Cinq formats alternatifs de week-end de course

Les qualifications sprint ont généralement été bien accueillies, mais existe-t-il encore une meilleure façon de structurer un week-end de course ?

C’était une question que beaucoup de gens se posaient après le premier essai du nouveau format à Silverstone.

Il y a eu une réaction largement positive à la course (pouvons-nous l’appeler comme ça ?) elle-même, mais pour beaucoup de gens, il y avait encore quelques problèmes avec le format dans son ensemble.

Dans cet esprit, voici quelques idées alternatives…

Une aubaine de deux jours

Lewis Hamilton était l’un des pilotes qui n’était pas complètement satisfait du format du Grand Prix de Grande-Bretagne, et il en a suggéré un qu’il préférerait.

« Nous devrions juste faire un long samedi et un long dimanche. Comme FP1, FP2 et qualifications un samedi, puis une course de sprint et une course le dimanche, si vous voulez faire une course de sprint », a-t-il déclaré après les qualifications de sprint.

« Il suffit de tout ranger – il y a eu tellement de temps perdu ces derniers jours. Aujourd’hui [Saturday] ça a été long et évidemment hier, nous n’avons rien fait le matin.

Il y a sans aucun doute des avantages à se débarrasser complètement de la course du vendredi. Cela signifierait que nous n’aurions pas la situation étrange d’avoir un FP2 un peu inutile entre deux séances de qualification, et cela réduirait le nombre de déplacements des équipes qui, avec le calendrier qui s’allonge et le plafond budgétaire réduisant les effectifs, serait très Bienvenue.

D’un autre côté, la charge de travail pendant un week-end deviendrait beaucoup plus élevée avec beaucoup moins de temps pour les réparations, et un gros incident dans le sprint pourrait exclure les pilotes de la course principale et ainsi y nuire.

En fin de compte, l’une des principales raisons pour lesquelles la F1 a déplacé les qualifications à vendredi et a mis les qualifications de sprint samedi est d’avoir des choses qui attireraient les téléspectateurs pendant trois jours consécutifs, il est donc sûr de dire que cela n’arrivera pas.

Super samedi

Pourquoi pas… Vendredi – FP1, FP2

Sam – Course qualificative, sprint

Soleil – Course#F1 – Planète F1 (@Planet_F1) 17 juillet 2021

Comme déjà mentionné, l’un des gros inconvénients de la façon dont les choses ont été structurées à Silverstone était le fait que, entre les deux séances de qualification, il y avait un FP2 qui n’a finalement servi à rien.

« De mon côté, le format est trop différent avec la pratique. C’est un peu une perte de temps. Cela n’a pas beaucoup de sens, avec la pratique deux, la façon dont c’est », a déclaré Sergio Perez.

« C’est quelque chose que les pilotes et les équipes considèrent comme un peu inutile. Ce n’est pas comme si vous pouviez préparer quoi que ce soit à partir de ce point – vous ne pouvez pas vous préparer pour le sprint, et vous ne pouvez pas vous préparer beaucoup pour la course.

La solution évidente à cela serait de ramener le FP2 au vendredi et de faire en sorte que les qualifications de sprint remplacent le FP3 le samedi. Ensuite, les deux séances d’essais seraient significatives pour les équipes, et nous n’avons pas de séance d’essais après les qualifications, ce qui, soyons honnêtes, était juste bizarre.

Encore une fois, ce format ne correspond pas au désir du sport d’attirer l’attention sur lui vendredi.

Moins de pratique, plus de qualité

Parallèlement à l’affaire FP2, l’autre et sans doute la plus grande plainte de Silverstone était le fait que la personne qui était la plus rapide au cours d’un tour n’a pas obtenu la pole position pour la course.

En effet, il ne semblait pas juste que la récompense d’Hamilton pour son tour en qualifications traditionnelles soit de partir en pole dans une course moins importante que la principale. De plus, cela perturbe vraiment les statistiques du sport à l’avenir.

Donc, pour éviter d’avoir une séance d’essais inutiles et pour garder la qualité standard plus significative, que diriez-vous d’avoir FP1 et de nous qualifier pour une course de sprint le vendredi, la course de sprint et les qualifications pour la course principale le samedi et l’événement principal le dimanche, de toute évidence.

Non seulement cela résout les problèmes avec le format utilisé à Silverstone, mais cela rend également les vendredis relativement intéressants. La course de sprint semblerait certes un peu inutile si l’ordre d’arrivée ne définit pas la grille pour quoi que ce soit, mais cela pourrait être résolu en attribuant plus de points à plus de positions, peut-être en utilisant l’ancien système d’avant 2010.

Bien sûr, une seule séance d’essais pourrait créer le chaos, et les qualifications du samedi pourraient sembler un peu moins spéciales si nous en avons une autre la veille – bien que les choses puissent être mélangées en faisant de celle du vendredi une fusillade d’un tour – mais bon, ce serait tout être très amusant.

Un simple switcheroo

Un moyen plus simple de préserver le caractère sacré des qualifications traditionnelles et de la pole position – et de conserver les moments glorieux comme celle de Charles Leclerc Le triomphe de samedi à Monaco – consiste simplement à déplacer les qualifications de sprint au vendredi soir à la place des FP2 et à conserver le reste du format comme d’habitude.

Comme pour la suggestion ci-dessus, vous pouvez le garder intéressant en mettant en œuvre le système de notation des points d’avant 2010, en vous assurant qu’il convainc toujours les fans de se connecter vendredi.

La grande question pour ce scénario est de savoir comment l’ordre du sprint est défini, et c’est une question à laquelle nous n’avons pas de réponse sûre. Ils pourraient simplement commencer dans l’ordre du championnat, mais cela pourrait conduire à une course ennuyeuse, et les grilles inversées de toutes sortes ne sont pas populaires pour le moins qu’on puisse dire.

Pourtant, c’est quelque chose qui mérite d’être considéré à coup sûr juste pour que la pole position puisse réellement rester la pole position.

Si ce n’est pas cassé…

Nous devons terminer cela en posant la question : Avons-nous *vraiment* besoin de nous éloigner du format éprouvé ?

Il n’y a rien de grave à cela, et à une époque où tant de choses changent avec l’introduction de la réglementation 2022 et du plafond budgétaire, il y a quelque chose à dire pour s’en tenir à la tradition dans un certain sens.

Si ces changements ont l’effet souhaité, des choses comme les courses de sprint ne seront pas nécessaires pour rendre les choses excitantes. Étant donné que, même si nous voyons si c’est le cas l’année prochaine, le week-end de course habituel devrait rester le principal.

Cela étant dit, il n’y a pas de mal à essayer de nouvelles choses de temps en temps, et les options ne manquent pas si le sport choisit de le faire…

Finley Crebolder