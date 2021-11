Cinq jeux qui valent la peine d’être lancés pour montrer votre nouveau MacBook Pro

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un nouveau MacBook Pro, tout bien considéré, le jeu n’était probablement pas en haut de votre liste de priorités lorsque vous avez fait l’achat coûteux. Même ainsi, lorsque vous ne faites pas un travail gourmand en ressources sur votre nouveau Mac haut de gamme, vous pouvez toujours vous amuser avec toute cette puissance sous le capot. Certes, les Mac ne sont pas vénérés pour leur catalogue de jeux triple-A, mais certains titres populaires valent la peine d’être lancés sur votre nouvelle machine, et vous pourriez être surpris de leur qualité de jeu.



Les titres suivants offrent un avant-goût des performances de jeu que les dernières puces M1 Pro et M1 Max d’Apple peuvent atteindre, dans certains cas, exécutant un code qui n’est même pas optimisé pour le silicium Apple. Et avec un peu de chance, ces résultats impressionnants pourraient exciter suffisamment les développeurs et les éditeurs de jeux pour qu’ils voient la puissance potentielle des processeurs d’Apple, et pour nous de voir plus de titres triple-A portés sur la plate-forme Mac à l’avenir.

1. L’Ombre du Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider est l’un des jeux les plus performants sur l’architecture de puce personnalisée d’Apple, bien qu’il ne s’agisse pas d’un port Mac optimisé qui tire parti de l’API graphique macOS Metal. Pour jouer au jeu sur du silicium Apple, vous devez l’exécuter via la couche de traduction Rosetta d’Apple.

Malgré cela, les puces ‌M1‌ Pro et ‌M1 Max‌ facilitent le traitement des environnements extérieurs complexes et des grandes distances de dessin de Shadow of the Tomb Raider, même en utilisant le préréglage graphique « High » à 1080p, avec le jeu en moyenne 50-60 images par seconde sur un MacBook Pro 14 pouces avec une puce ‌M1‌ Pro.

Comme l’a démontré YouTuber MrMacRight, sur un MacBook Pro 16 pouces avec une puce ‌M1 Max‌, les fréquences d’images doublent presque avec les mêmes paramètres, tandis qu’à une résolution de 1140p, il est possible d’atteindre un 50-60fps soutenu sur la puce MacBook Pro plus puissante si vous passer les graphiques à moyen.

2. Exode métropolitain

L’un des ports de jeu triple-A les plus récents sur macOS, Metro Exodus est l’un des jeux de tir à la première personne les plus impressionnants actuellement disponibles sur Mac, et également l’un des plus performants sur le silicium d’Apple.

Même si le jeu nécessite la couche de traduction Rosetta d’Apple pour fonctionner, les cœurs graphiques intégrés dans les puces ‌M1‌ Pro et ‌M1 Max‌ sont bien équipés pour gérer le moteur de jeu chargé d’effets, qui utilise largement les environnements clairs et sombres pour fournir ses mélange de combat mortel, d’exploration furtive et d’horreur de survie. Les fréquences d’images sont en moyenne de 40 à 50 ips en résolution native de 1440p sur les deux puces, et s’exécutent à un peu moins de 100 ips en 1080p.

3. Deus Ex : L’humanité divisée

Un autre port macOS qui est toujours uniquement x86 et nécessite donc une traduction Arm via Rosetta, Deus Ex: Mankind Divided est l’un des jeux les plus exigeants à venir sur macOS, et les Mac alimentés par la puce ‌M1‌ de première génération d’Apple ont toujours du mal à l’exécuter à des paramètres graphiques décents.

Cependant, avec une puce ‌M1 Max‌, le jeu peut atteindre une moyenne de 70-80fps à une résolution de 1080p avec des paramètres graphiques élevés, avec une machine ‌M1‌ Pro atteignant environ 50-60fps avec les mêmes paramètres. Passez à la résolution 1440p et Deus Ex gère toujours un 45-55fps respectable (et hautement jouable) sur ‌M1 Max‌.

4. Une saga de guerre totale : Troie

Un autre titre développé par Feral, A Total War Saga: Troy est le dernier de la série Total War RTS et ces jeux sont traditionnellement considérés comme gourmands en CPU en raison des batailles terrestres tentaculaires qui doivent être calculées en temps réel.

Heureusement, Troy fonctionne nativement sur du silicium Apple, et le ‌M1 Max‌ exploite clairement le code optimisé et atteint des fréquences d’images fulgurantes. À 1080p avec des réglages élevés, le jeu dépasse systématiquement les 100 ips, tandis que le ‌M1‌ Pro gère 60-70 ips à la même résolution.

5. La porte de Baldur 3

Le jeu de rôle Baldur’s Gate 3 n’est peut-être pas officiellement sorti, mais une version à accès anticipé est disponible, ce qui rend ses performances sur les derniers modèles de MacBook Pro d’autant plus impressionnantes que le jeu n’est même pas encore terminé.

Heureusement, le titre triple A fonctionne nativement sur du silicium Apple et en résolution 1080p sur les paramètres Ultra, le ‌M1‌ Pro 14 pouces et le ‌M1 Max‌ 16 pouces atteignent systématiquement 90-100fps.

À une résolution de 1440p, l’action dépasse toujours régulièrement les 100 ips sur une machine ‌M1 Max‌ où le ‌M1‌ Pro patauge parfois, oscillant entre 20 et 45 ips. Même à une résolution de 4K sur le préréglage graphique « Ultra », le jeu reste dans la zone de 50-60 images par seconde sur un MacBook Pro 16 pouces ‌M1 Max‌.

Autres titres à considérer

Ce ne sont là que quelques-uns des jeux Mac qui bénéficient de performances accrues sur les nouveaux MacBook Pro. Parmi les autres titres à découvrir, citons CounterStrike: GO, Hitman, Borderlands 3 et Fortnite.

Si vous connaissez CrossOver, la couche de compatibilité qui convertit les appels API graphiques Windows en appels API compatibles macOS, nous avons également entendu des titres comme Witcher 3 et Grand Theft Auto V bénéficier des cœurs graphiques supplémentaires trouvés dans le dernier ‌M1‌ Pro et Puces ‌M1 Max‌.

Avez-vous trouvé un jeu, nouveau ou ancien, qui fonctionne exceptionnellement bien sur les nouveaux MacBook Pro ? Faites le nous savoir dans les commentaires.