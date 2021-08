Cinq joueurs à surveiller cette saison

La nouvelle saison de Football League approche à grands pas. Les supporters retourneront dans les stades dans l’espoir de voir leur équipe connaître une saison réussie. À Sunderland, ce n’est pas différent, les Black Cats espérant que cette saison soit celle qui les verra enfin gagner en promotion. Plusieurs joueurs pourraient jouer un rôle clé dans une saison réussie. Voici un aperçu de seulement cinq joueurs de Sunderland à surveiller cette saison à venir.

Sunderland 2021/22 : cinq joueurs à surveiller

Elliot Embleton

Techniquement doué avec un œil pour un passé défensif, Elliott Embleton devrait figurer en bonne place pour les Black Cats cette saison.

À l’aise dans plusieurs postes de milieu de terrain, le joueur de 22 ans pourrait être le plus efficace derrière l’attaquant principal. Embleton a souffert de blessures dans le passé, mais semble les avoir laissées derrière lui. Il était un joueur important de Blackpool la saison dernière où il a passé une demi-saison en prêt, impressionnant alors que les Seasiders gagnaient en promotion.

Maintenant de retour sur Wearside, ses performances de pré-saison suggèrent qu’il est en forme et pourrait être un acteur clé dans toute attaque de Sunderland cette saison.

Callum Doyle

À seulement 17 ans en prêt, le défenseur Callum Doyle semble avoir un bel avenir devant lui. Signé sur un prêt d’une saison de Manchester City, Doyle a haussé les sourcils lorsque sa signature a été annoncée en raison de son âge et de son inexpérience. Si l’on se fie à ses performances de pré-saison, les supporters de Sunderland n’ont aucune raison de s’inquiéter.

A l’aise sur le ballon et bon lecteur de jeu pour un si jeune homme, le défenseur de 6’3 ne peut que s’améliorer avec un football régulier en équipe première. Doyle est également un international anglais des moins de 18 ans et a excellé pour l’équipe des moins de 23 ans de City qui a remporté son titre de champion.

Ross Stewart

Signé en janvier du comté de Ross, Ross Stewart a parfois eu du mal à trouver du temps de jeu en raison de la forme de buteur de Charlie Wyke, aujourd’hui disparu. Le meilleur buteur de la saison dernière ayant décidé de rejeter un nouvel accord et de passer à Wigan Athletic, Ross Stewart aura sa chance de mener la ligne pour Sunderland, au moins pour le début de la saison.

Stewart a joué régulièrement en pré-saison et a impressionné par les buts qu’il a marqués et son taux de travail à la fois sur et en dehors du ballon. À l’aise avec le ballon aux pieds et dans les airs, Stewart pourrait causer beaucoup de problèmes aux défenseurs adverses cette saison.

Luke O’Nien

Attendu qu’il soit joué dans son rôle de milieu de terrain central plus naturel, le favori des fans pourrait être un grand joueur pour les Black Cats cette saison. O’Nien, décrit par l’ancien manager Jack Ross comme un “incroyablement bon finisseur” a eu peu de chance d’impressionner dans son rôle de milieu de terrain privilégié.

Au cours de ses trois années au club, O’Nien a joué la majorité des matchs à l’arrière droit ou en défense centrale. Dans chaque position, il n’a laissé tomber personne et a dépassé les attentes. Cependant, après avoir signé un nouvel accord au club malgré l’intérêt du championnat, O’Nien semble maintenant avoir une chance au milieu du terrain.

Son énergie élevée, son rythme de travail, ses capacités et son enthousiasme ont non seulement fait de lui un favori des fans, mais le joueur idéal à avoir au milieu de terrain.

Aiden McGeady

À 35 ans, beaucoup penseraient que l’influence d’Aiden McGeady commencerait à décliner. Loin de là, l’ancien ailier international de la République d’Irlande change toujours la donne. Le vice-capitaine nouvellement nommé peut influencer un match comme aucun autre dans la ligue de football.

Jamais un ailier au rythme effréné, son intelligence et ses compétences peuvent créer quelque chose à partir de rien. La saison dernière, bien qu’il n’ait commencé un match qu’en décembre, McGeady a dominé le tableau des passes décisives à la fin de la saison. Un joueur qui peut également marquer à partir de presque rien ou avec un coup franc précis, McGeady est définitivement à surveiller parmi les joueurs de Sunderland.

Photo principale

Intégrer à partir de .