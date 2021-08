Cinq grièvement blessés dans un accident « lors d’un mémorial pour une autre victime de l’accident » .

L’accident s’est produit sur Whisby Road dans le Lincolnshire

Cinq personnes ont été grièvement blessées, dont une grièvement, après une rencontre automobile qui aurait eu lieu à la mémoire d’une autre victime de l’accident.

Au cours de l’incident, deux voitures seraient entrées en collision avec des spectateurs à Lincoln la nuit dernière.

Les véhicules impliqués auraient circulé à « grande vitesse » avant l’accident sur Whisby Road juste avant 22h16, a indiqué la police.

Après avoir heurté des piétons, ils ont quitté la route et se sont retrouvés dans des fossés.

La police du Lincolnshire a exhorté toute personne ayant des images de l’incident à la leur fournir.

Ils ont déclaré que les personnes blessées et transportées à l’hôpital étaient les conducteurs des deux voitures et trois piétons. Un piéton reste dans un état critique.

La police, le service d’ambulance, y compris une ambulance aérienne, les pompiers et l’hélicoptère de la Garde côtière, étaient tous présents.

Selon le Sun, plusieurs témoins ont déclaré que la rencontre automobile avait eu lieu en hommage à une personne décédée auparavant dans un accident.

Le surintendant-détective Peter Grayson a déclaré: «Il s’agit d’une collision très grave avec de profondes conséquences physiques pour les personnes blessées.

«L’événement a attiré une grande foule et nous aimerions parler à quiconque n’a pas encore été interrogé dans le cadre de nos enquêtes.

«Nous aimerions également nous diriger vers toute personne qui se trouvait dans la région ce soir-là et qui a été témoin de l’incident, du rassemblement ou qui a des images de dashcam ou de téléphone portable de l’incident lui-même.

“Nous sommes sur place juste après 22h15 hier soir et nous resterons dans la région aujourd’hui pendant que nous menons nos premières enquêtes.”

Le tronçon de route a été fermé jusqu’à environ 8h30 ce matin.

