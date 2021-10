Cinq joueurs du « Top 8 » de la NBA Draft licenciés la semaine dernière

Les semaines précédant le début de la saison régulière de LA NBA Ils sont toujours très dangereux pour les joueurs qui n’ont pas de poste établi dans leurs équipes respectives, car ils peuvent décider de les licencier afin que les contrats qu’ils ont n’augmentent pas en valeur avec le début du cours.

Dans cette édition du 2021/22, jusqu’à cinq joueurs qui ont été au moins « Top-8 » de leur Brouillons sont parmi les massacrés. Ces joueurs sont :

Jabari Parker : Non. 2 du repêchage de la NBA 2014 (coupé par les Boston Celtics). Dante Exum : Nº. 5 du repêchage de la NBA 2014 (coupé par les Houston Rockets). Jahlil Okafor : Non. 3 du repêchage de la NBA 2015 (coupé par les Atlanta Hawks). Kris Dunn : Non. 5 du repêchage de la NBA 2016 (coupé par Memphis Grizzlies). Mark Chriss : Non. 8 du repêchage de la NBA 2016 (coupé par les Portland Trail Blazers).

