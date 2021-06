Cinq motards noirs ont parcouru 1 100 miles sur le chemin de fer clandestin ⋆ .

in

Cinq hommes noirs sont montés sur leurs vélos et sont allés de l’Alabama à Washington DC pour honorer la ténacité de leurs ancêtres qui ont marché sur le chemin de fer clandestin.

John Shackelford a organisé le trajet de 1 100 milles qui a retracé le trajet du chemin de fer clandestin de l’Alabama à Washington DC non seulement pour inspirer sa communauté, mais aussi pour rendre hommage aux esclaves en fuite en quête de liberté.

Selon Bicycling, Shackelford, 26 ans, originaire de Brooklyn, a été inspiré pour organiser une tournée avec un objectif plus large après avoir assisté à plusieurs manifestations de Black Lives Matter en 2020.

“C’était mon grand message”, a déclaré Shackelford. “Pour inspirer plus de gens comme moi à faire ce que j’aime.”

Shackelford a décidé de retracer le voyage à vélo, mais a découvert grâce à des recherches qu’il n’y avait pas d’itinéraires prescrits à cette époque. Il pensa plutôt : « Cool. Dans l’esprit de mes ancêtres, laissez-moi faire mon propre chemin.

Le groupe a quitté Mobile, Alabama, le 29 septembre. Il était accompagné d’amis proches Edwardo Garabito, 28 ans, un constructeur de vélos personnalisés, Alexandre Olbrich, 27 ans, responsable des ventes chez Bicycle Pro Shop, Rashad Mahoney, 30 ans, mécanicien de vélos et travailleur-propriétaire d’un magasin de vélos coopératif, et Richard Carson, 28 ans, coursier à vélo et autocrosser.

De gauche à droite : Rashad Mahoney, Richard Carson, Alexander Olbrich, Shackelford et Edward Garabito. (Photo de Timothy Nwachukwu via bicycling.com)

Grâce au financement participatif, à la vente de marchandises et au parrainage, il a collecté 100 000 $ pour financer un projet de documentaire sur le voyage à vélo du chemin de fer souterrain. Une équipe de tournage les a accompagnés dans une camionnette de 15 passagers.

“Tout le monde avait une sorte d’expérience de longue distance à son actif”, a déclaré Olbrich.

“Mais je n’avais jamais rien fait de tel”, a ajouté Mahoney. “Nous avons essayé d’avoir cette chose ‘aucun homme laissé de côté’ dès le début.”

À Selma, le groupe a vu le pont Edmund Pettus, où, en 1965, le défunt leader des droits civiques John lewis et près de 600 marcheurs ont été attaqués par des soldats de l’État lors de ce qui serait connu sous le nom de « Bloody Sunday ».

Le « poids existentiel » de ces lieux historiques a augmenté lorsqu’ils sont passés devant le Mémorial national de Montgomery pour la paix et la justice, un mémorial dédié à l’histoire du lynchage.

Mahoney a été ému et a rappelé son père. “Il est décédé quand j’avais 25 ans”, a déclaré Mahoney.

«C’est juste à ce moment-là que j’ai commencé à vivre beaucoup de relations raciales étranges que je n’avais jamais vécues auparavant et que j’avais l’impression que je devais lui parler davantage du fait d’être un homme noir. Mon père était très attaché à l’ascendance et j’ai encore beaucoup de littérature de lui sur la culture et la lutte des Noirs. Parfois, il était difficile d’être heureux lors de ce voyage, mais je sais que c’est quelque chose dont il aurait été très fier.

