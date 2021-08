Cinq managers de Premier League avec beaucoup à prouver cette saison

in

Le retour de la Premier League se rapproche de plus en plus et certains managers seront confrontés aux épreuves les plus difficiles de leur carrière.

Quatre clubs ont accueilli de nouveaux managers, et pour deux d’entre eux, ce sera leur première expérience à la tête d’un club de Premier League. Daniel Farke est le seul manager des trois clubs promus à avoir réussi dans l’élite auparavant, tandis que plusieurs autres ont des questions persistantes concernant leur avenir.

Cinq managers de Premier League avec un point à prouver

Rafael Benitez – Everton

L’Espagnol est entré à Goodison Park avec une énorme fureur entourant sa nomination.

Certains fans d’Everton ont déclaré qu’ils seraient présents pendant que l’ancien manager de Liverpool serait aux commandes, tandis que d’autres réclament déjà son départ.

En conséquence, Rafael Benitez a beaucoup à prouver aux fans d’Everton au début de la nouvelle saison.

Son prédécesseur, Carlo Ancelotti, a été nommé pour amener le football de la Ligue des champions à Goodison Park. Cependant, il ne l’a pas fait et les dépenses d’Everton n’ont pas à nouveau porté ses fruits.

Benitez a eu de nombreux problèmes à gérer pendant l’intersaison, pas plus que sur le marché des transferts. Les fans d’Everton, cependant, espèrent toujours qu’il est l’homme qui ramènera le football européen du côté bleu du Merseyside.

Patrick Vieira – Palais de Cristal

La nomination de Vieira a peut-être été la plus intrigante de l’été. Couplé à leurs signatures accrocheuses, Crystal Palace est à surveiller cette saison.

Vieira a beaucoup de doutes, principalement en raison de son manque d’expérience en tant que manager. Le Français a effectué deux passages en pirogue à ce jour avec le New York City FC et l’équipe française de Nice.

Aucun des deux n’a été particulièrement fructueux, ce qui a amené beaucoup à souligner les risques énormes liés à la nomination de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal.

Dans un été de reconstruction pour Palace, tout autre chose que la relégation devrait être considérée comme un succès et aider à prouver que les sceptiques de Vieira ont tort.

Ole Gunnar Solskjaer – Manchester United

Peut-être un choix sur le terrain gauche, mais Ole Gunnar Solskjaer est peut-être le manager qui a le plus à prouver en Premier League.

Le Norvégien entame maintenant sa troisième saison complète en charge et il n’a toujours pas ramené l’argenterie à Old Trafford. Solskjaer a été proche à plusieurs reprises, mais c’est quelque chose qui lui a échappé pendant son mandat.

En conséquence, cela doit changer cette saison. Ils ont superbement ajouté à leur équipe, faisant venir Jadon Sancho et Raphael Varane, deux ajouts de classe mondiale. La perspective de nouveaux ajouts n’est pas exclue.

Si l’argenterie leur échappe une fois de plus cette saison, les questions sur son avenir à Old Trafford seront plus importantes que jamais.

Thomas Tuchel – Chelsea

L’Allemand a livré la Ligue des champions la saison dernière. Maintenant, il doit à nouveau livrer.

Beaucoup s’attendent à ce que Chelsea défie Manchester City pour le titre cette saison, surtout après leur succès la saison dernière.

Le régime de Roman Abramovich est connu pour embaucher et licencier des cadres. Les six mois lamentables de Roberto Di Matteo après leur succès en Ligue des champions en 2012 en sont le meilleur exemple. Thomas Tuchel ne veut pas suivre le même sort.

Chelsea n’a pas encore ajouté d’attaquant à son équipe au moment de la rédaction, malgré l’intérêt pour l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku. S’ils ajoutent le Belge à leurs rangs, ils pourraient alors rivaliser avec City pour le titre.

Dean Smith – Aston Villa

Malgré le départ de leur talisman, Jack Grealish, beaucoup font d’Aston Villa l’équipe à surveiller cette saison.

L’équipe de Dean Smith a développé une équipe excitante et dangereuse. Ollie Watkins a récolté les fruits devant le but, et il a été rejoint par Danny Ings en attaque.

Villa possède également deux des joueurs larges les plus menaçants d’Europe. Emi Buendia était le joueur le plus remarquable du championnat la saison dernière, tandis que Leon Bailey a inscrit 15 buts et 11 passes décisives la saison dernière au Bayer Leverkusen.

Leurs dépenses ont été accrocheuses, mais aussi sages et excitantes. Dean Smith aura de grandes attentes envers lui cette saison.

