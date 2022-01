Cinq idées cadeaux originales et pas chères pour les Rois

01/02/2022 à 18:20 CET

Le temps nous glisse entre les doigts sans que nous ayons à peine conscience du passage des jours. Il y a quelques semaines à peine, nous comptions les jours avant le début des vacances de Noël. Maintenant, nous regardons en arrière et réalisons que la loterie de Noël, le réveillon de Noël, Noël, le réveillon du Nouvel An et le Nouvel An ont tous disparu. Ils se sont produits en un instant et nous sommes déjà plongés dans ce nouveau calendrier que 2022 nous a apporté.

Mais rassurez-vous, tout n’est pas perdu. Dans Espagne Nous devons encore profiter de la fête des Rois Mages. Les ménages avec garçons et filles le feront avec un enthousiasme particulier, qui attendent ce jour impatients de découvrir si cette année les Rois Mages leur apporteront les cadeaux qu’ils voulaient ou du charbon. Aussi petits soient-ils, ils savent que cela dépendra du comportement qu’ils auront eu au cours de l’année.

Cependant, il faut reconnaître que chez les adultes, cette journée génère également une illusion particulière. Soit à cause de la nourriture, pour revoir nos amis et notre famille ou, pourquoi pas, au cas où ceux qui viennent de l’Est se seraient également souvenus de nous en détail.

Dans certains foyers ou groupes d’amis, ils choisissent organiser un ami invisible. Quelque chose de très drôle en raison du mystère qui est généré et du fait qu’il y en a beaucoup qui essaient de deviner qui est la personne qui leur donnera quelque chose pour Reyes. Cependant, il est généralement très fréquent pour on ne sait pas quoi donner et nous ne voulons pas nous laisser trop d’argent. Par conséquent, nous proposons ici quelques idées pour révéler économiquement abordable ainsi qu’original.

Friteuse à air

C’est l’un des appareils de cuisine qui a frappé durement ces dernières années. La friteuse à air est un grand allié pour ceux qui veulent maintenir une bonne forme physique sans renoncer aux aliments les plus savoureux. Ce petit four à convection domestique est conçu pour simuler la friture sans avoir besoin de faire tremper les aliments dans de l’huile, ce qui n’est parfois pas très sain.

Mais comment ça fonctionne? De manière simple, on peut dire que l’air circule à haute température et à une certaine vitesse à l’intérieur de l’appareil et cuit les aliments de une manière assez similaire à la façon dont le pétrole le fait, mais sans cette grande quantité de graisse ajoutée. Cet appareil, en plus d’être utilisé pour réaliser de délicieuses pommes de terre ou des croquettes spectaculaires, permet de cuisiner une infinité de plats très variés.

Aujourd’hui, le prix des friteuses à air n’est pas trop élevé. On peut les trouver à partir de 40 euros. Cependant, selon leur qualité, ils peuvent s’élever à 100 euros ou plus.

Réveil d’origine

Si le jour des Rois nous devons donner à cet ami qui normalement apparaît généralement toujours en retard, on peut opter pour un réveil. Il nous servira à la fois d’indirect et de cadeau. Mais de peur que ce ne soit un indice trop cruel, nous pouvons Choisissez un réveil qui correspond à l’un de vos passe-temps. Par exemple, si notre ami est un fan de Star Wars, nous pouvons trouver de nombreuses montres avec ce thème. Aujourd’hui, sur le marché, vous pouvez acheter des réveils très originaux et pour tous les goûts. De plus, le prix est généralement très varié, selon le degré de sophistication que nous voulons qu’il soit.

Imprimante photo

Au cours des dernières années Les appareils photo instantanés sont devenus très à la mode. Celles qui nous permettent d’imprimer l’image une fois la photo prise. Mais, ces caméras ont quelques inconvénients.

D’une part, ce sont des appareils photo d’une certaine taille qui peuvent être inconfortables à porter et nous obliger à porter un sac ou un petit sac à dos. D’autre part, une fois que nous avons pris une photo, la machine l’imprime directement, sans nous laisser vérifier si elle est belle ou si nous aimons le cadrage. Cela signifie que de nombreuses photos que nous prenons finissent à la poubelle, ce qui se traduit par un gros gaspillage de papier.

Compte tenu de ces inconvénients, une imprimante photo peut être une excellente option. On peut le laisser à la maison, prendre les photos avec le mobile et au retour les imprimer à la maison. De plus, ces appareils peut imprimer dans des tailles plus grandes que les appareils photo instantanés les plus courants. L’inconvénient de ces imprimantes est que le prix est généralement supérieur à 50 euros et peut dépasser 100 euros.

Bande led pour tv

La plupart des téléviseurs que nous avons dans nos maisons aujourd’hui sont des appareils très puissants qui ils offrent une qualité d’image impressionnante. Cependant, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas profiter pleinement d’un film ou d’une série dans leur salon. Et il est courant que, si nous allumons les lumières de la pièce, elles se reflètent sur l’écran de télévision ou elles nous font sortir du monde dans lequel le film nous plonge. Mais, beaucoup de gens ne se sentent pas non plus à l’aise de regarder la télévision avec toutes les lumières éteintes.

Dans cette situation, ce don peut résoudre tous ces problèmes. Les bandes LED sont placées derrière le téléviseur et créent un cadre parfait pour profiter du septième art. Cet appareil émet des lumières de différentes couleurs et intensités. Le Philips Ambilight – la firme qui a rendu cela à la mode – est hors budget, mais les bandes LED de la marque Govee figurent parmi les meilleures ventes sur Amazon depuis des semaines et coûtent environ 16 euros. Il mesure deux mètres de long, dispose d’une connectivité Bluetooth et d’un éclairage RVB de 16 millions de couleurs.

Mousseur à lait

Si la personne à qui nous allons offrir le jour des Rois Mages est un amateur de café, nous pouvons acheter un mousseur à lait électrique qui fera que le café fait à la maison aura le même texture que celle des meilleurs cafés. Sur le marché, nous pouvons trouver ces appareils pour un peu plus de dix euros, bien qu’ils vendent également des versions plus sophistiquées qui atteignent 50 euros.