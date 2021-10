Cinq joueurs de Manchester United pourraient signer dans la fenêtre de transfert de janvier alors que la saison est en jeu sous Ole Gunnar Solskjaer

Nous ne sommes même pas encore en novembre, mais Manchester United risque déjà d’imploser entièrement sa saison sous Ole Gunnar Solskjaer.

Après un été chargé sur le marché des transferts, l’espoir était que l’équipe de Solskjaer serait en mesure de lancer une sérieuse poussée pour l’argenterie ce trimestre.

Le travail de Solskjaer en tant que patron de Man United semble être sûr pour le moment

Malheureusement, une sortie prématurée de la Coupe Carabao et quelques mauvais résultats en Premier League – comme la défaite 5-0 contre Liverpool – ont signifié que le club a beaucoup de travail à faire dans la seconde moitié de la saison.

La fenêtre de transfert de janvier pourrait être l’occasion idéale pour United de remédier à certaines des fragilités de son équipe, mais quels joueurs pourraient être ciblés pour aider le club à passer à l’étape suivante ?

En voici cinq pour lesquels les Diables rouges pourraient envisager de se déplacer sur le marché des transferts d’hiver.

Matthijs de Ligt

De Ligt a rejoint la Juventus depuis l’Ajax en 2019 pour un montant énorme de 67,5 millions de livres sterling

Le défenseur de la Juventus ressemble à un joueur qui pourrait bientôt rejoindre l’un des plus grands clubs européens.

De Ligt a quitté l’Ajax pour la Juventus en 2019 pour une somme énorme de 67,5 millions de livres sterling après avoir été considéré comme le jeune défenseur le plus en vue d’Europe.

Cependant, avec des rapports affirmant que les géants italiens cherchent à le faire évoluer afin de réduire leur masse salariale, cela signifie que la course pour le signer pourrait être sur le point de s’intensifier.

La défense de United a parfois été lamentable ce trimestre et peut-être que l’ajout du joueur de 22 ans consoliderait leurs rangs à la fois dans le présent et dans l’avenir.

Avec plus de 200 apparitions en club pour l’Ajax et la Juventus à son actif, il ne fait aucun doute que De Ligt aurait ce qu’il fallait pour relever le défi de jouer à Old Trafford.

Riz Declan

Rice a augmenté un autre niveau pour West Ham cette saison

La star de West Ham et de l’Angleterre n’est sûrement pas loin d’un déménagement dans l’un des plus grands clubs du pays.

Rice a été liée à United et à Chelsea au cours des dernières saisons alors que les Hammers cherchent à conserver leur talisman actuel.

Cependant, étant donné les problèmes de United, ils devront peut-être tout faire pour signer le joueur.

La colonne vertébrale des Red Devils a semblé extrêmement suspecte ces dernières semaines et avec le joueur de 22 ans à l’aise à la fois comme défenseur central et milieu de terrain central, il pourrait être le complément parfait pour l’équipe de Solskjaer alors qu’ils cherchent à combler l’écart sur leur titre rivaux.

Franck Kessie

Kessie serait un excellent ajout au milieu de terrain, capable de faire le sale boulot et d’aller de l’avant aussi

Un milieu de terrain qui n’est peut-être pas encore connu en Premier League, mais qui attire certainement de nombreux regards admiratifs.

La star de l’AC Milan a été un grand succès à San Siro depuis son arrivée au club de l’Atalanta en 2017, faisant 193 apparitions et ayant 46 buts impliqués pendant cette période.

Le joueur de 24 ans envisage maintenant ses options alors qu’il cherche à franchir la prochaine étape de sa carrière avec United, Chelsea et Liverpool, tous enthousiastes.

La signature d’un milieu de terrain central de haute qualité doit être une priorité pour United dans les mois à venir et étant donné que le joueur pourrait être disponible pour un prix réduit en janvier à la fin de son contrat, cela pourrait être une évidence.

Cependant, avec un tel intérêt pour ses services, cela pourrait être une affaire délicate à faire.

Youri Tielemans

Youri Tielemans est un homme recherché

Il y a peu de joueurs plus demandés en Premier League que Tielemans.

L’homme de Leicester a passé près de trois ans au King Power au cours desquels il s’est forgé la réputation d’être l’un des joueurs les plus doués techniquement de l’élite.

Cependant, avec un contrat qui expire dans un peu plus de 18 mois, cela signifie que les Foxes sont dans une situation difficile.

Si Tielemans ne signe pas un nouvel accord, ils risquent de le perdre pour rien – une situation dont United pourrait vraiment bénéficier s’ils agissent rapidement pour essayer de conclure un accord.

L’international belge ne manquera pas de prétendants, mais l’équipe de Solskjaer ayant vraiment besoin de qualité au milieu de terrain central, il pourrait être dans son intérêt d’être proactif.

Harry Kane

Harry Kane sera sans aucun doute lié à un éloignement des Spurs en janvier

On ne sait jamais, n’est-ce pas ?

Kane a été un énorme sujet de discussion au cours des mois d’été avec Manchester City lié à un déménagement pour le skipper anglais.

Cet interrupteur ne s’est jamais déclenché et, par conséquent, cela pourrait faire le jeu de United.

Kane est un finisseur éprouvé, mais plus que cela, c’est un leader qui semble désillusionné par la vie à Tottenham alors qu’il cherche à se mettre au défi au plus haut niveau.

Bien sûr, il y a un argument selon lequel United n’a pas besoin d’un autre joueur offensif pour essayer de s’intégrer dans son équipe, mais si l’occasion se présentait de signer le joueur de 28 ans, je suis sûr qu’ils seraient tentés.