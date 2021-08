Cinq nouveaux gypaètes barbus volent déjà dans les Picos de Europa

13/08/2021 à 19:18 CEST

La récupération de l’emblématique gypaète barbu de la péninsule ibérique se poursuit avec un pas ferme. Cinq autres spécimens ont été relâchés dans le parc national Los Picos de Europa ces dernières semaines, avec lesquels il existe déjà une trentaine de spécimens présents dans ce cadre naturel.

Les cinq gypaètes barbus arrivés cette année 2021 dans le cadre du projet de récupération de l’espèce dans les Pics d’Europe, ont été progressivement relâchés depuis la mi-juillet.

Ce sont environ cinq femelles qui rejoignent le groupe des Picos, ‘Aurora’, ‘Dries’, ‘Lucia’, ‘Hanna’ et ‘Alba’. Depuis son départ des cages d’adaptation, ses évolutions ont été adéquates, s’adaptant à son nouvel environnement avec facilité, comme le rapporte la Fondation pour la conservation du gypaète barbu (FCQ).

Avec ces cinq femelles Il existe déjà 30 spécimens –19 femelles et 11 mâles– qui sont régulièrement présents dans le ciel des Picos de Europa. Tous les spécimens sont donnés par le gouvernement d’Aragon au projet de récupération du gypaète barbu à Picos de Europa, développé par la Fondation pour la conservation du gypaète barbu (FCQ) en coordination avec les autorités environnementales de la Principauté des Asturies, de la Cantabrie et de Castilla y Léon.

Après avoir surmonté les différentes phases de leur développement dans les installations du centre d’élevage de Saragosse (dépendant du gouvernement d’Aragon) et plus tard dans le parc national d’Ordesa y Monte Perdido, où ils entrent en contact avec d’autres spécimens de leur espèce, ils sont transférés aux Asturies et situés dans le Parc National des Pics d’Europe, et ici ils achèvent leur processus de maturation.

La population de gypaètes barbus dans les monts Cantabriques continue de croître. A ces 30 individus il faut ajouter la présence sporadique de spécimens errants qui visitent les pics chaque année.

Il s’agit de spécimens d’origines diverses, principalement des spécimens pyrénéens, bien que des spécimens du projet andalou aient été observés et même certains du projet expérimental en cours de développement à Castellón.

L’évolution des poulets cette année a été comme prévu, et ils sont déjà dans des conditions idéales pour voler. La semaine dernière, la cage a été ouverte pour qu’ils puissent commencer leur vie en liberté, avec l’autorisation préalable du ministère des Affaires rurales et de la Cohésion territoriale, comme cela a été fait les années précédentes avec d’autres spécimens.

À partir de ce moment, les techniciens spécialisés du FCQ suivront de près les spécimens au quotidien grâce à des dispositifs de localisation radio terrestre et GPS, surveillant leurs déplacements, leur alimentation, leur comportement et leurs premiers vols.

Le projet de réintroduction du gypaète barbu dans le parc national des Picos de Europa, qui a débuté en 2010 Avec la libération des deux premiers spécimens, il vise à rétablir la population de cette espèce éteinte dans les Picos de Europa dans les années 1950. L’année dernière, il y a eu le premier élevage réussi après 75 ans d’absence.

Le gypaète barbu bénéficie du niveau de protection le plus élevé de l’Union européenne, y compris l’Espagne, où il est déclaré « espèce menacée ».

Photo : José Luis Ojeda / SEO

