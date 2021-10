Cinq membres du conseil consultatif des anciens combattants de Sinema démissionnent en raison de leur opposition au projet de loi sur la réconciliation

Cinq membres du Conseil consultatif des vétérans du sénateur démocrate Kyrsten Sinema ont démissionné cette semaine en raison de son opposition persistante à plusieurs aspects du projet de loi sur les dépenses sociales et le changement climatique de 3 500 milliards de dollars de son parti.

Dans une lettre rendue publique jeudi, les conseillers ont critiqué le sénateur de l’Arizona pour avoir refusé de se joindre complètement au soutien du programme de plusieurs billions de dollars du président Biden Build Back Better. Ils l’ont également réprimandée pour s’être constamment opposée à l’abolition de l’obstruction systématique, ce qui permettrait effectivement aux démocrates du Sénat d’adopter des mesures sans le soutien des républicains de la chambre.

« Vous êtes devenu l’un des principaux obstacles au progrès, répondant aux gros donateurs plutôt qu’aux vôtres. Nous ne devrions pas avoir à vous acheter une représentation, et votre incapacité à soutenir votre peuple et à voir ses besoins urgents est alarmante », ont écrit les cinq anciens combattants.

Le groupe a poursuivi : « En tant que membres de votre Conseil consultatif des anciens combattants depuis des années, nous sommes profondément préoccupés par votre incapacité à nous reconnaître ou à solliciter notre contribution. Aujourd’hui, nous avons l’impression qu’on ne nous donne que des titres performatifs et qu’on les utilise comme une vitrine pour votre propre image – et non comme des ressources pour donner des conseils sur ce qui est le mieux pour les vétérans. Compte tenu de votre mépris total pour notre contribution et de votre réticence à agir au nom des besoins de vos électeurs, nous démissionnons respectueusement de votre Conseil consultatif des anciens combattants.

La lettre, qui a été publiée par le groupe Common Defense, va de pair avec l’achat d’annonces à sept chiffres du groupe pour pousser Sinema à s’aligner sur le soutien démocrate au plan de réconciliation.

Alors que les démocrates s’efforcent à contrecœur de faire passer la facture des dépenses de sa valeur initiale de 3 500 milliards de dollars à quelque chose de plus proche de 2 000 milliards de dollars, Sinema a fait face à une pression croissante pour soutenir le paquet.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que la sénatrice de l’Arizona ne soutenait pas l’augmentation des impôts des riches Américains et des entreprises pour payer le paquet, bien qu’il s’agisse d’une proposition populaire de ses collègues démocrates.

En réponse à la lettre et à la démission ultérieure des conseillers vétérans, le bureau de Sinema a publié la déclaration suivante :

« Nous apprécions leurs points de vue divers, leurs contributions à la législation et leur participation à des événements de sensibilisation des vétérans. Bien qu’il soit regrettable qu’un désaccord apparent sur des questions politiques distinctes ait conduit à cette décision, je les remercie pour leur service et je continuerai à travailler chaque jour pour aider les vétérans de l’Arizona qui ont tant sacrifié pour nous garder en sécurité. »