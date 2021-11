Cinq joueurs de la NFL à abandonner avant la semaine 9

Spécial pour Yahoo Sports

Nous avons quatre équipes qui regardent depuis chez nous ou dans un lieu de vacances reposant cette semaine, ainsi qu’une myriade de blessures qui affligent la ligue, mais il y a encore des baisses à faire et des mouvements à faire.

Nous devrions toujours rechercher des améliorations dans la liste, donc couper les joueurs qui ne produisent pas est un mal nécessaire. Si vous cherchez des joueurs à ranger pour une utilisation future, je vous ai également couvert.

Odell Beckham Jr., WR – Browns (74% inscrits sur Yahoo)

Bien qu’il puisse être difficile de cliquer sur ce bouton de dépôt pour Odell Beckham Jr., ou peut-être pas, selon votre frustration à ce stade, je pense que le moment est venu. Beckham a vu une maigre cible au cours de la semaine 8. Il ne semble pas du tout être un facteur dans le jeu de passes des Browns, bien qu’il ait été en baisse dans leur concours dimanche.

Le joueur de 28 ans a inscrit moins de 28 verges lors de 4 matchs sur 6 disputés en 2021 et est actuellement le WR78 avec un demi-PPR de points par inclinaison avec un choquant de 6,6. Si vous êtes en mesure de le faire, débarrassez-vous du mal de tête hebdomadaire et échangez Beckham contre un large plus impliqué comme Devant Parker ou Jamison Crowder.

* Si par hasard Beckham est échangé avant la fin de la date limite de la NFL, il vaut la peine de le garder au cas où il prendrait un nouveau départ quelque part. Cependant, si Beckham est toujours un brun après l’expiration de la date limite, vous pouvez probablement procéder au largage.

Le jeu de passes des Browns a été inexistant cette année, faisant d’Odell Beckham Jr. un candidat de chute dans les ligues fantastiques. (Photo de Ronald Martinez/.)

Laviska Shenault, WR – Jaguars (57% inscrits sur Yahoo)

j’ai déjà mis Laviska Shenault sur cette liste une fois cette saison et j’ai eu beaucoup de critiques pour cela, mais apparemment, je suis un glouton de punition, donc le WR de deuxième année est à nouveau là. Shenault a terminé cinquième sur les cibles de l’offensive des Jaguars au cours de la semaine 8, derrière Jamal Agnew, Dan Arnold, Carlos Hyde et Marvin Jones Jr. Il n’a touché aucun touché cette année et n’a pas atteint 100 verges sur réception une fois en sept matchs.

L’histoire continue

Il y a eu un bref moment où la perte de DJ Chark

Cela a peut-être signifié plus de travail pour Shenault, mais cela ne semble pas se produire, et l’offensive de Jacksonville n’est tout simplement pas très bonne. Il doit y avoir de meilleures options au large de vos fils de renonciation, comme n’importe lequel des Giants de retour ou les deux gars que j’ai mentionnés ci-dessus.

[Visit 4for4, where 92% of subscribers made the playoffs, for more]

Trey Sermon, RB – 49ers (28% inscrits sur Yahoo)

Élie Mitchell est à peu près aussi clair que les 49ers peuvent avoir à ce stade de la saison, et Sermon de Trey a maintenant passé deux semaines consécutives sans report ni cible.

Avec JaMycal Hasty sain et Jeff Wilson Jr. sur le point de revenir de PUP, Sermon n’est plus qu’une cachette de blessures. Nous sommes au point de la saison fantastique qu’à moins que vous n’ayez perdu quelques fois, la maximisation de la production hebdomadaire devrait être une priorité au lieu des hypothèses.

[Play in Yahoo’s Week 9 Million Dollar Baller DFS contest]

Robby Anderson, WR – Panthers (53% inscrits sur Yahoo)

Robby Anderson a été exclu de cette colonne jusqu’à présent en 2021 en raison de son volume, mais parfois les objectifs ne suffisent pas, surtout lorsque les joueurs n’attrapent pas le ballon. Anderson est 199e dans la NFL en pourcentage de captures sur la saison avec un brutal 36%, n’atteignant que 18 des 50 cibles qu’il a vues au cours de huit compétitions.

Avec seulement 5,2 demi-points PPR par match en 2021, Anderson ne rend pas service à votre liste à ce stade et il devrait être remplacé par un WR qui non seulement reçoit le volume, mais qui enregistre également ces réceptions.

Calvin Ridley, WR – Faucons (97% inscrits sur Yahoo)

Ridley s’éloigne du football pour une durée non divulguée pour se concentrer sur sa santé mentale. C’est fantastique de le voir se donner la priorité et j’espère que cette pause, aussi longue soit-elle, est exactement ce dont il a besoin pour atteindre le bonheur et l’épanouissement personnels.

En ce qui concerne le football fantastique, si votre liste a une place IR inutilisée, garer Ridley là-bas est le mouvement parfait à faire jusqu’à ce que nous en sachions plus sur son absence. Cependant, si vous n’avez pas ce luxe, le laisser tomber en faveur de certains points garantis est probablement une bonne idée.

Note de l’écrivain: j’ai parlé de m’accrocher Allen Robinson jusqu’à la date limite des échanges la semaine dernière, donc s’il n’est pas distribué à une autre équipe, il est également droppable dans tous les formats.

Cet article est apparu à l’origine sous sa forme complète sur 4for4.com

Fière ancienne élève de l’UGA Grady College of Journalism, Jennifer Eakins travaille dans l’industrie du sport depuis plus d’une décennie. Elle a travaillé avec CNN Sports, les Atlanta Hawks et les Colorado Rockies. Son premier repêchage de football Fantasy a eu lieu en 1996, où elle a sélectionné Ricky Watters avec le premier choix global, et elle est depuis un fantasme dégénéré.

Plus de 4for4.com : Cachez les candidats avant la semaine 9

Gardez une longueur d’avance avec les classements précis, les outils avancés et le contenu basé sur les données de 4for4 Fantasy Football.

Écoutez les prévisions Yahoo Fantasy Football