça aurait été trop pour au moins obtenir un spin-off avec Eddie de Vince Vaughn?

Le collectionneur d’os

En 1999, Jolie était encore relativement nouvelle dans l’entreprise – un joli visage sans beaucoup de CV, à moins que vous ne fassiez partie des vingt personnes qui considèrent jouer par cœur comme du grand art.

Puis vint The Bone Collector. Basé sur le roman policier de Jeffery Deaver de 1997, le film, tel que réalisé par Phillip Noyce, pose Jolie aux côtés de l’homme principal Denzel Washington … en fait, grattez que … le film pose Jolie aux côtés d’un coincé dans un lit pour tout le monde. damné-film Denzel Washington, limitant considérablement la performance de l’acteur. Et pourtant, les deux pistes parviennent à surmonter ces limitations ainsi qu’un complot de tueur en série de peinture par numéros en vertu d’une chimie semblable à un éclair dans une bouteille – sérieusement, pourquoi Denjolina n’a-t-elle jamais été une chose?

Pourtant, malgré le fait d’avoir gagné 150 millions de dollars décents contre un budget de 48 millions de dollars et la chance d’être basé sur un livre populaire qui engendrerait 13 suites au cours des deux prochaines décennies, The Bone Collector n’a jamais reçu de suivi; et reste l’un de ces DVD que Target tente désespérément de mettre en gage sur les acheteurs pendant le Black Friday.

Kung Fu Panda

Attendez, Kung Fu Panda s’est mérité deux suites et, si je me souviens bien, sa propre émission de télévision. Oui, mais, de tous les personnages qui méritaient plus d’attention de la part de cette franchise, la Tigresse de Jolie est le plus méritant. Bien sûr, nous en apprenons un peu plus sur la guerrière badass kung fu tout au long de la trilogie Panda, mais elle est principalement reléguée à un rôle de soutien en tant que la plus importante des Furious Five de Master Shifu; et s’épanouirait absolument dans sa propre série autonome.

Imaginez ceci: Tigress se réveille un matin, dit: «J’en ai fini avec cette merde de panda», et se promène dans le désert. Calez l’action.

Recherché

Peut-être l’entrée la plus évidente de cette liste, 2008 Recherché passe une bonne partie de son temps à mettre en place une suite et se termine même sur quelque chose d’un cliffhanger alors que Wesley Gibson de James McAvoy se réconcilie enfin avec son passé et se tourne littéralement vers l’avenir. Sauf que nous ne voyons jamais son avenir.

Au lieu de cela, Wanted est une autre histoire d’origine sans deuxième ou troisième acte. C’est Batman commence sans pour autant Le Chevalier Noir. Trouver?

Comment et pourquoi la Fox de Jolie, qui meurt à la fin du film, apparaîtrait dans les entrées de suivi est probablement l’une des friandises qui a bloqué la suite tant discutée en premier lieu. Un tel dilemme a du sens. À ce stade de sa carrière, Jolie était une superstar de bonne foi. Universal ne pourrait pas continuer avec d’autres films sans son implication, non? Alors, avancez.

Voici un début: Wesley entend frapper à sa porte. Ouvre-le. Voit Fox.

Wesley: “Comment êtes-vous en vie?”

Fox: “Qui donne f ***?”

Commencez plus de badasserie de courbure de balle.

Le sel

Semblable à Recherché, Le sel passe 104 minutes à mettre en place une suite qui ne le serait jamais. Dans le film, Jolie joue le super-espion titulaire, qui tue tout un tas de personnes afin de prouver qu’elle n’est pas une tueuse. À l’apogée, une ecchymose et du sel ensanglanté «s’échappe» de l’officier de contre-espionnage de la CIA de Chiwetel Ejiofor afin de tuer un groupe d’agents dormeurs russes maléfiques connus sous le nom de KAs.

Hélas, le film n’a rapporté que 293 millions de dollars contre un budget de 110 à 130 millions de dollars, ce qui signifie que nous ne verrons probablement jamais Salt terminer sa mission. Pour autant que nous sachions, cette plongée de l’hélicoptère a brisé ses côtes et a finalement conduit à des saignements internes et à la mort. Pardon. Tu pourrais dire que je frotte du sel dans tes plaies… tu comprends? Non, tu comprends? La blague sur le sel … parce que le film s’appelle Le sel … Passer à autre chose!

BONUS: Sky Captain et le monde de demain

Pour être parfaitement honnête, j’ai oublié que ce film existait même jusqu’au moment où j’ai décidé d’écrire cet article. Une fois que j’ai vu ce titre inspiré de l’Art Déco, de bons souvenirs d’être assis dans un théâtre vide attendant avec impatience le smorgasbord visuel de Kerry Conran ont balayé mon cerveau; un moment incroyable de 2004 qui s’est soldé par une déception écrasante. Bien que glorieux à regarder, Sky Captain et le monde de demain Cela n’a tout simplement pas fonctionné, principalement parce qu’il est parfaitement évident que Jude Law sait qu’il n’a aucune idée qu’il est assis dans un avion en train de photographier des robots futuristes au-dessus de 1939 à New York.

Le commandant Francesca «Franky» Cook de Jolie n’apparaît que dans un bref caméo mais laisse une impression suffisamment forte pour justifier sa propre retombée. Ce que ce film impliquerait, mis à part un travail d’écran vert plus médiocre, dépasse mon imagination simpliste.