Cinq joueurs de Liga parmi les plus jeunes de la Ligue des champions

18/09/2021 à 8h15 CEST

La Liga, et plus particulièrement le FC Barcelone (4) et le Real Madrid (1), ont présenté cinq des dix plus jeunes joueurs qui avaient des minutes lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.. Gavi et Alejandro Balde complétaient un podium emmené par Moukoko et Yusuf Demir (5e), ​​Pedri (9e) et Eduardo Camavinga (10e) figuraient au classement.

Les hommes de Ronald Koeman ont été battus de bout en bout dans le duel contre le Bayern de Nagelsmann au Camp Nou. Face à cette situation, l’entraîneur néerlandais a offert des minutes aux plus jeunes joueurs de l’effectif : Pedri (18,8), absolument indispensable dans le onze, a débuté au début et d’autres joueurs comme Gavi (17,1), Balde (17,9) ou Demir (18,3) sont sortis en seconde période..

5 – Sur les dix plus jeunes joueurs ayant participé à la 1re journée de la @ChampionsLeague, cinq évoluent dans des équipes de @LaLiga : quatre dans le @FCBarcelona_es (Gavi, @alejandrobaldee, @yusufdemir_10 et @Pedri) et un dans le @realmadrid (@ Camavinga). Diamants pic.twitter.com/xpuDcJ2AYv – OptaJose (@OptaJose) 16 septembre 2021

Ceux de Carlo Ancelotti, quant à eux, ont battu l’Inter au minimum au Giuseppe Meazza et ils ont commencé leur parcours dans l’édition 2021/22 de la Ligue des champions du bon pied. L’Italien a donné des minutes à Camavinga (18,9), la récente signature du club, qui a fait ses débuts contre le Celta de Vigo et a marqué son premier but avec l’élastique blanc..

Moukoko mène un roster plein de talent

L’attaquant du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko a eu ses premières minutes en Ligue des champions avec Marco Rose, qui lui a également donné de l’importance en Bundesliga avec seulement 16 ans et l’un des grands talents du football allemand. Il y a aussi quelques noms intéressants comme Bellingham ou Musiala, qui ne dépassent pas 18 ans.

Voici la liste des 10 plus jeunes joueurs ayant joué un rôle de premier plan lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions : Moukoko (16,8), Gavi (17,1), Alejandro Balde (17,9), Bellingham (18,2), Demir (18,3), Sesko (18,3), Musiala (18,6), Rensch (18,7), Pedri (18,8) et Camavinga (18,9).