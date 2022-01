2022 a débuté et les ligues en Europe et dans le monde devraient reprendre très bientôt. Vous trouverez ci-dessous une liste de jeunes talentueux qui, selon nous, connaîtront une saison décisive dans leurs clubs. Cette liste comprend des joueurs qui n’ont pas encore éclaté sur la scène principale, mais qui pourraient le faire au cours des 12 prochains mois.

Cinq jeunes talentueux à surveiller en 2022

Antony (Ajax – Brésil – 21 ans)

Déjà médaillé d’or olympique, Antony a connu une saison recrue réussie à l’Ajax. L’ailier droit brésilien est connu pour ses dribbles rapides ainsi que pour son sens du but. Antony a rejoint le club néerlandais en février 2020 en provenance de Sao Paolo pour un montant de 13 millions de livres sterling.

Antony participerait à la dernière révolution de l’Ajax, des années après leur course à la demi-finale de la Ligue des champions. Il a déjà impressionné lors de la saison 2021/22, guidant le club vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions et ayant un impressionnant record d’Eredivisie.

Antony a actuellement huit buts et cinq passes décisives pour l’Ajax, dont deux buts et quatre passes décisives en Europe. Il a été l’une des principales menaces pour le Borussia Dortmund lors des deux matchs disputés plus tôt dans la compétition.

Le Brésilien a déjà été lié aux meilleurs clubs européens tels que le Bayern Munich. L’ailier a un bel avenir devant lui et cherchera à faire régulièrement partie de l’équipe nationale du Brésil, en particulier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le joueur de 21 ans a fait sa première apparition pour le Brésil en octobre 2021 et l’a couronné avec un premier but contre le Venezuela.

Charles De Ketelaere (Club Bruges – Belgique – 20 ans)

Qui a dit que la génération dorée de la Belgique était terminée ? Charles De Ketelaere est l’un des espoirs les plus brillants du football européen. Milieu offensif à prédominance, il a joué la majeure partie de cette saison en tant qu’attaquant/avant-centre. Le Belge est au Club de Bruges depuis l’âge de sept ans et fait partie de l’équipe première depuis deux ans et demi. Au cours de cette période, il a fait plus de 60 apparitions pour le club.

De Ketelaere était un ancien étudiant en droit à l’université, mais a rapidement abandonné lorsque sa carrière de footballeur a décollé. Il a connu une bonne saison jusqu’à présent et cherchera à s’améliorer en 2022. Le jeune a 12 buts et huit passes décisives, s’avérant être un joueur fiable lorsqu’il s’agit de marquer et de créer des buts.

L’attaquant a encore impressionné en Ligue des champions contre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain. Il a joué un rôle remarquable dans le match nul 1-1 de son équipe contre une équipe étoilée du PSG. Il a également marqué un but lors d’un succès 2-1 à l’extérieur de Leipzig. Le club a malheureusement terminé dernier de leur groupe, ce qui signifie qu’ils sont hors compétition européenne. Maintenant, cependant, De Ketelaere peut se concentrer sur ses preuves au niveau national.

Le Belge est déjà lié à plusieurs clubs en Europe, dont Leicester City. Le jeune pourrait quitter Bruges dans la fenêtre de transfert de janvier, mais sinon, il sera certainement lié aux plus grands clubs l’été prochain. 2022 devrait être une année où De Ketelaere pourra démarrer et continuer à marquer et à aider dans le championnat belge. Son club est actuellement deuxième et cherche à conserver le titre de champion.

Thiago Almada (Vélez Sarsfield (Atlanta United en février 2022) – Argentine – 20 ans)

Le troisième sur la liste est un nom qui peut être reconnu par les joueurs de Football Manager. Thiago Almada est l’un des joueurs les plus excités d’Amérique du Sud et devrait déménager à l’étranger en 2022. Le milieu de terrain rejoindra l’équipe de MLS Atlanta United pour la saison 2022. La MLS pourrait être une « transition » parfaite pour le jeune avant qu’il ne déménage en Europe. Almada a été lié à des clubs de premier plan tels que Marseille et Manchester United.

Thiago Almada a été qualifié de « nouveau Messi » dans le passé en raison de son expertise en dribble, ainsi que de sa puissance d’attaque active. Le milieu de terrain a quatre buts et quatre passes décisives dans l’élite argentine et cherchera à améliorer ses chiffres en rejoignant la MLS.

Son passage à la MLS est logique car de plus en plus d’yeux se concentrent sur la première division américaine de football. La qualité de la ligue s’est considérablement améliorée au cours des années précédentes et devrait donner à Almada une exposition maximale aux clubs européens. L’Argentin peut également jouer sur l’une ou l’autre aile, offrant de la polyvalence à son entraîneur.

Almada pourrait rester en MLS pendant une saison ou deux avant de déménager en Europe. Tout dépendra de son bilan de blessures, de la forme d’Atlanta United et de la façon dont il s’adaptera à sa nouvelle maison.

Daryl Dike (West Bromwich Albion – USA – 21 ans)

Daryl Dike a terminé son déménagement très attendu à West Brom le jour du Nouvel An. L’ancien joueur d’Orlando City a impressionné lors de son passage en MLS alors qu’il a marqué plus de 18 buts en 35 matchs pour l’équipe basée en Floride. L’attaquant a en outre joué quatre mois dans le championnat d’Angleterre pour Barnsley, où il a marqué neuf buts en 19 matchs. L’attaquant en prêt a été une révolution pour les Tykes car il les a dirigés vers une place en séries éliminatoires.

Sa période de prêt remarquable a pris fin après que Barnsley a décidé de ne pas activer la clause d’option d’achat. Pendant son séjour à Oakwell, il a remporté deux prix du joueur du mois pour son club et était un favori des fans.

Daryl Dike terminera désormais la saison 2021/22 avec West Brom, qui cherche à se promouvoir à nouveau en Premier League. L’attaquant a maintenant six mois pour montrer ses qualités en équipe première sur une potentielle place en Premier League la saison prochaine. S’ils devaient rester dans le championnat, Dike obtiendrait une saison complète l’année prochaine pour prouver sa place dans le football anglais et pourrait s’installer sans les pressions et l’attention de la Premier League.

Dike a déjà montré ses qualités au plus haut niveau, ayant marqué trois buts en huit matchs pour l’USMNT.

Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais – Ghana – 19 ans)

Le dernier joueur de cette liste vient du nord-ouest de la France. Kamaldeen Sulemana a attiré les regards de plusieurs clubs européens au cours de sa saison impressionnante au FC Nordsjaelland. Le club danois a finalement vendu l’ailier au Stade Rennais pour un montant de 15 millions d’euros. Des clubs tels que l’Ajax étaient liés à l’ailier, qui possède une grande habileté et une accélération rapide.

Sa saison recrue avec Rennes a produit cinq buts et deux passes décisives en 25 matchs. Il a aidé le club à terminer en tête de son groupe en Europa Conference League, devant Vitesse, Tottenham et Mura. Sulemana est principalement un ailier gauche, mais il a également joué comme ailier droit et avant-centre.

2022 permettra à Sulemana de montrer ses talents alors que lui et son équipe se battent pour une place en Ligue des champions. De plus, son équipe est déjà en huitièmes de finale de la Conference League. Si Sulemana termine la saison sur de bonnes performances, le Ghanéen pourrait déjà se retrouver à quitter le club à l’été 2022. Il est cependant probable que Sulemana termine la saison en cours et reste pour une année supplémentaire.

Non seulement son séjour à Rennes lui fournira du temps de jeu, mais il se développera rapidement et sera formé par les mêmes entraîneurs qui ont développé Eduardo Camavinga.

Photo principale

Intégrer à partir de .