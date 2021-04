Cinq histoires de ce week-end dans le football européen

26/04/2021 à 12:46 CEST

Quique Briz

Dynamo Kiev, champion cinq ans après la main de Mircea Lucescu

Après avoir laissé un héritage indélébile dans le Shakhtar Donetsk, Image de balise Mircea Lucescu a accepté de prendre les rênes de la Dynamo de Kiev cet été. La première chose qu’il a faite dans l’équipe de la capitale a été de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Bien qu’il n’y ait pas eu de chance dans la compétition européenne, la légende du Roumain de 75 ans se poursuit en Ukraine avec la conquête de la Ligue de son équipe actuelle, qui la relance cinq ans plus tard après avoir remporté 5-0 à Inhulets Petrove.

Le travail du manager roumain et d’une équipe étonnamment jeune culmine avec le 16e titre de champion du Dynamo Kiev et coupe une séquence consécutive de cinq championnats consécutifs par le Shakhtar. Avec cet exploit, Lucescu revient pour mettre son équipe en Ligue des champions, bien que cette fois-ci directement. Pendant ce temps, ceux de Donetsk se battront pour la deuxième place d’accès aux précédents, ce qui se bat avec le Zorya Louhansk et qu’il n’a pas confirmé après avoir perdu ce week-end contre lui Oleksandria par 2-0.

& Bcy; & Rcy; & Acy; & Vcy; & Ocy;, & Kcy; & Ocy; & Mcy; & Acy; & Ncy; & Dcy; & Acy;! 💙 # CHAMP16NS pic.twitter.com/fiUwoozrPz – FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 25 avril 2021

En parallèle, le Shkëndija 79 de la ville de Tetovo a également été proclamé champion en Macédoine du Nord. L’équipe du Minorité albanaise dans le pays l’a réalisé trois jours à l’avance et reviendra à la Ligue des champions dès le premier tour de qualification. Ce sera une occasion en or de disputer une phase de groupes pour la première fois de son histoire, après avoir touché celle de Ligue Europa trois fois consécutives sans succès.

Tetova ❤️🖤 @ Ballistet1992 # Ch4mpions pic.twitter.com/VzBXgmXXIg – Shkëndija Football Club (@fcshkendija) 25 avril 2021

La Ligue bosniaque, un cas similaire au cas espagnol

Avec la défaite de Athlète de Madrid, la Ligue de Santander est plus serré que jamais après ceux de Simeone avait un bon avantage il y a plusieurs mois. Quelque chose de similaire se produit dans Bosnie, où il Sarajevo Il avait neuf points d’avance sur ses rivaux début mars. Leur mauvaise dynamique a ouvert toute la ligue: maintenant ils sont deuxième, à égalité à 53 points avec le nouveau leader Borac Banja Luka, deux en avance sur l’historique Vele & zcaron; Spectacle et quatre des Zrinjski Mostar.

En l’absence de six jours, tout peut arriver. Borac Banja Luka, dans une forme imparable, a pris les devants grâce à ses six victoires consécutives et rêve de décrocher un titre qu’il n’a pas obtenu en dix saisons. Pendant ce temps, le Vele & zcaron; Il veut revivre son âge d’or des années quatre-vingt et revenir jouer la compétition européenne plus de trente ans plus tard.

Genk remporte la Coupe de Belgique et est déjà en Ligue Europa

Au Belgique, la finale de la Coupe entre lui Genk et le Standard de Liège, avec victoire pour le premier par 1-2. Ce titre signifie la cinquième Coupe de l’équipe de Limbourg et la qualification pour le play-off du Ligue Europa. Pour soulever le trophée, ils éliminaient auparavant Le sport, Saint-Trond, Malines Oui Anderlecht en demi-finale.

Les objectifs des Japonais Junya Ito et l’ancien joueur du Celta de Vigo Théo Bongonda permettez à votre équipe de s’assurer une place européenne et de ne pas avoir à la jouer dans la ligue. Pendant ce temps, le Standard de Liège, qui ne connaît pas une bonne saison, devra se battre pour un billet pour le Ligue de conférence à travers les barrages entre les équipes au milieu de la table.

🔵 Des centaines de fans de KRC Genk se sont réunis dans le centre-ville pour célébrer la victoire de leur équipe #CrokyCup. 📸 Bart Borgerhoff et le Belge pic.twitter.com/NuOqqNarxE – Le Bal Belge (@Balon_belga) 26 avril 2021

AIK remporte le derby de Stockholm devant huit fans

Ce dimanche, le match le plus attendu du calendrier de la Allsvenskan Suédois. Deux des principales équipes de la capitale Stockholm, AIK Oui Hammarby, face à présence de huit fans chanceux, le maximum autorisé par les autorités suédoises en raison de la pandémie.

Dans le match, AIK a pris les trois points grâce à un 2-0 dans lequel l’Argentin a marqué Nicolas Stefanelli Oui Nabil Bahoui. Le résultat du derby est loin d’être définitif, puisque seuls trois jours d’un championnat se jouent chaque année civile en raison des adversités climatiques en Suède. En fin de match, les joueurs de l’AIK n’ont pas oublié de saluer les huit supporters présents à la Arène des amis.

AIK-spelarna tackar och firar med publiken pic.twitter.com/5hSvGa8I8a – découverte + sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) 25 avril 2021

Les Emmen, en passe d’enregistrer un retour historique

Le 20 février, le Emmen a remporté sa première victoire de la saison, s’imposant 3-2 à Zwolle. Si la victoire a remonté le moral d’une équipe en détresse, le salut était à portée de main. treize points et cela semblait impossible. Deux mois et huit jours plus tard, il est en play-off de relégation et a quitté la zone rouge, ce qui ne s’est pas produit depuis novembre.

Le changement de dynamique est venu avec cinq victoires et trois nuls au cours des huit dernières journées, y compris une cravate dans le domaine de Feyenoord. Avec ces résultats, tout se présente différemment: un seul point vous sépare du salut total. Un bon exemple de la confiance que l’on attend de gagner.