Cinq histoires de ce week-end dans le football européen

15/03/2021 à 11h47 CET

Quique Briz

L’Union Saint-Gilloise jouera en Première Division près d’un demi-siècle plus tard

Le Union Saint-Gilloise est le troisième club le plus titré en Belgique, uniquement derrière des personnages historiques tels que Anderlecht et le Club Bruges. Cependant, ce week-end, il a confirmé que la saison prochaine coupera une série de 48 ans sans jouer en première division. Et c’est que sa victoire ce week-end par 2-1 à RWD Molenbeek elle permet de confirmer bien à l’avance une promotion pour un homme historique qui a passé un demi-siècle à déambuler dans un ballon de football qui ne lui appartenait pas.

Basé sur la périphérie de Bruxelles, était le meilleur club belge de la première moitié du 20e siècle, atteignant jusqu’à 11 ligues belges. Cependant, l’arrivée du Seconde Guerre mondiale il a coulé progressivement Saint Gilloise jusqu’à ce qu’il disparaisse de la Première Division en 1972 et entame un long voyage à travers le désert qui le mène même à la quatrième étape du football belge. Actuellement et depuis 2018, le propriétaire de l’équipe est Tony Bloom, également propriétaire de Brighton Anglais.

🙌 Ce soulagement au coup de sifflet final … l’Union retrouve la D1A! pic.twitter.com/pHJRnWCyx3 – Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) 14 mars 2021

Le derby de Tirana laisse l’Albanie comme la ligue la plus uniforme d’Europe

Ce samedi, la confrontation la plus marquée du calendrier albanais s’est déroulée entre Tirana Oui Partizani, rivaux historiques et fans associés à différentes idéologies politiques. Le résultat 1-2 a donné trois points à l’équipe visiteuse et a laissé le tableau de qualification le plus égal du continent, avec jusqu’à quatre équipes séparées par deux points se battant pour le titre de champion.

Le Vllaznia ShkodërLeader depuis décembre dernier, il avait dix points d’avance sur ses rivaux en janvier. Cependant, il a accumulé de mauvais résultats et sa défaite ce week-end lui a fait chuter de la première à la quatrième place en une seule journée. C’est actuellement le Le ci celui qui profite avec 44 points. Suivez-le de près Partizani tirana grâce à ses points dans le derby, Teuta Durrës Oui Vllaznia lui-même, tous avec 42 points. Pendant ce temps, le champion et finaliste de la dernière édition, Tirana Oui Kukësi, ils ne sont même pas dans la lutte pour une ligue totalement uniforme et imprévisible.

Keisuke Honda continuera d’ajouter des destinations exotiques à sa carrière

les Japonais Keisuke Honda il est probablement l’un des footballeurs aux carrières les plus curieuses. En plus de CSKA Moscou ou Milan, sur son CV il y a des aventures dans Mexique, Australie ou la Botafogo Brésilien. Une liste qui sera élargie avec votre nouvel ajout à la Neftchi Baku de Azerbaïdjan jusqu’à la fin de la saison. Le Japonais est arrivé ce samedi dans la capitale caucasienne accompagné de son chef privé pour se lancer dans cette nouvelle aventure.

À 34 ans, Honda avait commencé à s’entraîner en février avec le Portimonense Portugais grâce au propriétaire du club, qui est également d’origine japonaise. Cependant, le footballeur a déjà passé l’examen médical avec le Neftchi, qui se bat actuellement pour le titre de champion contre lui Qaraba & gbreve;, vainqueur des sept dernières éditions en Azerbaïdjan.

Keisuke #Fronde giocherà en Azerbaïdjan, nel #NeftchiBaku (ex squadra di Gianluca #Sansone). Aveva a signé en février avec le #Portimonense, sauf pour rescindere dopo cinque giorni. L’anno scorso a giocato nel #Botafogo, segnando tre retraite à 27 presenze pic.twitter.com/EwKrqZiX9A – Marco Corradi (@ corradone91) 13 mars 2021

9 500 kilomètres … pour disputer un match de championnat!

Si un club n’a pas eu une bonne semaine, c’est le SKA Khabarovsk, Club de deuxième division de Russie situé près de la côte de l’océan Pacifique. Ce dimanche, il a dû aller jouer un match de championnat au stade de Baltika Kaliningrad, Enclave russe située à côté de la frontière avec la Pologne. Au total, l’expédition de Khabarovsk a parcouru plus de 9000 kilomètres sur un vol de 11 heures et demie, et il a dû s’habituer à un décalage horaire de huit heures concernant votre ville. Tout, pour finir par perdre 1-0 avec un penalty dans la dernière ligne droite.

Ce match, qui est l’un des plus longs voyages d’une équipe visiteuse, est le plus éloigné que Khabarovsk ait disputé cette saison, même si ses vols transcontinentaux ne font pas exception. Étant situé dans la région extrême orientale de la Russie, il doit parcourir une distance presque équivalente au diamètre de la Terre toutes les deux semaines, car il est encadré dans son groupe avec les équipes les plus proches de la capitale, Moscou.

O SKA Khabarovsk de Sergey Yuran a fait un voyage de plus de 9 mille km pour mesurer les forces du FC Baltika à Kaliningrad. Pour além da distance, il faut faire une différence en heures de ces deux villes. 🇷🇺⚽️✈️ pic.twitter.com/wNVLqbSywV – Joel Amorim (@ Vostok1981) 14 mars 2021

Malte, la seule Ligue européenne actuellement détenue par la pandémie

Quand un an s’est écoulé depuis la pandémie de covid-19 commencent à apparaître en Europe, il y a encore des compétitions dans le monde du football qui doivent encore s’arrêter pour des raisons de santé. C’est le cas de malt, qui jusqu’à récemment jouait son championnat avec une totale normalité, bien qu’une augmentation de l’incidence de la pandémie dans l’archipel l’ait empêchée de continuer jusqu’au, au moins, le prochain 11 avril.

La semaine dernière, le Fédération de football de Malte a décidé de suspendre toute activité de football jusqu’au 11 avril prochain, conformément aux restrictions sanitaires imposées par le gouvernement du pays méditerranéen. Selon le communiqué publié, l’agence considère que « Dans la situation actuelle, la santé et le bien-être de tous restent la priorité numéro un », et veille à suivre la situation de près, notamment au vu des engagements internationaux à venir de l’équipe, car le 24 mars, il devrait recevoir Russie dans les qualifications à Coupe du monde 2022et aller jouer à la maison Croatie Oui Slovaquie.