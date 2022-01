Cinq matchs emblématiques de Chelsea contre les Spurs alors que la rivalité londonienne reprend en demi-finale de la Coupe Carabao

En ce qui concerne les derbys de Londres, il y en a peu dans le calendrier du football aussi explosif que Chelsea contre Tottenham.

Malgré la rivalité féroce des Spurs avec Arsenal, leurs voisins du nord de Londres, c’est Chelsea, dans l’ouest de Londres, qui a joué son rôle dans certaines des journées de derby les plus animées depuis le début du siècle.

EDGE: Cinq matchs emblématiques de Chelsea contre les Spurs alors que la rivalité de Londres reprend en demi-finale de la Coupe Carabao

Alors que la paire est prête à raviver leur rivalité lors des demi-finales de la Coupe Carabao de cette saison, EDGE a fait un voyage dans le passé à certains des moments les plus mémorables de la rencontre.

Regardez notre vidéo ci-dessous pour CINQ des rencontres les plus emblématiques et explosives entre Chelsea et Tottenham…

