Alors qu’Oxford United se prépare pour sa sixième saison consécutive en League One, le club cherchera à dépasser ses deux précédents résultats en séries éliminatoires et à obtenir une promotion au deuxième niveau. Voici cinq joueurs d’Oxford United à surveiller cette saison.

Stabilité défensive

Bien qu’il ait terminé sixième de League One la saison dernière, Oxford United avait le pire bilan défensif de l’un des neuf meilleurs clubs de la division. Perdre le duo de Josh Ruffels et Rob Atkinson a été loin d’être idéal, mais les U ont un jeune gardien prometteur et un nouvel ajout à l’arrière gauche à surveiller.

Devant le filet, Jack Stevens, 24 ans, a fait des pas de géant depuis qu’il a délogé Simon Eastwood de sa place de numéro un la saison dernière. Le gardien de but a gardé 13 cages inviolées lors de 33 matches de Ligue 1 la saison dernière et était sur place pour effectuer des arrêts sur penalty vitaux.

Lié à un déménagement à Aston Villa, Oxford devra se battre pour garder le jeune gardien et une autre saison de pointe au club pourrait rendre cette tâche encore plus difficile, mais il est un atout pour le club.

Un nouveau visage à travers la porte, Steve Seddon cherchera à avoir un impact immédiat après son arrivée de Birmingham City. L’arrière gauche a remplacé Josh Ruffels, de longue date, qui a rejoint Huddersfield Town. Cependant, contrairement à Ruffels, Seddon est naturellement un arrière gauche, le premier se convertissant au rôle de milieu de terrain. Ses capacités naturelles devraient aider le club à la fois en attaque et en défense et son ajout pourrait être important.

Dynamisme du milieu de terrain

Les U se sont vraiment renforcés au milieu de terrain avec cinq des sept recrues estivales jouant au milieu du parc et attaquant de larges zones. Quatre d’entre eux reviennent également au club pour un deuxième séjour avec Marcus McGuane et Gavin Whyte à surveiller.

McGuane a rejoint le club l’été dernier en prêt de Nottingham Forest. L’ancien homme d’Arsenal et de Barcelone a impressionné avant que la blessure n’interrompe sa campagne en janvier. Cependant, le club a réussi à faire revenir le milieu de terrain central de manière permanente et il aura quelque chose à prouver.

Whyte est un autre joueur qui a quelque chose à prouver. L’international d’Irlande du Nord a rejoint le club en provenance des Crusaders du NIFL en 2018 pour environ 100 000 £ et a été vendu à Cardiff City 12 mois plus tard pour 2 millions de livres sterling.

Cependant, son séjour dans le sud du Pays de Galles ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu et l’ailier a passé six mois en prêt à Hull City, vainqueur de la Ligue 1, la saison dernière. De retour à Oxford, le joueur de 25 ans cherchera à exciter à nouveau l’armée jaune et cela pourrait être un atout majeur pour Karl Robinson.

Attaque mortelle

Le prochain joueur n’a pas besoin d’être présenté aux fans d’Oxford United, mais ses objectifs seront essentiels pour terminer parmi les six premiers pour une troisième saison consécutive. L’attaquant Matty Taylor a marqué 36 buts en 89 apparitions depuis son retour en prêt à son club d’enfance il y a deux saisons avant qu’Oxford ne le signe définitivement l’été dernier de Bristol City.

Le joueur de 31 ans sera à nouveau le principal point focal de l’attaque, avec l’expérience de Sam Winnall et le talent brut de Dan Agyei cherchant également à trouver le filet plus régulièrement cette saison en cas d’absence de Taylor.

