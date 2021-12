Cinq lynx roux photographiés dans les bois de l’Ohio – pouvez-vous les repérer ?

Une caméra de surveillance dans l’Ohio a capturé une image remarquable montrant cinq lynx roux voyageant ensemble dans la nature sauvage du comté de Washington.

L’image, partagée par Kimberly Murnieks et le département des ressources naturelles de l’Ohio, montre à quel point les chats se mélangent bien avec les arbres et les feuilles.

« Assez cool de voir 5 lynx roux sur une seule photo ! » L’ODNR s’est exclamé sur Facebook.

L’image a été capturée la veille de Noël par une caméra de surveillance à capteur de mouvement exploitée par le père de Murnieks, Bill West.

Regardez cette photo que mon père a prise sur sa #TrailCam dans le comté de Washington l'après-midi de la veille de Noël – cinq lynx roux !

– Kimberly Murnieks 27 décembre 2021

Les lynx roux sont originaires de l’Ohio mais ont été extirpés par les chasseurs et les trappeurs en 1850. Ils ont commencé à se repeupler au milieu des années 1900, selon l’ONDR.

L’image est remarquable car les lynx roux sont solitaires et insaisissables. Grâce à l’avènement des caméras de surveillance, les observations de lynx roux dans l’Ohio sont de plus en plus courantes.