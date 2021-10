Cinq meilleurs footballeurs du monde en ce moment de Mohamed Salah à Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowksi mais pas de place pour Lionel Messi

Le débat fait rage pour savoir qui est le meilleur footballeur du monde en ce moment.

Il y a pas mal de personnes qui revendiquent cette position et l’époque où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient les deux premiers de loin est révolue.

Ronaldo était sur place pour sauver une fois de plus Man United

Le couple a participé à une course à deux chevaux pour le Ballon d’Or chaque saison pendant une décennie avant que Luka Modric ne brise leur séquence en 2018.

Cette année, la course est grande ouverte avec des personnalités comme Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Jorginho, Erling Haaland avec Ronaldo et Messi pour le prix.

Ce prix regarde qui a été le meilleur au cours de l’année civile, mais qui est le meilleur en ce moment ?

talkSPORT.com classe actuellement les cinq meilleurs joueurs du football mondial.

1. Mohamed Salah

Qui d’autre que Salah ? Il est difficile d’affirmer qu’il y a quelqu’un de mieux que l’attaquant de Liverpool.

Il a marqué lors de neuf matchs consécutifs pour le club et ils n’ont pas simplement été des tap-ins.

Les Reds restent invaincus en Premier League, Salah menant conjointement la course au Soulier d’or, et ils ont également un record de 100% en Ligue des champions.

Salah a marqué en neuf matchs consécutifs pour Liverpool

Son retour de 12 buts en seulement 11 matchs et la manière dont ces performances dans les plus gros matchs montrent pourquoi il est le meilleur en ce moment.

Lorsqu’on lui a demandé si Salah était le meilleur au monde, la légende de Liverpool, Didi Hamann, a déclaré à talkSPORT : « Il n’y a aucun doute là-dessus. Vous voyez ses buts contre City, celui contre Watford était encore meilleur. Il a marqué dans neuf matchs consécutifs maintenant.

«Il est comparé à Liverpool à John Aldridge, Michael Owen, Robbie Fowler, Fernando Torres et d’autres. Il se compare à eux et obtient des chiffres identiques ou meilleurs que ces gars-là et c’est un joueur large. Il n’est même pas un avant-centre.

« Ses statistiques et ses chiffres depuis qu’il a rejoint le club sont absolument ridicules. »

Salah est actuellement le meilleur joueur du monde 2. Robert Lewandowski

L’homme qui dirige Salah le plus près du meilleur joueur du monde est Lewandowski et aurait remporté le Ballon d’Or la saison dernière s’il n’avait pas été annulé.

Il a battu le record de buts de Gerd Muller en Bundesliga la saison dernière, marquant 41 fois en seulement 29 matchs.

L’attaquant polonais a de nouveau commencé la nouvelle saison en pleine forme avec 16 buts en 12 matchs pour le Bayern.

Lewandowski est l’homme que la star de Man City, Kevin De Bruyne, choisirait comme le meilleur joueur du monde.

Lewandowski continue d’être prolifique pour le Bayern

« Je devrais envisager une période de deux ans et je choisirais Robert Lewandowski », a déclaré De Bruyne. « Pour ce qu’il a fait en termes de buts et ce qu’il a gagné avec le Bayern Munich. »

Salah vient juste de le surpasser pour la brillante séquence de succès sur laquelle il se trouve en ce moment et la qualité de l’opposition contre laquelle il se produit semaine après semaine.

3. Cristiano Ronaldo

L’impact de Ronaldo à Manchester United a beaucoup fait parler d’eux et s’il a été une aide ou un obstacle.

United était peut-être sous la normale dans les matchs, mais cela aurait été bien pire sans le joueur de 36 ans.

Il continue de prouver pourquoi est l’homme du grand moment avec des objectifs cruciaux pour Ole Gunnar Solskjaer, qui pourrait subir beaucoup plus de pression s’il n’était pas performant.

À deux reprises, il a sauvé son équipe avec des buts tardifs en Ligue des champions, le plus récent ayant eu lieu mercredi soir pour compléter un brillant retour contre l’Atalanta.

Ronaldo a montré pourquoi il est toujours parmi les meilleurs au monde à United

Les performances de Ronaldo pour le Portugal ne peuvent pas non plus passer inaperçues car il continue d’être prolifique pour l’équipe nationale.

L’ancien coéquipier Kleberson pense que Ronaldo et non Salah est le meilleur en ce moment, en raison des efforts combinés pour le club et le pays.

Kleberson a déclaré dans une récente interview : « Mohamed Salah n’est pas le meilleur joueur du monde, mais il a toujours été brillant.

« Depuis longtemps, il joue un excellent football. Il n’est certainement pas une merveille d’une saison et je peux comprendre pourquoi Jurgen Klopp l’a appelé le meilleur d’Europe.

« A côté de Salah, Liverpool a une bonne équipe qui fournit un grand soutien, et il a l’air heureux là-bas. Les choses se passent bien pour Salah, mais il n’est pas le meilleur joueur du monde en ce moment.

« Pour moi, c’est difficile de dire qui est le meilleur joueur du monde parce que je le mesure par ceux qui jouent bien pour le club et le pays.

« Le football a beaucoup changé. Pendant de nombreuses années, nous avons eu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et parfois Neymar, mais il n’y a personne qui a montré plus qu’eux.

4. Erling Haaland

Il y a beaucoup de spéculations sur l’endroit où Haaland rejoindra en 2022 lorsque sa clause de libération des transferts au Borussia Dortmund deviendra active.

Il est facile de comprendre pourquoi il y a tant d’intérêt pour le 2021 compte tenu de la façon dont il a commencé cette saison pour le club et le pays.

Le joueur de 21 ans a marqué 18 buts en seulement 13 matchs cette campagne pour Dortmund et la Norvège, dont sept buts lors de ses quatre derniers matchs de Bundesliga.

Ses statistiques de score sont effrayantes et il continue de terroriser les défenses dans toute l’Europe chaque semaine.

L’attaquant n’est pas encore tout à fait parmi les meilleurs au monde, mais il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne défie pour le Ballon d’Or.

Haaland est recherché par à peu près tous les meilleurs clubs d’Europe 5. N’Golo Kante

Kante a peut-être eu ses blessures cette saison, mais il a toujours montré pourquoi il est le meilleur milieu de terrain du monde.

Il a joué un rôle essentiel dans le succès de Chelsea en Ligue des champions, remportant les prix de l’homme du match en demi-finale et en finale.

Le capitaine des Blues Cesar Azpilicueta a proclamé qu’il était le meilleur au monde à son poste après la victoire sur Man City.

« C’est simple, oui [he is the best in the world] », a déclaré Azpilicueta. « Il fait tout. L’énergie qu’il apporte, je ne sais pas combien de récupérations de balle il a eu aujourd’hui. La façon dont il fait avancer le ballon, il couvre tellement de terrain.

« C’est spécial de l’avoir. Bien sûr, quand nous ne l’avons pas, il nous manque. Après avoir remporté la Coupe du monde et maintenant la Ligue des champions, il est toujours aussi humble en tant que personne.

« Je suis tellement heureux pour lui, il fait partie intégrante de cette équipe et je suis très heureux de l’avoir à mes côtés pendant quelques années. »

Les Bleus ont défié toutes les chances de remporter la victoire en Ligue des champions et Kante a joué un rôle déterminant dans leur victoire

