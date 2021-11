Cinq héros qui ont probablement besoin d’un buff

Nous jetons un coup d’œil à certains des héros que Valve a oubliés.

Après la fin de TI 10, Dota 2 a gagné beaucoup de nouveaux joueurs. Nous avons également pu voir l’ajout de Marci, le nouveau héros du jeu. Elle est actuellement l’un des héros les plus en vue du jeu, ce qui ne devrait pas surprendre compte tenu de son impressionnante sélection de compétences.

Malheureusement, certains héros de Dota 2 ne font pas aussi bien que Marci. Même s’ils peuvent être utiles dans certaines circonstances, il existe d’autres héros qui font mieux le travail. Cela étant dit, voici quelques-uns des héros que Valve et Ice_Frog devraient penser à polir dans un avenir proche.

chevalier Dragon

Bien qu’il soit l’un des midlaners incontournables de nombreuses équipes professionnelles, Dragon Knight n’est certainement pas le favori des fans dans les pubs. Le héros fait un assez bon travail dans les dernières étapes du jeu, mais ses vitesses d’agriculture lentes signifient qu’il n’est pas si puissant dans les pubs.

S’il est vrai que Dragon Knight est probablement l’un des midlaners les plus volumineux, le héros peut être facilement ganké car il ne dispose pas d’un mécanisme d’échappement intégré, autre que son étourdissement. Le slow farming n’aide pas beaucoup, car s’il se fait ganker, il ne peut pas rattraper son retard rapidement. Selon DotaBuff, DK a l’un des scores de victoire les plus bas, et son manque de vitesse de ferme est l’un des principaux facteurs.

Le prophète de la nature

NP est un autre choix courant parmi les équipes professionnelles, telles que OG et EG. Le héros est parfait pour ganker et pousser. De plus, Nature’s Prophet peut être un excellent transport pour un clic droit, tant qu’il obtient les bons objets.

Malgré ses avantages, NP peut être contré relativement facilement, en particulier dans la méta actuelle. Des héros, tels que Spectre et Storm Spirit font de sa vie un enfer, ce qui contribue aux faibles cotes de victoire du héros. Le prophète de la nature est définitivement un héros que Ice_Frog devrait bientôt découvrir.

sorcier

WD était l’option de prédilection pour les joueurs de support dans les jeux pub et pro. Son étourdissement en chaîne, sa guérison et ses tonnes de dégâts en ont fait un excellent ajustement dans de nombreuses files d’attente; surtout ceux qui ont eu beaucoup de dégâts d’éclatement. Même si la méta actuelle comprend également des héros similaires, à en juger par le score de victoire de WD, il a besoin de quelques changements pour redevenir fort.

De nos jours, la plupart des gens préfèrent choisir Lion car il fournit une désactivation plus fiable et des tonnes de dégâts en rafale. Un buff de Maledict ou de Paralyzing Cask ne s’égarerait pas en faisant de Witch Doctor un héros de soutien préféré une fois de plus.

Hache

Axe est probablement l’un des héros emblématiques de Dota 2, ce qui explique pourquoi les gens l’aiment, quel que soit le patch. Bien qu’il y ait eu des équipes professionnelles qui profitaient de ses compétences, le héros est surtout populaire dans les pubs. Malheureusement, en raison de la nature d’initiative du héros, il est souvent le premier à mourir, surtout s’il n’y a pas de suivi de la part de son équipe. Cela a un effet négatif sur sa note de victoire, qui est d’environ 46% dans la tranche MMR la plus élevée.

Une fois que la méta aura changé, Axe redeviendra probablement l’un des offlaners préférés. Jusque-là, il y a d’autres héros qui font mieux ce travail.

Palet

Puck a toujours été l’un des héros les plus talentueux. Le dragon féerique nécessite beaucoup d’habileté et de pratique pour être maîtrisé. En plus d’être l’un des mid laners les plus forts, Puck était également un offlaner décent et très efficace pour faire face aux héros du tir habile comme Mirana et Sniper. Malheureusement, le contrôleur de tempo n’a pas été en mesure de briller dans cette méta, malgré de nombreux dégâts en rafale.

Espérons que Puck soit un autre héros qui reviendra plus fort à l’avenir.

Changez de langue en utilisant ces codes : EN, ES, ZH-CN, ZH-TW, DE, RU, KO, BN, DA, NL, TL, FI, FR, HI, ID, IT, JA, JW, NO, PL, PT, RO, SV, TA, TH, TR, VI