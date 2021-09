Cinq jeunes à surveiller dans la Coupe Carabao cette semaine, dont Anthony Elanga de Man United, le prodige d’Arsenal Charlie Patino et la sensation de Liverpool Kaide Gordon

in

Le Carabao La Coupe revient cette semaine avec des équipes de Premier League prêtes à utiliser la compétition pour reposer un certain nombre de leurs stars de la première équipe.

Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City et Tottenham sont tous en action au troisième tour de la Carabao Cup.

.

Anthony Elanga a marqué alors que les U23 de United battaient Brighton samedi

Le patron de la ville, Pep Guardiola, a remporté les quatre derniers tournois, mais l’Espagnol devra faire confiance aux jeunes pour continuer cette course au milieu d’une crise de blessures à l’Etihad.

Ailleurs, une foule d’autres starlettes pourraient se faire un nom avec des gens comme Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo en ligne pour se reposer.

Mais qui sont les jeunes prêts à jouer un rôle dans les rangs seniors cette semaine ? talkSPORT.com jette un œil…

Kaide Gordon – Liverpool

Le joueur de 16 ans cherche à suivre Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones et Harvey Elliott pour s’établir parmi l’équipe senior.

Gordon n’a rejoint Liverpool depuis le comté de Derby qu’en janvier, mais il est déjà en lice pour ses débuts en équipe première contre Norwich mardi.

Et l’assistant de Liverpool, Pep Lijnders, a révélé le moment où le jeune attaquant l’avait impressionné lui et Jurgen Klopp pendant la pré-saison.

“À propos de Kaide, avant la pré-saison, nous nous assurons toujours que nos plus grands talents commencent une semaine plus tôt que nous commençons”, a déclaré le Néerlandais aux journalistes.

«Ils commencent par l’entraînement des moins de 23 ans et je suis allé sur le terrain d’entraînement des moins de 23 ans pour regarder et je vois un joueur et il a du feu à chaque instant où il a touché le ballon.

“Il dépasse les joueurs comme s’ils ne se tenaient pas là, alors j’appelle Jurgen du genre ‘Wow, nous avons un nouveau joueur ici’.”

.

Kaide Gordon impressionné pour Liverpool en pré-saison Charlie Patino – Arsenal

Le joueur de 17 ans s’est entraîné avec l’équipe première de Mikel Arteta avant la victoire 6-0 contre West Brom au deuxième tour de la Coupe Carabao.

Et maintenant, l’ancienne star de l’académie de Luton Town pourrait avoir la chance d’être incluse en tant qu’hôte des Gunners de l’AFC Wimbledon mercredi.

L’académie d’Arsenal a produit Bukayo Saka et Emile Smith Rowe ces dernières années et Patino serait la prochaine superstar en devenir.

Le milieu de terrain offensif, qui a été pressenti pour devenir un grand par l’éclaireur qui a découvert Jack Wilshere, a humilié le duo United Phil Jones et Dean Henderson lors d’un récent affrontement des moins de 23 ans.

Le but de Patino contre les jeunes Red Devils a prouvé pourquoi il est si apprécié au club du nord de Londres.

Arsenal semble également un peu léger au milieu de terrain cette semaine, avec Granit Xhaka suspendu, Mohamed Elneny blessé et Thomas Partey ne risque pas de prendre le risque de revenir tout juste.

.

Le milieu de terrain Patino est considéré comme une future superstar du jeu

Prochains commentaires talkSPORT

MARDI 21 SEPTEMBRE

Norwich v Liverpool – 19h45, troisième tour de la Carabao Cup – talkSPORT Fulham v Leeds – 19h45, troisième tour de la Carabao Cup – talkSPORT 2

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Manchester United v West Ham – 19h45, troisième tour de la Coupe Carabao – talkSPORT Chelsea v Aston Villa – 19h45, troisième tour de la Coupe Carabao – talkSPORT 2

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

West Brom v QPR -20h00, Championnat – talkSPORT 2 EXCLUSIF

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Chelsea v Manchester City – 12h30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIVE Manchester United v Aston Villa – 12h30, Premier League – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Everton v Norwich – 15h00, Premier League – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Brentford v Liverpool – 17 : 30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIF

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Manchester United Women contre Chelsea Women – 12h30, WSL – talkSPORT 2 Arsenal Women contre Manchester City Women – 18h45, WSL – talkSPORT 2 Cole Palmer – Manchester City

L’embarras des richesses à l’Etihad signifie que seul Phil Foden a réussi à jeter un œil sur la première équipe ces dernières années.

Mais Palmer est sur la bonne voie pour suivre les traces de son compatriote avec la crise actuelle des blessures de City forçant Guardiola à se tourner vers les jeunes.

Le joueur de 19 ans a débuté à Wembley dans le Community Shield, alors qu’il a également marqué ses débuts en Angleterre des moins de 21 ans avec un but ce mois-ci.

Palmer semble prêt à poursuivre son bon début de saison contre Wycombe, avec Liam Delap également dans le mix pour jouer pour City.

Cole Palmer était sur le banc pour la victoire de City en Ligue des champions contre le RB Leipzig Dane Scarlett – Tottenham

Le manque de buts de Harry Kane en Premier League cette saison a été jusqu’à présent un sujet de discussion majeur pour l’équipe de Nuno Espirito Santo.

C’est pourquoi Scarlett pourrait être une bouffée d’air frais pour les Spurs lorsque le patron Nuno reviendra mercredi dans son ancien camp des Wolves.

Ce n’est pas souvent qu’un jeune joueur est décrit comme un “diamant” par Jose Mourinho, mais le jeune attaquant a reçu cet éloge en février.

Le joueur de 17 ans reste le plus jeune joueur de Premier League du club, mais il a été remplaçant inutilisé lors de quatre matchs de haut niveau cette saison.

Il a joué un rôle dans le match nul 2-2 de Tottenham contre Rennes en Europa Conference League la semaine dernière et devrait être impliqué contre les Wolves.

.

Scarlett a un grand admirateur dans l’ancien patron des Spurs Mourinho Anthony Elanga – Manchester United

Elanga est considérée comme une future star à Old Trafford, marquant le dernier jour de la saison dernière contre les Wolves, et devrait figurer à domicile contre West Ham.

Le joueur de 19 ans s’est également inscrit sur la feuille de match contre QPR et Brentford en pré-saison et a suffisamment impressionné pour éviter d’être prêté.

L’international suédois des moins de 21 ans a tous deux remporté un penalty et a inscrit le tir au but qui en a résulté lors d’une victoire contre les moins de 23 ans de Brighton ce week-end.

Elanga peut maintenant avoir sa chance dans les rangs supérieurs après la sortie de son compatriote Dan James alors que Marcus Rashford est toujours blessé.