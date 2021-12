Cinq fonctionnalités à attendre du MacBook Air 2022

En 2022, Apple va publier une version mise à jour du MacBook Air avec certains des changements de conception les plus importants que nous ayons vus depuis 2010, lorsque Apple a introduit les options de taille 11 et 13 pouces. Dans la vidéo ci-dessous, nous mettons en évidence cinq fonctionnalités que vous devez connaître sur la nouvelle machine.

Plus de conception de cale – Les modèles ‌MacBook Air‌ actuels ont un design en coin qui se rétrécit vers l’avant, mais le nouveau ‌MacBook Air‌ ressemblera beaucoup plus au MacBook Pro avec un design de corps uniforme. Il va cependant s’écarter du MacBook Pro en termes de ports, Apple ne devant inclure que des ports USB-C.

Lunette blanche – Selon les rumeurs, le MacBook Air‌ serait inspiré de l’iMac 24 pouces, avec des bordures blanc cassé autour de l’écran et un clavier blanc cassé assorti avec une rangée complète de touches de fonction. Le MacBook Pro nous a tous surpris avec une encoche pour l’appareil photo, et les rumeurs suggèrent que le MacBook Air‌ aura la même encoche, mais en blanc.

Plusieurs couleurs – Poursuivant le thème ‌iMac‌, le nouveau ‌MacBook Air‌ devrait être disponible dans plusieurs options de couleur. Les couleurs pourraient être similaires à celles du ‌iMac‌ de 24 pouces, disponible en bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et violet. Apple a l’habitude d’utiliser des couleurs vives pour ses machines non Pro, et différentes options de couleur distingueraient clairement le MacBook Air‌ de son frère Pro.

Mini-affichage LED – Apple a introduit un mini-écran LED avec la technologie ProMotion dans les modèles de MacBook Pro 2021, et le 2022 ‌MacBook Air‌ pourrait adopter le même écran, mais sans le ProMotion. L’écran ‌MacBook Air‌ devrait continuer à mesurer environ 13 pouces.

Puce M2 – Les rumeurs suggèrent que le ‌MacBook Air‌ sera équipé d’une puce « M2 », qui serait une version améliorée du M1. Il ne sera pas aussi puissant que les puces M1 Pro et M1 Max utilisées dans le MacBook Pro, mais il offrira une amélioration par rapport au ‌M1‌. Il devrait continuer à comporter un processeur à 8 cœurs, mais avec des performances plus rapides et neuf ou 10 cœurs GPU, contre sept ou huit dans le M1‌.

Il y a une autre rumeur notable – le prochain ‌MacBook Air‌ pourrait ne pas être du tout un « Air ». Apple pourrait envisager de revenir au nom standard « MacBook », qui n’a plus été utilisé depuis le maintien du MacBook 12 pouces. Il n’est pas encore clair si cela est exact, donc le surnom « Air » pourrait ne pas rester, mais il y a une chance qu’Apple va à nouveau rationaliser son nom Mac.

Nous en saurons plus à l’approche de la date de lancement du MacBook Air‌, et bien qu’un calendrier de sortie ne soit pas encore fixé, nous nous attendons à le voir au cours du second semestre.

Pour un aperçu plus détaillé de ce qui est attendu pour le ‌MacBook Air‌ 2022, nous avons un guide des rumeurs dédié. C’est une bonne idée de le garder dans vos favoris si vous envisagez d’acheter l’une des nouvelles machines, car nous la mettons à jour chaque fois qu’il y a une nouvelle rumeur.

