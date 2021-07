Cinq membres d’équipage de l’équipe espagnole SailGP représenteront l’Espagne aux Jeux olympiques de Tokyo

12/07/2021 à 16h47 CEST

le Equipe espagnole SailGP, qu’en ce moment mène le classement général, étant la plus jeune équipe de la compétition, modifiera son équipage pour la Grand Prix du Royaume-Uni, qui est célébré le week-end prochain de 17-18 juillet à Plymouth, sur la côte sud-ouest de l’Angleterre, célèbre pour sa riche histoire maritime et nautique. Et c’est qu’un total de cinq membres d’équipage de l’équipe espagnole SailGP participera aux Jeux Olympiques de Tokyo en représentant l’Espagne : Jordi Xammar, Florian Trittel, Diego Botín, Joan Cardona et Tara Pacheco.

Sur les cinq équipiers qui seront à Tokyo, deux feront leurs débuts lors de l’épreuve olympique : Florian Trittel (régleur d’aile), qui représentera le pays avec le bateau mixte et volant Nacra 17, et Joan Cardona (broyeur), qui s’est qualifié pour la classe Finn après être devenu vice-champion du monde de la Finn Gold Cup. Jordi Xammar (co-skipper), qui a déjà participé aux Jeux olympiques de Rio (2014) et remporté le Championnat du monde 470 (2021 et 2019), fait partie de l’équipage avec les plus grandes options pour obtenir un bon résultat aux Jeux olympiques de Tokyo. Dans la classe 49er, qui est une épreuve olympique depuis 2000, il concourra Diego Botin (contrôleur de vol), avec son membre d’équipage Iago López, qui a également participé au premier événement de Sydney de l’équipe espagnole SailGP. Tara Pacheco, sélectionnée pour le programme de développement des femmes de SailGP « Women Pathway Program & rdquor ;, naviguera dans leur troisièmes JO avec son duo Florian Trittel. De son côté, Phil Robertson continuera dans la canne de la F50 Victoria.

Changements dans l’équipe espagnole SailGP

En l’absence des Olympiens espagnols, l’équipe espagnole SailGP continuera à se battre pour conserver la tête de cette deuxième saison. Pour ce faire, l’entraîneur de l’équipe, Xabi Fernández, sera le taille-haie du F50 Victoria, remplaçant Florian Trittel. Pendant ce temps, les Français Tanguy Cariou sera celui qui formera l’équipage espagnol, tandis que le nord-américain Taylor Canfield Il sera chargé de prendre les commandes du catamaran contrôlant le vol du navire, à la place de Diego Botin.

Avec cet alignement, où il y a deux étrangers sur le bateau, l’équipe espagnole SailGP a dû demander au Comité de Course une exception dans l’application d’une des règles les plus caractéristiques de SailGP, celle de la nationalité. La cause est justifiée, les JO de Tokyo cet été et le fait que l’équipe espagnole soit la plus olympique des huit participants à SailGP.

L’Espagne mène le circuit SailGP après avoir terminé deuxième du Grand Prix d’Italie

Actuellement, l’équipe espagnole SailGP est la premier classé au concours après avoir terminé deuxième du Grand Prix d’Italie, disputée début juin à Tarente (Italie). L’équipe espagnole a atteint la finale de l’épreuve où elle n’a été battue que par le Japon. Avec deux Grand Prix disputés, l’équipe espagnole compte 16 points au classement général, un de plus que la Grande-Bretagne et deux de plus que les Japonais.

le Le Grand Prix de Plymouth est le troisième test dans le calendrier du championnat et ce sera une grande épreuve par le feu pour l’équipe espagnole qui, malgré des changements dans son équipage, se battra pour maintenir le leadership.

Après Plymouth, SailGP se dirigera en août vers Aarhus, Danemark (les 20 et 21), plus tard à Saint-Tropez, France (11 et 12 septembre). Le Grand Prix d’Espagne à Cadix les 9 et 10 octobre. Puis il quittera l’Europe pour aller Sydney, Australie (17-18 décembre), Christchurch, Nouvelle-Zélande (29-30 janvier 2022) Oui San Francisco, USA pour la grande finale (26-27 mars 2022).

SailGP Grand Prix d’Espagne l Andalousie – Cadix

La baie de Cadix accueillera le 9 et 10 octobre Grand Prix d’Espagne – Andalousie – Cadix, coïncidant avec le Pont d’Hispanidad et le V centenaire du premier tour du monde.

Avec le parrainage du Département du tourisme du gouvernement régional andalou, à travers les fonds du FEDER, du Conseil provincial et de la Mairie de Cadix, l’événement représente une opportunité de développer le domaine sportif et de promouvoir le tourisme national et international en Andalousie.