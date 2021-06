Cinq indicateurs d’actualité des marchés financiers de la crypto-monnaie à surveiller cette semaine

in

Sachez que nous avons encore été très calmes ces derniers jours, nous pensons qu’il est pertinent qu’hebdomadairement, nous indiquions les nouvelles qu’il est important de voir.

Comme décrit par Investing, il semble que le commentaire de la Réserve fédérale selon lequel des hausses de taux d’intérêt pourraient survenir plus tôt que prévu déterminera le sentiment du marché cette semaine et probablement les mois à venir alors que les acteurs du marché adopteront le changement brusque de position dans son orientation sur la politique monétaire.

En conséquence, l’accent sera mis sur la comparution du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès mardi, ainsi que sur les déclarations de plusieurs autres responsables de la Fed au cours de la semaine.

Les données de vendredi sur les revenus et les dépenses personnelles attireront également l’attention, en particulier la lecture de l’indice des prix de base PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Fed. Les actions de valeur, en particulier, ont été touchées et il semble que cette tendance se poursuivra, du moins à court terme.

Au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre se réunit jeudi et les marchés seront à l’affût de nouvelles pistes de hausse des taux. Voici donc ce que vous devez savoir pour commencer votre semaine.

Selon Glassnode, d’un point de vue macro, il existe des similitudes frappantes avec le pic macro de 2017 en ce qui concerne l’équilibre à long terme (bleu) et à court terme (rouge) de l’offre des détenteurs. Le tableau suivant montre l’offre relative de chaque cohorte et si elles ont des gains (couleurs sombres) ou des pertes (couleurs claires).

Sur la base de ce qui précède, à partir du plafond de 64 000 $, les détenteurs à long terme détiennent 5,25 % supplémentaires de l’approvisionnement en circulation, dont 1,5 % est actuellement sous l’eau (tenue à perte non réalisée). Nous pouvons donc dire que même si les prix se rapprochent du prix de base pour de nombreux détenteurs à long terme, ils continuent avec HODL.

La Fed a surpris les marchés la semaine dernière en parlant de deux hausses possibles des taux d’intérêt en 2023, plus tôt que prévu par les marchés, tout en notant qu’elle en arrivait également au point où elle pourrait commencer à parler d’élimination progressive à partir de vos 120 $. milliards de dollars de programme de relance mensuel.

Le changement de perspective a été notable lorsque le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré vendredi qu’une évolution vers un resserrement plus rapide de la politique monétaire était une réponse “naturelle” à la croissance économique et à la croissance économique alors que l’économie se réactive après la pandémie de coronavirus.

La question de savoir si une inflation plus forte que prévu inciterait la Fed à agir plus tôt se posait déjà sur les marchés financiers à l’approche de la réunion de politique monétaire.

Les acteurs du marché seront à l’affût des déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, mardi, lors de sa comparution via une connexion satellite, sur les programmes de prêts d’urgence de la Fed et les politiques actuelles devant le sous-comité restreint de la Chambre des représentants sur la crise des coronavirus.

En outre, plusieurs autres responsables de la Fed apparaîtront au cours de la semaine et leurs commentaires recevront également beaucoup d’attention alors que les marchés recherchent de nouveaux signaux sur l’orientation future de la politique monétaire.

Le président de la Fed de New York, John Williams, et le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, ont comparu lundi, tandis que le président de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, et le président de la Fed de Saint-Louis, St. Louis, Francisco, Mary Daly, le feront mardi.

Parmi les autres apparitions de la Fed cette semaine figurent celles du président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, et du président de la Fed de Boston, Eric Rosengren.

Les actions américaines ont clôturé en forte baisse vendredi, et le Dow et le S&P 500 ont affiché leurs pires résultats hebdomadaires depuis fin octobre et fin février, respectivement. L’indice Nasdaq Tech a également clôturé en baisse.

Les baisses ont été marquées par une baisse de la valeur des actions, la chute des prix des matières premières, ainsi qu’une remontée du dollar et des obligations d’État américaines.

« Je ne suis pas surpris de voir une légère baisse sur le marché. Pas surprenant du tout, compte tenu de la forte séquence que nous avons connue sur une très longue période, de voir des périodes de prises de bénéfices », a déclaré à . Tim Ghriskey, stratège en chef de la société d’investissement Inverness Counsel à New York.

Les investisseurs seront très attentifs aux données économiques publiées cette semaine pour savoir si la récente flambée de l’inflation se poursuit (les prix à la consommation se sont accélérés en mai à leur rythme le plus rapide en près de 13 ans).

Les données sur les revenus et les dépenses personnelles pour mai seront publiées vendredi, y compris une lecture de l’indice des prix PCE de base, la jauge d’inflation préférée de la Fed.

L’agenda économique comprend également des rapports sur la vente de logements neufs et construits, les commandes de biens durables, l’activité dans les secteurs manufacturier et des services, et le rapport hebdomadaire des premières demandes d’allocations de chômage, qui a suscité des attentes élevées, compte tenu de la reprise inégale des le marché du travail. .

