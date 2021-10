Cinq nouvelles bandes-annonces à découvrir avant la fin du mois

Alors que le mois d’octobre touche à sa fin, les dates de première des émissions et des films se rapprochent. Si vous cherchez des choses à regarder dans les mois à venir, jetez un œil à ces cinq nouvelles bandes-annonces.

Étoile Candyman Yahya Abdul-Mateen II se prépare pour un film qui a beaucoup moins d’horreur et beaucoup plus d’action. Dans Ambulance, Abdul-Mateen incarne un vétéran qui lutte pour amasser de l’argent pour les factures médicales de sa femme.

Quand il tend la main à son frère criminel adoptif (Jake Gyllenhaal) pour obtenir de l’aide, il leur suggère de braquer une banque. Alors qu’ils exécutent leur plan, un flic est abattu et les deux finissent par détourner une ambulance avec le flic à l’intérieur pour échapper à la scène du crime. Les Michael BayLe film réalisé devrait sortir le 18 février.

Le roi Richard raconte l’histoire vraie d’un père, Richard Williams, qui est déterminé à transformer ses filles, Vénus et Serena, dans les légendes du tennis. Après leurs années passées sous les projecteurs, le monde verra enfin comment l’homme responsable de leur succès y est parvenu.

Will Smith dans « King Richard » (Crédit : Warner Bros)

Will Smith joue Richard et Lovecraft Country star Aunjanue Ellis incarnera la mère de Vénus et Serena, Prix ​​Oracène. Smith ne fait pas seulement partie du casting, lui et sa femme Jada Pinkett Smith sont les producteurs du film. Le frère de Pinkett Smith Caleeb Pinkett, Trevor White, James Lassiter, et Tim White sont également répertoriés comme producteurs.

Le roi Richard sort le 19 novembre.

ABC a annoncé qu’elle commencerait la nouvelle année en publiant une série limitée sur les femmes qui ont aimé et plaidé pour la justice pour Emmett Till. Women of the Movement est une série limitée de six épisodes qui se déroulera sur trois semaines.

Le synopsis se lit comme suit : « La série est basée sur l’histoire vraie de Mamie Till-Mobley, qui en 1955 a risqué sa vie pour obtenir justice après que son fils Emmett a été brutalement assassiné dans le Jim Crow South. Ne voulant pas laisser le meurtre d’Emmett disparaître des gros titres, Mamie a choisi de porter sa douleur sur la scène mondiale, devenant une militante pour la justice et enflammant le mouvement des droits civiques tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Actrice primée aux Tony Adrienne Warren jouera Mamie Till-Mobley et Cédric Joe (Space Jam: A New Legacy) dépeint Emmett. Tonya Pinkins jouera la grand-mère d’Emmett. Les femmes du mouvement seront présentées en première le 6 janvier.

Dans le prochain film Netflix Red Notice, Dwayne The Rock Johnson et Ryan Reynolds s’associent pour raconter l’histoire unique d’un agent du FBI (Johnson) et d’un voleur d’art notable (Gosling) qui décident de travailler ensemble pour faire tomber un ennemi commun, un voleur d’art connu sous le nom de The Bishop (Gal Gadot). Réalisé par Rawson Marshall Thurber, qui a également réalisé la comédie de 2004, Dodgeball, Red Notice diffusée sur Netflix à partir du 12 novembre.

La série nominée aux Emmy Awards Big Mouth revient sur Netflix avec une nouvelle intrigue qui devrait avoir un impact significatif sur tous ses personnages principaux.

Après avoir été affectés à Bridgeton Middle, les insectes d’amour et les vers de haine suscitent un tas de sentiments et d’émotions parmi les personnages animés, conduisant à la romance et à la jalousie.

Keke Palmer assiste au gala du Met 2021 le 13 septembre 2021 à New York. (Photo de Theo Wargo/.)

Keke Palmer, Pamela Adlon, et acteur Brandon Kyle Goodman rejoindra le casting du spin-off de Big Mouth, Human Resources, qui n’a pas encore de date de sortie officielle. La date de sortie de la saison 5 de Big Mouth est le 5 novembre.

