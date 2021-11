Cinq observations de la confortable victoire 1-0 du Bayern Munich contre Arminia Bielefeld

Le score peut suggérer le contraire, mais ne vous y trompez pas… Le Bayern Munich était un vainqueur mérité, et Arminia n’a jamais semblé qu’il causerait de sérieux problèmes, et c’est en grande partie à cause du jeu du Bayern, de son approche intelligente du pressing et de ses passes rapides et nettes. Le milieu de terrain était plutôt bon aujourd’hui, avec Corentin Tolisso et Leon Goretzka faisant un travail soigné en tant que double pivot. Le match s’est terminé avec un xG de 2,42 pour le Bayern contre 0,7 pour Arminia, ce qui résume plus ou moins tout. Sans une performance d’un autre monde de Stefan Ortega, le jeu se serait terminé plus tôt.

Alphonso Davies est le meilleur arrière offensif du monde

Dribbles réussis ? Vérifier. Plusieurs tirs cadrés ? Vérifier. De bonnes croix ? Vérifier. Attaquer le flanc avec allure et puissance ? Vérifier. Cet homme peut tout faire, et il n’a que 21 ans. Laissez-le pénétrer.

Davies a été l’un des meilleurs joueurs du Bayern jusqu’à présent cette saison, et une grande partie du mérite en revient à Julian Nagelsmann, qui tire vraiment le meilleur du joueur. Oui, s’aventurer si haut sur le terrain très souvent peut laisser les choses un peu serrées à l’arrière, mais les principales forces de Davies résident dans l’attaque par l’arrière, tout en reculant pour défendre si nécessaire. Nagelsmann semble avoir rendu la défense un peu plus conservatrice, Lucas Hernandez et Dayot Upamecano ayant réalisé un très bon match et réussissant une feuille blanche (!!!!).

Fait intéressant, Benjamin Pavard a également eu un jeu très solide et a été très bon défensivement. Il s’est également aventuré en avant pour attaquer à quelques reprises, ce qui était un changement bienvenu. Lorsque Niklas Süle se rétablira complètement, cette ligne de fond va avoir l’air effrayante.

Müllendowski a travaillé ses chaussettes

Robert Lewandowski est un meneur de jeu sous-estimé. Il aurait dû avoir au moins 3 passes décisives ce match si les joueurs du Bayern (dont Thomas Müller) avaient apporté leurs chaussures de but. Il s’est souvent retrouvé isolé à l’avant et a chuté profondément ou s’est déplacé vers les ailes pour recevoir le ballon et le porter vers l’avant. Ses films, ses mannequins et ses doublés ont donné lieu à de grandes chances qui ne pouvaient tout simplement pas être converties.

Avec Müller, j’ai été plus impressionné par les contributions défensives. Certes, il a enregistré une passe décisive, mais c’était loin d’être le jeu le plus impressionnant de sa part pendant le match. Il s’est toujours battu pour le ballon, l’a récupéré à plusieurs reprises et a rapidement lancé des attaques. Il y a eu un moment dans le jeu où il a viré un milieu de terrain de Bielefeld, contrôlé le ballon et l’a fait passer pour Leon Goretzka, ce qui était tout simplement génial.

Tant que ces deux-là sont sur le terrain, les chances de double du Bayern cette saison semblent assez élevées.

Ortega est une menace de gardien (pour les équipes adverses)

Le gardien de but d’Arminia Bielefeld les a maintenus dans le match à lui seul et a réalisé une performance digne du MOTM. Réalisant six arrêts époustouflants à bout portant et plusieurs autres contre des tirs de loin, il a vraiment bossé entre les bâtons pour les visiteurs aujourd’hui. Le Bayern Munich ne manque jamais de faire ressortir les meilleurs gardiens de l’opposition, mais j’espère vraiment que le vent tournera bientôt en faveur, car c’est épuisant d’affronter le premier Manuel Neuer semaine après semaine.

Retour 3, retour 4, ou les deux ?

Sur le papier, la formation du Bayern ressemble à un 4-2-3-1 standard avec deux arrières latéraux. Cependant, sur le terrain, c’est une histoire légèrement différente. Davies va si loin sur le terrain signifie que Pavard doit généralement reculer, Lucas occupant la gauche et Upamecano couvrant le centre. Dans ce jeu, nous avons vu des flashs des deux. Un dos 4 lorsque Pavard a également attaqué un peu, et un dos 4 plus défensif lorsque Davies a reculé pour se défendre contre l’attaque de Bielefeld. Le dos 3 était également très évident, en particulier vers le début.

Une formation de fluide est-elle une mauvaise chose ? Cela offre au Bayern une flexibilité tactique et un moyen de s’adapter à différentes situations. Lucas et Upa ont fait un excellent travail au centre, et Pavard a parfois agi comme un contrepoids pour Davies. Lorsque Süle rejoint la mêlée, le «back 4» peut être plus évident en raison du fait que les deux arrières sont alors orientés vers l’offensive. Cependant, la défense du Bayern respirait l’équilibre aujourd’hui, ce qui est important lorsque vous voulez des draps propres.

Contre des clubs comme Arminia, presque tous les défenseurs du Bayern joueront près de la demi-ligne ou même dans la moitié d’Arminia, c’est pourquoi il peut parfois être difficile de maintenir la structure d’un bon arrière 4. Oui, la victoire d’aujourd’hui n’était pas un cape et d’épée , mais ce fut une performance solide et le Bayern a également réussi à garder sa cage inviolée, ce qui est devenu quelque peu rare.

Alors oui, la défense se porte très bien.

