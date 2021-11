Cinq objectifs de transfert en janvier que Manchester United doit prendre en compte alors que la nomination de Ralf Rangnick se profile au milieu de l’accord Lokomotiv Moscou

Manchester United se prépare pour une nouvelle ère passionnante qui commencera dans les prochains jours.

Ralf Rangnick devrait être nommé entraîneur-chef par intérim dans le cadre d’un accord jusqu’à la fin de la saison avant d’occuper un poste de consultant à Old Trafford lorsqu’un nouveau manager sera nommé.

Rangnick est un manager très expérimenté et pourrait changer la fortune de United rapidement

Le joueur de 63 ans est une figure très respectée en Europe ces dernières années, ayant connu un réel succès avec Schalke et plus particulièrement, RB Leipzig qu’il a dirigé pendant quatre ans.

Depuis lors, il travaille en tant que responsable des sports et du développement avec le club russe du Lokomotiv Moscou, ce qui signifie que sa connaissance du jeu s’est encore renforcée.

Rangnick a une connaissance approfondie des talents disponibles en Allemagne et en Russie et, avec la fenêtre de transfert de janvier qui approche à grands pas, il sera intéressant de voir si United pourrait exploiter ces marchés.

Voici quelques-uns des joueurs qui pourraient figurer sur la liste de courses des Diables rouges.

Lucas Klostermann

Lucas Klostermann est l’un des meilleurs défenseurs de la Bundesliga

Le défenseur allemand brille au RB Leipzig.

Klostermann est un arrière droit qui peut également évoluer en défense centrale, deux positions que Manchester United aura à cœur de renforcer d’ici peu.

Le joueur de 25 ans a marqué 13 buts et fourni 11 passes décisives pour le RB Leipzig en 210 apparitions pour le club et avec 16 sélections pour l’Allemagne à son actif, il ne fait aucun doute que le joueur cocherait de nombreuses cases pour Rangnick à Old Trafford.

Djibril Truie

Djibril Sow pourrait être un excellent ajout au milieu de terrain

L’homme de l’Eintracht Frankfurt a été la star d’une équipe en difficulté jusqu’à présent ce trimestre.

Le joueur de 25 ans est un milieu de terrain défensif réputé pour ses tacles, ses pressings et son jeu de haute intensité au milieu du parc.

Avec Rangnick désireux de mettre en œuvre son approche gegenpress de marque au jeu, Sow pourrait être un ajout vraiment astucieux pour Manchester United.

Dmitri Barinov

Dmitri Barinov est un joueur vedette du Lokomotiv Moscou

Un autre milieu de terrain central qui pourrait être une signature intelligente, mais discrète.

Barinov est un joueur vedette du Lokomotiv Moscou et alors que de nombreux joueurs de l’équipe russe pourraient avoir du mal à jouer pour un club comme United, le joueur de 25 ans est quelqu’un qui pourrait franchir cette étape.

L’international russe est un joueur sensé et ayant représenté la Russie à l’Euro 2020, il est clairement un joueur capable de se produire sur la grande scène.

Nordi Mukiele

Un joueur que Rangnick connaît très bien pour l’avoir amené au RB Leipzig en 2018.

L’arrière droit de 25 ans est un joueur qui sait ce qu’il faut pour réussir dans le système de haute intensité de 63 ans et compte tenu de son expérience au niveau de la Ligue des champions, c’est quelqu’un qui pourrait vraiment s’épanouir à Old Trafford.

Étant donné que son accord expire l’été prochain, c’est un contrat que United pourrait être vraiment tenté de conclure en janvier.

Nordi Mukiele pourrait combler un trou vital dans le milieu de terrain de Man United

Yussuf Poulsen a subi une blessure musculaire ce mois-ci Yussuf Poulsen

Manchester United est peut-être bien pourvu en positions offensives, mais il n’a pas de joueur comme Poulsen.

L’attaquant de 27 ans a mené la ligne pour le RB Leipzig et est réputé pour son style de jeu physique, mais étant donné qu’il est actuellement blessé, il pourrait être difficile de s’en sortir tout de suite.

Cela dit, lorsque l’international danois se remettra en forme, il pourrait être la personne idéale pour le nouveau style de jeu de United.

Florian Grillitsch

Florian Grillitsch de Hoffenheim pourrait être un ajout important

Un joueur qui n’est pas réputé pour son style de pressing, mais qui aiderait certainement Manchester United à avancer rapidement.

Le milieu de terrain central joue actuellement pour Hoffenheim mais n’a plus de contrat l’été prochain, ce qui signifie qu’il pourrait être disponible à un prix avantageux en janvier.

Le joueur de 26 ans serait certainement une option intéressante mais aurait probablement besoin d’un joueur plus intense physiquement à ses côtés au milieu du parc.