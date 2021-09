cinq incontournables des Emmy – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Les prix emmy les meilleurs de la télévision reviennent dimanche pour leur première cérémonie en face à face depuis le début de la pandémie.

En plus de ce retour tant attendu – même s’il se fera devant un public restreint et distant – il y a plusieurs possibilités de nouveaux disques et une série de moments historiques à surveiller :

– Victoire posthume ? –

Michael K. Williams, l’éternel souvenir d’Omar Little de la série dramatique de HBO “The Wire”, est décédé la semaine dernière.

La tragique nouvelle n’influencera pas le vote du jury, puisqu’il avait déjà pris fin lorsque le décès à New York, qui serait dû à une overdose de drogue, a été annoncé.

Mais il est un favori dans la catégorie du meilleur acteur de soutien dans un drame pour son rôle dans la série “Lovecraft Country”.

Williams avait quatre nominations dans les éditions précédentes mais n’a jamais gagné.

– Premier transgenre ? –

La série « Pose », qui dépeint la scène culturelle LGBTQ + à New York dans les années 1980, a beaucoup fait sur le sujet de la représentation diversifiée.

Il y a deux ans, son protagoniste Billy Porter est devenu le premier homme noir à remporter le prix du meilleur acteur dans un drame.

Dimanche, une autre star du casting a une chance de marquer l’histoire.

MJ Rodríguez pourrait devenir le premier trans à remporter le prix de la meilleure actrice”, a déclaré à l’. le journaliste du Los Angeles Times Michael Ordona. Mais la concurrence est forte car je pense qu’il y a beaucoup d’intérêt pour Emma Corrin pour son interprétation de la princesse Diana « dans « The Crown ».

– Le plus grand perdant? –

“The Handmaid’s Tale” a été la première émission en streaming à remporter le prix du meilleur drame aux Emmy Awards. L’adaptation de la plate-forme Hulu du roman dystopique de Margaret Atwood a fortement résonné auprès du jury en 2017.

Depuis lors, la série mettant en vedette Elisabeth Moss, qui offre une caractérisation poignante d’une Amérique autoritaire, a perdu à la fois en réponse aux critiques et en récompenses.

Nominé dans 21 catégories cette année, il n’a remporté aucun des prix techniques déjà annoncés, ce qui signifie qu’il pourrait devenir le plus gros perdant d’un seul Emmy Awards s’il repart les mains vides dimanche.

– Enregistrer pour Netflix ? –

Netflix doit remporter dix prix dimanche pour entrer dans l’histoire en tant que plus grand gagnant de l’histoire des Emmy Awards en une seule année. CBS détient ce titre depuis 1974, année où il a remporté 44 prix lorsque des émissions comme “M * A * S * H” et “The Mary Tyler Moore Show” régnaient sur le petit écran.

Cette marque impressionnante ne semble pas inaccessible pour le leader du streaming, qui cumule déjà une trentaine de statuettes dans les catégories techniques.

La série “Queen’s Gambit”, qui a alimenté la fièvre des échecs, a déjà remporté huit prix dans des catégories telles que les costumes et la cinématographie, et se bat pour remporter les statuettes de la meilleure mini-série, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice dimanche, avec la nomination d’Anya Taylor-Joy.

Le drame royal britannique “The Crown” est en lice pour le plus grand prix de la soirée – le meilleur drame – et a plusieurs nominations d’acteur pour sa distribution, dont Emma Corrin, Josh O’Connor et Gillian Anderson, en tant que princesse Diana, le prince Charles et Margaret Thatcher.

– Dehors –

Après l’édition virtuelle de 2020, en raison de la pandémie, les nominés sont invités à revenir à une cérémonie en face à face, mais guère les chanceux.

Chaque nomination aura un maximum de trois invitations à entrer dans l’auditorium avec une capacité de 500 personnes à part (la cérémonie accueille généralement entre 4 000 et 6 000 invités).

Cela a causé certaines limitations dans les catégories du meilleur drame, de la meilleure comédie et de la meilleure mini-série, qui ont généralement un plus grand nombre de producteurs.

Pouvez-vous imaginer que c’est le moment décisif de votre carrière, que vous êtes nominé pour un Emmy, et que vous n’êtes pas invité et incapable d’assister à la cérémonie ?”, A déclaré le rédacteur en chef des prix du magazine Variety, Clayton Davis. Cela va arriver à beaucoup de gens », a-t-il commenté.

