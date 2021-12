Cinq gouverneurs demandent au DOD de retirer le mandat de vaccination des membres de la Garde nationale

Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, se joint à quatre autres gouverneurs d’État pour demander au ministère de la Défense de retirer les directives du mandat de vaccination aux membres de la Garde nationale en statut de service du titre 32.

La date limite des membres de la Garde nationale américaine pour se faire vacciner était le 2 décembre. Près de 50 000 militaires de toutes les branches ont refusé de se faire vacciner, selon le communiqué de presse du bureau de Reynolds.

Le gouverneur du Wyoming Mark Gordon, le gouverneur de l’Alaska Mike Dunleavy, le gouverneur du Mississippi Tate Reeves et le gouverneur du Nebraska Pete Ricketts ont également signé la lettre au secrétaire à la Défense Lloyd Austin III.

Ils ont déclaré dans la lettre que, bien qu’Austin puisse établir des normes de préparation pour l’activation au titre du titre 10, des directives déclarant si les personnes qui refusent de se faire vacciner peuvent s’entraîner au titre du titre 32 ou doivent être punies ou séparées de la Garde nationale de l’État s’ils refusent. pour l’obtenir dépassent son autorité, citant les clauses de la milice de la Constitution américaine, le 10 US Code § 12401 et 32 ​​USC §502 (f).

« La Cour suprême des États-Unis a affirmé pendant des décennies dans des affaires, telles que Perpich v. Department of Defense, 496 US 334 (1990), que la Garde nationale est sous le commandement et le contrôle du gouverneur de chaque État, à moins que ces membres ne soient appelés. au service actif en vertu du titre 10 », ont écrit les gouverneurs.

Reynolds a qualifié l’exigence de vaccin d’une portée excessive du gouvernement fédéral.

«Ce sont les hommes et les femmes qui ont consacré leur vie de manière désintéressée à nous protéger et à répondre aux catastrophes majeures et aux périodes de crise en un clin d’œil pour apporter paix et confort, et maintenant le gouvernement fédéral leur lance un ultimatum pour obtenir le vaccin ou être séparé du service de leur pays », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Le capitaine Kevin Waldron, officier adjoint des affaires publiques de la Garde nationale de l’Iowa, a déclaré à The Center Square dans un communiqué envoyé par courrier électronique mercredi que la Garde nationale de l’Iowa suivait les ordres de vaccination contre le COVID-19 du secrétaire à la Défense, du ministère de la Défense et de Reynolds.

Il a déclaré qu’au 30 novembre, la Garde nationale aérienne de l’Iowa avait un taux de vaccination de 91% et la Garde nationale de l’armée de l’Iowa avait un taux de vaccination de 80%, et ces chiffres n’ont pas changé de manière significative depuis lors.

« Les actions administratives que la Garde nationale de l’Iowa peut imposer aux membres de nos services qui ne se conforment pas aux ordres légaux n’ont pas changé depuis que nous avons reçu les instructions initiales », a déclaré Waldron. « À la discrétion du commandant de l’unité, ceux qui refusent pourraient faire l’objet de mesures disciplinaires, de nature progressive, et pourraient conduire à une séparation militaire de l’armée. Aucune mesure défavorable ne sera prise contre les membres ayant des demandes d’exemption en attente. »

Il a déclaré qu’aucune séparation n’avait eu lieu puisque tout le personnel de la Garde nationale aérienne de l’Iowa respectait les exigences de vaccination ou avait demandé des exemptions.

La Garde nationale de l’armée a jusqu’au 30 juin 2022 pour se conformer à la directive. Il y a 1 948 militaires dans la Garde nationale de l’Iowa et 7 010 dans la Garde nationale de l’armée de l’Iowa, a déclaré la porte-parole Katherine Headley, a rapporté The Gazette.