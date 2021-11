Cinq fonctionnalités Android 12 que Samsung avait déjà dans One UI

Android 12 est la plus grande refonte du système d’exploitation mobile de Google dans la mémoire récente, ajoutant de nombreuses nouvelles fonctionnalités ainsi que la belle refonte Material You. Mais si beaucoup de ces fonctionnalités sont nouvelles pour les utilisateurs de Pixel, elles ne le sont peut-être pas pour les personnes qui utilisent des téléphones d’autres fabricants.

Pour le meilleur ou pour le pire, Samsung a toujours rempli ses téléphones de nombreuses fonctionnalités, et plusieurs d’entre eux ont finalement été intégrés à Android 12 pour que tout le monde puisse en profiter. Voici un aperçu de ce que les utilisateurs de Pixel obtiennent à peine et que les propriétaires de Galaxy peuvent utiliser dans le cadre de One UI depuis un certain temps déjà.

Android 12 a finalement ajouté des captures d’écran à défilement, ce que pratiquement tous les autres OEM ont depuis des années. Même s’il s’agit d’une ancienne fonctionnalité pour beaucoup, je pense que Google a réussi à le faire mieux que quiconque, du moins à certains égards. Sur mon S21, je prends une capture d’écran, puis j’appuie sur la flèche vers le bas de la barre d’outils qui apparaît. Le téléphone défile ensuite vers le bas pour moi, étendant un peu l’image, mais pour les écrans plus longs, cela signifiera appuyer encore et encore sur le bouton pour produire une capture d’écran complète. Sur mon Pixel 4 sous Android 12, il capture le contenu au-dessus et au-dessous de ce qui est sur mon écran et me permet instantanément de sélectionner combien je veux dans l’image. Cette implémentation est plus pratique que celle de Samsung et vous fait gagner du temps à recadrer la capture d’écran plus tard.

D’un autre côté, la fonction de capture d’écran avec défilement de Google ne fonctionne pas partout. Je n’ai pas pu le déclencher sur l’écran Discover ou dans Chrome, alors que cela fonctionne aux deux endroits dans One UI.

Thèmes dynamiques

L’une des fonctionnalités remarquables d’Android 12 est Material You et sa capacité à extraire les couleurs de votre fond d’écran et à thème le système d’exploitation et les applications compatibles correspondant. Avec le parc à thème du module Good Lock de Samsung, vous pouvez créer des thèmes personnalisés en fonction de votre fond d’écran dès 2019.

Des deux, je préfère le thème dynamique de Google au parc à thème, qui n’est pas aussi cohérent que Monet, a un processus de configuration beaucoup plus manuel et ne modifie rien d’autre que les propres applications de Samsung. Pendant ce temps, le thème dynamique d’Android 12 commence à être pris en charge par des applications tierces, il ne fera donc que se renforcer. Heureusement, la mise en œuvre de Google a été reprise par Samsung dans One UI 4, il semble donc que la société sud-coréenne soit aussi amoureuse de Material You que nous.

Recherche sur l’appareil

Galerie d’images (2 images)

Les téléphones Samsung ont eu une certaine forme de recherche sur l’appareil depuis aussi longtemps que je me souvienne, avec même mon Galaxy S4 de 2014 ayant une version rudimentaire. S Finder, maintenant connu sous le nom de Finder, vous permet de rechercher dans vos applications, vos paramètres, vos contacts et plus encore directement à partir de votre tiroir d’applications.

Google a ajouté la même fonctionnalité à Android 12, et cela fonctionne de la même manière, avec un avantage : vous pouvez activer et désactiver certains paramètres, comme le Wi-Fi, sans quitter la recherche.

Mode à une main

Samsung était l’entreprise qui a lancé la tendance des téléphones massifs, il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’elle a introduit le mode à une main dans le Galaxy Note3 en 2013. Comme les téléphones sont devenus encore plus gros, cette fonctionnalité est devenue un incontournable. .

Malheureusement, le mode à une main vu dans Android 12 n’est pas aussi bon que celui trouvé dans One UI. Lorsque vous glissez vers le bas sur la barre de navigation d’un téléphone Samsung, le contenu de l’ensemble de l’écran est attiré dans l’un des coins inférieurs du téléphone. Dans Android 12, Google a opté pour une accessibilité similaire à l’iPhone, avec le geste tirant vers le bas la moitié supérieure de l’écran.

La version de Samsung est meilleure pour une raison clé : les téléphones sont également devenus plus larges. De nombreuses personnes ont du mal à atteindre l’ensemble du clavier d’une seule main, pas seulement la moitié supérieure du téléphone. Le mode à une main de Samsung met tout à portée de main. Si vous n’êtes pas d’accord et préférez ce que Google a fait, alors Samsung vous offre toujours la possibilité de passer à ce style de mode à une main avec le module Good Lock One Hand Operation+.

Lorsque Samsung a combiné Bixby avec le bouton d’alimentation de la série Galaxy S20, les gens n’étaient pas contents. Maintenir le bouton d’alimentation pour éteindre ou redémarrer votre téléphone a été la voie à suivre depuis la nuit des temps, et jouer avec la mémoire musculaire des utilisateurs comme ça n’allait jamais être populaire, quel que soit l’assistant numérique que vous invoquiez.

Google a décidé d’emboîter le pas à Android 12, ajoutant la possibilité d’appeler Google Assistant en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation. Si vous avez effectué une mise à niveau vers Android 12 sur un Pixel plus ancien, ce n’est peut-être pas quelque chose que vous avez rencontré. Mais si vous avez un Pixel 6 ou réinitialisez votre Pixel en usine sous Android 12, celui-ci sera activé par défaut.

La seule façon d’éteindre ou de redémarrer votre téléphone avec cette option est de dérouler les paramètres rapides et de rechercher le bouton d’alimentation à l’écran. Heureusement, Samsung et Google vous permettent de désactiver cela et de revenir à la situation actuelle. Malheureusement, l’éteindre ne ramènera pas les commandes de l’appareil domestique intelligent dans le menu du bouton d’alimentation de votre Pixel. Non, sauf si vous installez Tasker et utilisez Alexa, au moins.

Bien que Google soit souvent en retard pour ce genre de fonctionnalités, il les implémente généralement au moins aussi bien que les versions déjà disponibles chez Samsung et d’autres. Même si vous n’êtes pas un utilisateur de Pixel, Google intégrera ces capacités directement dans Android améliorera toujours l’expérience pour vous, car c’est généralement à ce moment-là que les développeurs d’applications tiers s’engagent pour commencer à les prendre en charge. Y a-t-il d’autres fonctionnalités OEM que vous aimeriez voir Google adopter dans les futures versions d’Android ? Faites-nous savoir ci-dessous.

