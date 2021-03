Cinq meilleurs paris pour une aubaine du Festival de quatre jours, y compris le «  futur vainqueur de la Gold Cup  »

Le festival de Cheltenham ne sera pas le même cette année, mais soyons reconnaissants que l’événement de course le plus chaud au monde se déroule toujours en ces temps difficiles.

Ce ne serait pas le Festival sans quelques banquiers infaillibles et vêtus de fer et cette année, il semble y avoir une abondance de favoris à bas prix parmi lesquels choisir.

Shishkin, Envoi Allen, Monkfish et Chacun Pour Soi sont tous des prix cotes, et les bookmakers se présenteront pour la couverture si ces quatre le font.

Nous en avons sélectionné cinq qui pourraient faire ou briser le cœur des coureurs, alors que le plus grand spectacle sur gazon se rapproche de plus en plus.

Chèvrefeuille – 9/4

(Champion Hurdle – mardi, 15 h 05)

À la fin de l’année, cela semblait une affaire difficile avec Epatante très susceptible de récupérer sa couronne.

Avance rapide vers une course décevante du cheval JP McManus et une résurgence improbable de Goshen et toute la perspective de la course a changé.

Le Honeysuckle invaincu a dix victoires sur dix et a été extrêmement impressionnant à Cheltenham l’année dernière.

À 9/4, la jument entraînée par Henry de Bromhead chatouille notre fantaisie et son jardin a admis qu’ils étaient « assez confiants » avant sa confrontation alléchante avec Epatante et Goshen.

Lotte – 4/7

(Brown Advisory Novices ‘Chase – Mercredi, 13 h 55)

Potentiellement le banquier du festival… La lotte à 4/7 est courte mais il a l’air d’une chose infaillible.

Le joueur de sept ans a sans doute réalisé la performance la plus impressionnante de sa carrière à ce jour lors de la Flogas Novice Chase à Leopardstown le mois dernier.

Son seul souci est Next Destination, qui a l’air très bien pour Paul Nicholls, mais peut atteindre des points plats comme on le voit lors de ses dernières courses.

Monkfish a été présenté comme le futur vainqueur de la Gold Cup et est certainement l’un des chasseurs novices les plus excitants du Festival.

Kilcruit – 2/1

(Champion Bumper – Mercredi, 16h50)

Très impressionnant à Leopardstown en février, cet enfant de six ans a remporté une deuxième année très compétitive au galop.

Il a été comparé au légendaire Golden Cygnet par l’ancien entraîneur Tony Mullins, qui adorait ce cheval avant même d’avoir couru une course.

Kilcruit est maintenant entre les mains du frère aîné de Mullins, Willie, qui a un record incroyable dans le Champion Bumper.

Willie Mullins a remporté cette course dix fois et Kilcruit semble bien placé pour en faire 11.

Quilixios – 9/2

(JCB Triumph Hurdle – Vendredi, 13h20)

Cheveley Park vient toujours au Festival avec une solide écurie et ils pourraient avoir le vainqueur de la Triumph cette année.

L’importation française est invaincue en trois départs – complétant son triplé avec un succès de première année dans le Spring Juvenile Hurdle à Leopardstown le mois dernier.

Tritronic, qui s’est placé au premier plan dans l’image de Triumph Hurdle quand il a réussi deux de deux sur deux haies dans l’Adonis Hurdle à Kempton, dirige actuellement le marché et semble prêt à fournir à Quilixios son plus grand défi.

À qui Matt Hulmes de Betfred donne un pourboire … «Il n’y aura pas de feu rouge pour Roksana et tous les systèmes iront pour elle dans le Mares ‘Hurdle (3.40 mardi).

«Elle a peut-être eu la chance de gagner la course il y a deux ans, mais elle s’est tellement améliorée et elle ne serait pas à sa place dans le Stayers ‘Hurdle.

« Je pense que ce concours est le sien pour la prise et le 3/1 actuellement disponible (non-partant pas de pari) semble énorme. »

Colreevy – 7/2

(Mares Chase – Vendredi, 16h15)

Nouvelle course cette année et elle semble prête à être un cracker.

Il y a des juments passionnantes là-dedans dans ce qui est un domaine hautement compétitif, mais la deuxième fantaisie de Willie Mullins est notre choix du groupe.

Colreevy a attiré l’attention à quelques reprises cette année, battant des gens comme Pencilfulloflead et Mount Ida.

Une chasseuse novice primée lors de la lutte contre les hongres à Limerick à Noël, elle a également prévalu au plus haut niveau dans le Punchestown Champion Bumper, faisant d’elle une future membre extrêmement précieuse du groupe de poulinières.

Invaincu par-dessus les clôtures et a facilement affronté les plus gros obstacles. 7/2 semble être un bon rapport qualité-prix et nous espérons que cette colline lui conviendra beaucoup plus qu’à Elimay, l’actuel tir 7/4.

