Cinq formats internationaux à surveiller en 2022 – Report Door

L’année écoulée a été fantastique pour le monde des formats, car les offres des géants du contenu en développement tels que la Corée du Sud parcourent le monde et des idées innovantes surgissent dans tous les coins. Ci-dessous, Report Door a identifié cinq formats clés à surveiller pour l’année prochaine, que nous pourrions voir reproduits dans de nombreux autres territoires dans les années à venir.

Décidez-vous (Pays-Bas)

Le succès fou de RuPaul’s Drag Race, qui a été refait aux Pays-Bas et qui lancera bientôt une version de style Coupe du monde sur BBC3, devrait inaugurer une vague de formats similaires et Make Up Your Mind correspond parfaitement à ce projet de loi. Après avoir été lancée en tant que pilote critique et acclamé sur RTL4 au cours de l’été, la série reviendra en tant que série complète en 2022. Apparaissant comme vous ne les avez jamais vues auparavant, Make Up Your Mind voit un groupe de célébrités monter sur scène. ayant subi une transformation visuelle et dramatique en drag queens. Un panel de célébrités composé de deux équipes doit deviner qui est chacune des personnalités alors qu’elles s’affrontent sur trois tours, avec leurs performances, leurs mouvements de danse et, bien sûr, leurs compétences en synchronisation labiale mises à l’épreuve. Une fois révélée, la transformation des célébrités est racontée à travers une compilation de faits saillants émouvants. Le président de Fremantle Global Entertainment, Rob Clarke, a déclaré que le producteur Herriemakers et RTL4 avaient « créé une émission avec du cœur et un message déterminé en son centre ». « Nous sommes convaincus que ce spectacle sera extrêmement populaire auprès du public international, qui appréciera de deviner qui sont les célébrités tout en célébrant la beauté et l’importance de la représentation », a-t-il ajouté. Pendant ce temps, aux Pays-Bas, SBS6 lance l’émission de jeu de survie en réalité Million Dollar Island et l’émission de talents innovante Avastars, dans laquelle les talents de chant et de danse sont combinés via AR pour créer un super talent virtuel. Grande année pour les formats hollandais entrants.

Langue de l’amour (Royaume-Uni)





Le monde de la télévision est plus mûr que jamais avec du contenu non anglophone et voici la toute première émission de rencontres sous-titrée au monde. Le principe du format Channel 4 semble simple mais d’une efficacité éblouissante : six célibataires britanniques arrivent dans une spectaculaire finca dans les montagnes espagnoles et découvrent que les célibataires espagnols avec lesquels ils sortiront ne parlent pas la même langue. L’animatrice Davina McCall (photo) et Ricky Merino bilingue invitent les dateurs à « La Selección », une cérémonie au cours de laquelle les célibataires choisissent la personne avec qui ils veulent passer du temps et, au cours des deux prochains jours, des étincelles volent alors que le flirt devient compétitif. Alors qu’ils essaient de nouer des liens romantiques et de surmonter leurs différences linguistiques et culturelles, les téléspectateurs auront droit à des résultats surprenants, charmants et souvent comiques. Le format de Banijay Rights a beaucoup de potentiel international et suit les traces d’offres similaires de Channel 4 telles que Flirty Dancing, qui a été reprise par Fox. « Tout le monde peut s’identifier à une romance de vacances ou avoir du mal à se faire comprendre à quelqu’un que vous aimez », a déclaré Lucas Green, responsable mondial des opérations de contenu de Banijay. « Avec une prémisse très simple en son cœur : « l’amour peut-il vaincre la barrière de la langue ? » – combinée à une comédie d’erreurs de mauvaise communication, cette émission apporte une pure comédie romantique au genre « réalité relationnelle ».

Maman l’idole (Corée du Sud)





Squid Game a peut-être recueilli tous les applaudissements coréens ces derniers temps, mais n’oublions pas que c’est la nation qui nous a apporté des méga formats, notamment The Masked Singer et I Can See Your Voice. Tout juste lancé sur la chaîne CJ ENM tvN, Mama The Idol s’appuie sur le succès phénoménal de la K-pop pour remettre les stars sous les projecteurs. D’anciennes figures de proue légendaires du genre, qui ont quitté le devant de la scène en raison d’un accouchement, reviennent sur scène et revivent le bon vieux temps. Sehee Jang, directrice principale du marketing de contenu international de CJ ENM, a déclaré que le «format frais et impressionnant» associe la musique K-pop, la performance de danse et la réalité en un seul. « Ce n’est pas un simple format d’émission musicale », a-t-elle ajouté. « Il s’agit d’une histoire spéciale et touchante de stars légendaires qui retrouvent leur propre nom sur scène. » Celui-ci est sûr d’avoir le public accro.

Masters Of Sweet (Allemagne)





Téléspectateurs, préparez-vous à saliver : un nouveau format alimentaire est en ville et il pourrait être le plus savoureux à ce jour. Les Masters of Sweet de RTL puiseront dans l’amour de l’Allemagne pour tout ce qui concerne le sucre alors que des sculpteurs pâtissiers professionnels monteront sur les écrans. Après avoir consacré leur vie à la création de sculptures impressionnantes à base de sucre, de gâteaux, de glaces et de chocolat, six des meilleures équipes professionnelles s’affronteront pour créer le rêve comestible parfait. Un groupe de juges doit sélectionner une équipe à renvoyer chez elle à la fin de chaque épisode, alors que les groupes sont mis à l’épreuve, chargés de créer des répliques gigantesques de créations de mode spectaculaires. Le responsable mondial du développement de contenu de Banijay, James Townley, a déclaré que le format « combine la créativité, la cuisine délicieuse, l’artisanat et la compétition » et « exploite la demande mondiale que nous constatons pour des formats de compétition basés sur l’expertise ». Il a cité les goûts de Lego Masters et Domino Challenge comme ayant une portée similaire, exploitant l’appétit des téléspectateurs pour regarder les passe-temps se dérouler à l’écran. Si le succès mondial de Great British Bake Off (diffusé en Allemagne sur Sat.1 sous le nom de Das Große Backen) est quelque chose à dire, RTL pourrait être un gagnant ici.

Rat dans la cuisine (T’ES NUL)

Ce format de cuisine unique en son genre fait peut-être ses débuts aux États-Unis, mais il trouve ses origines dans la cuisine des formats britanniques très fréquentés, où le fondateur du label ITV Studios Possessed et créateur de Deal Or No Deal, Glenn Hugill, a eu l’idée. L’émission a d’abord été reprise par la BBC mais a été suspendue en raison de Covid-19. Aux États-Unis, cependant, TBS s’est précipité pour une commande de 10 épisodes. Produit par Thinkfactory Media en association avec Hugill’s Possessed, animé par Natasha Leggero et jugé par le célèbre chef Ludo Lefebvre, Rat In The Kitchen est un concours de cuisine hybride et un polar traditionnel. Six chefs dynamiques se réunissent pour participer à la bataille culinaire ultime, mais parmi eux se trouve un « rat dans la cuisine » infiltré qui sabote les chances des autres concurrents de remporter le prix en espèces ultime à chaque occasion. S’ils réussissent à amener les juges à donner de mauvaises critiques aux plats et à éviter d’être détectés par leurs collègues cuisiniers, ils peuvent plutôt ramener l’argent à la maison. « Rat in the Kitchen est de loin l’un des formats les plus intelligents dont nous ayons jamais entendu parler », a déclaré Corie Henson, vice-présidente exécutive/responsable du développement non scénarisé, TNT, TBS, truTV. « Il combine une cuisine innovante et tout ce que vous aimez dans vos émissions culinaires préférées, avec une portion saine de vrai crime classique. »