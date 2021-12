Cinq jeux de société à jouer en famille pendant les fêtes de fin d’année

Un peu de compétition saine ne fait jamais de mal à personne, surtout pendant la période des fêtes. Nous connaissons les jeux classiques comme UNO, Spades et Dominoes, mais voici quelques idées originales pour commencer la fête :

Lancer de cloches :

Photo : Aire de jeux ParkBench

Avec la permission de : Playground ParkBench

Considérez-le comme la version épurée du Beer Pong. Tout le monde peut jouer – des enfants aux adultes – et cela ne coûte que quelques dollars à créer. Tout ce dont vous avez besoin est une surface de table plate, 20 tasses rouges et un sac de grelots !

Jeu d’odeurs de Noël :

Avec l’aimable autorisation : activités adaptées aux enfants

Si vous avez assisté à une baby shower, il y a de fortes chances que vous ayez vu le jeu de la nourriture pour bébé. Un partenaire a les yeux bandés, tandis que l’autre partenaire donne différents aliments pour bébé au partenaire aux yeux bandés et ils devinent la saveur de chaque article. Ce jeu de vacances est similaire, mais au lieu d’utiliser votre sens du goût, le partenaire aux yeux bandés utilise son odorat. C’est un autre jeu économique auquel toute la famille peut participer. Utilisez des menthes poivrées ou des guimauves… ajoutez même le parfum préféré de grand-mère pour des coups de pied et des fous rires supplémentaires.

Éléphant blanc:

L’éléphant blanc sera pour toujours un favori des fans à n’importe quelle fête de vacances, surtout si vous finissez par rentrer à la maison avec un bon cadeau. Chacun place ses cadeaux emballés dans une pile et tire des numéros pour décider qui choisit en premier. Le numéro un prend un cadeau dans la pile, puis chaque joueur suivant peut soit «voler» un cadeau de quelqu’un d’autre, soit en prendre un qui n’a pas été choisi.

Concours de décoration de biscuits :

Il est temps de laisser libre cours à votre créativité. Vous pouvez le faire à l’ancienne et demander à la famille de voter pour les meilleures décorations ou vous pouvez pimenter les choses et créer des catégories comme les biscuits les plus salissants, la plupart des garnitures ou les plus créatifs. La meilleure partie : tout le monde reçoit une friandise à la fin, c’est donc un gagnant-gagnant pour tous les participants.

Tabou de Noël :

Photo : Etsy

Avec l’aimable autorisation : Etsy

Taboo est l’un de ces jeux qui peuvent faire passer la fête de zéro à 100 très rapidement ! Vous pouvez acheter le jeu original ou découvrir cette version de vacances sur Etsy pour seulement 5 $.

