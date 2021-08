Cinq joueurs à surveiller

in

La campagne du championnat 2021/22 approche à grands pas et Luton Town est sur le point d’entamer sa troisième saison consécutive dans la division.

Les Chapeliers ont échappé de peu à la relégation au cours de la saison 2019/20, avant d’obtenir une place dans la première moitié la dernière fois.

Depuis lors, huit nouveaux visages ont franchi les portes de Kenilworth Road, et un sentiment d’optimisme pour la nouvelle campagne est largement ressenti parmi les fidèles de Luton.

Luton Town 2021/22 : cinq chapeliers à surveiller

Jordan Clark

Arrivé à l’été de l’année dernière, Jordan Clark s’est avéré être un excellent pick-up de la division inférieure. Le joueur de large a rejoint Accrington Stanley sur une avance libre la saison dernière et s’est presque immédiatement adapté aux exigences techniques du deuxième niveau.

Clark a fait ses preuves la saison dernière, mais sa polyvalence lui a permis de combler les lacunes lorsque cela était nécessaire. Avec les Chapeliers maintenant apparemment bien approvisionnés sur tout le terrain, Clark devrait voir plus de minutes sur le flanc droit.

Cependant, le joueur de 27 ans s’est également avéré être un numéro 10 très efficace cette pré-saison – tout en continuant à impressionner sur l’aile. Il semble que les jours de Clark opérant à partir de positions d’arrière latéral touchent à leur fin, et il devrait avoir plus d’influence offensive cette fois-ci.

L’intelligence offensive de Clark, ses pieds rapides et le produit final qui en découle font de lui une perspective très excitante pour cette campagne à venir.

Fred Onyedinma

Fred Onyedinma a saisi une autre chance de rester un joueur de championnat cet été, et les premiers signes suggèrent qu’il pourrait faire partie intégrante de la saison de Luton.

L’ailier gauche a instantanément noué une relation solide avec l’imposant Elijah Adebayo, et le joueur de 24 ans a la course directe et le dernier ballon pour vraiment menacer de larges zones.

Il sera certainement confronté à la concurrence du passionnant Carlos Mendes-Gomes pour une place de titulaire, mais Onyedinma a apparemment été favorisé par rapport à la pré-saison.

L’étincelle créative et le flair offensif que Kazenga LuaLua possédait et avait affiché dans une chemise Luton ont peut-être été comblés par l’ancien homme de Wycombe Wanders, mais cela reste à voir.

Allan Campbell

Salué comme le Lanarkshire Kante par les fans de Motherwell avant son arrivée au sud de la frontière, Allan Campbell est un autre ajout passionnant à Kenilworth Road.

Le joueur de 22 ans est capable de jouer un rôle de titulaire, mais s’est avéré plus efficace cette pré-saison en tant que milieu de terrain box-to-box. Campbell a l’énergie et la ténacité implacables pour regagner la possession, mais a le sang-froid et la gamme de passes pour contrôler le milieu du parc.

Il était une personne très recherchée au début de l’été, ce qui a suscité une sorte d’attente parmi les fans de Luton. Cependant, Campbell promet d’être un excellent joueur pour The Hatters.

Elie Adebayo

Elijah Adebayo s’est parfaitement adapté au football de championnat au cours de la seconde moitié de la saison dernière, après avoir passé les premiers mois avec Walsall en League Two. L’imposant leader du groupe a dû patienter à son arrivée, mais s’est avéré être une véritable nuisance dans ce qui restait de la campagne.

Ses capacités aériennes et son physique, associés à son talent pour marquer des buts, ont permis à Adebayo de devenir l’attaquant de premier choix de Luton à la fin de la saison 2020/21, et il devrait maintenant continuer sur cette même trajectoire.

Adebayo a encore 23 ans et a le potentiel de prospérer à nouveau dans le deuxième niveau anglais. Il a maintenant eu une pré-saison complète avec The Hatters et il espère devenir une figure talismanique pour le club du Bedfordshire.

Tom Lockyer

Luton a récupéré Tom Lockyer de Charlton Athletic après que les Addicks aient été relégués du championnat en 2020.

L’international gallois a dû s’asseoir patiemment dans les premières étapes de la saison, Matty Pearson et Sonny Bradley commençant la saison en force. Cependant, lorsqu’il a fait son entrée dans l’équipe, il a apporté du sang-froid et un peu plus de contrôle à la ligne de fond de Luton.

La distribution de Lockyer dans les zones défensives et sa domination aérienne bien qu’il ne soit pas le plus grand défenseur du monde, l’ont vu émerger comme l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe. Cependant, une blessure début février a écourté sa saison.

Malgré la perte de concurrence pour une place de titulaire après le départ de Pearson, Luton a signé Reece Burke de Hull City, qui le gardera certainement sur ses gardes.

Si Lockyer peut rester en forme, alors Luton, en tant que collectif, récoltera les fruits.

