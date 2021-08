Cinq joueurs non plafonnés, Southgate devrait faire appel à l’équipe d’Angleterre : Cash, Willock…

in

Avec une opposition modeste sous la forme de la Hongrie, d’Andorre et de la Pologne, le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a l’occasion idéale de faire couler de la viande fraîche lors des prochains éliminatoires de la Coupe du monde.

Une apparition finale de l’Euro 2020 suggérerait que tout va bien dans les rangs anglais. Cependant, malgré les progrès réalisés sous Southgate, il ne voudra pas que le groupe stagne s’il veut faire mieux au Qatar.

Une pincée de nouveaux talents gardera certainement les internationaux établis sur leurs gardes, et Planet Sport a sélectionné cinq joueurs dont les noms devraient figurer dans l’équipe lorsque l’annonce sera faite jeudi.

Matty Cash

L’Angleterre est déjà bien fournie des deux côtés de la défense grâce à Luke Shaw, Kieran Trippier et Kyle Walker.

Cependant, Matty Cash d’Aston Villa mérite une chance de défier le statu quo.

Le joueur de 24 ans s’intégrerait directement dans le système de Southgate, ayant acquis beaucoup d’expérience en tant qu’ailier arrière à Nottingham Forest ainsi que les Villains.

La saison dernière, il était membre de la troisième meilleure défense de la ligue, atteignant 13 feuilles blanches sur les 28 matchs qu’il a disputés.

Ayant sélectionné cinq arrières latéraux pour l’Euro, c’est un poste dans lequel Southgate aime avoir des options. De plus, Kieran Tripper aura 32 ans lors de la prochaine Coupe du monde, tandis que Kyle Walker en aura 33.

Cash offre une solidarité défensive et une impulsion offensive, et bien qu’il ne puisse pas passer comme Jack Grealish, il pourrait passer pour lui.

Joe Willock

Après ses performances exceptionnelles pour Newcastle United en prêt la saison dernière, une convocation en Angleterre ne peut pas être trop éloignée pour Willock.

Le joueur de 22 ans a marqué huit fois en 14 matchs avec Newcastle. Il a également égalé le record de buts consécutifs d’Alan Shearer de sept, aidant son équipe de prêt à grimper au classement à la 12e place.

Désormais une pie permanente, le milieu de terrain manque de netteté de match. Cependant, un entraînement avec l’équipe d’Angleterre et une apparition de 15 minutes contre Andorre ne le dépassent pas.

Et, ayant été dans et autour du camp d’Angleterre depuis son plus jeune âge, au moins il connaît son chemin autour de St George’s Park.

Emile Smith Rowe

L’un des talents les plus en vue d’Angleterre, Southgate gardera presque certainement un œil sur le n ° 10 d’Arsenal.

Smith Rowe a connu une campagne exceptionnelle en 2020/21, se faisant un nom en Ligue Europa et participant à 20 matchs de Premier League pour les Gunners, marquant deux fois et aidant quatre fois.

Les pieds rapides, la vision et la créativité du milieu de terrain iront de pair avec la philosophie de Southgate et il s’avérera un fleuret idéal pour son coéquipier d’Arsenal, Bukayo Saka.

La saison dernière, après que Smith Rowe ait commencé contre Chelsea le lendemain de Noël, Arsenal était troisième au classement. Saka a peut-être attiré l’attention, mais l’influence de Smith Rowe s’est traduite par des points.

Il est maintenant temps de le transformer en casquettes.

Patrick Bamford

Bamford, 27 ans, est le plus vieux joueur anglais sans sélection de notre liste. Cependant, après 17 buts en Premier League la saison dernière, beaucoup l’ont considéré comme malheureux de ne pas se qualifier pour l’Euro 2020.

La saga de transfert de Harry Kane à Manchester City l’ayant privé de temps de jeu, Bamford est dans une position idéale pour assumer le rôle de fer de lance offensif de l’Angleterre.

Kalvin Phillips a montré cet été ce qui peut arriver lorsque vous lancez un joueur de Leeds United relativement méconnu du côté anglais. Nous pensons que Bamford peut répéter le tour.

Aaron Ramsdale

Alors qu’Arsenal n’a pas encore remporté de match de championnat cette saison, Ramsdale pourrait être sur la bonne voie pour un incroyable triplé de relégation après avoir déjà subi la chute avec Bournemouth et Sheffield United.

Néanmoins, le joueur de 23 ans n’est pas sans ses admirateurs comme le montrent deux transferts mégabucks.

Inutilisé dans les Euros, Ramsdale devra aller un peu pour décaler Jordan Pickford mais le gardien d’Everton n’est pas sans ses aberrations, tandis que la place de gardien de réserve est très à gagner.

Une introduction relativement discrète contre l’un des trois adversaires de l’Angleterre en qualification pour la Coupe du monde serait le moyen idéal pour faciliter le passage de Ramsdale au football international.

Et comme ce n’est pas la Ligue des Nations, il n’y a aucune chance d’une autre relégation non plus.

