Cinq observations de la confortable victoire 4-0 du Bayern Munich contre Hoffenheim en Bundesliga

Le Bayern de Nagelsmann presse comme une bête

Dès le départ, cette équipe du Bayern Munich semblait impitoyable. Exploiter chaque centimètre d’espace, presser les unités, attaquer avec des chiffres… il n’est pas surprenant que Nagelsmann Bayern ait marqué plus de buts lors des neuf premiers matchs de Bundesliga que n’importe quelle équipe de l’histoire. La différence la plus notable entre la gegenpressing de Nagelsmann et la gegenpressing de Flick est que la contre-presse de Nagelsmann Bayern est plus intelligente, les joueurs s’engagent dans des groupes bien orchestrés et ils sont très efficaces pour occuper les demi-espaces. Cela signifie qu’un pourcentage plus élevé de revirements conduit à des occasions clés, ce qui pourrait expliquer la cruauté du Bayern devant le but. Cela, et la forme étonnante de l’attaque du Bayern.

Le milieu de terrain domine, Sabitzer solide

Le milieu de terrain du Bayern a fait une belle sortie ce match. Beaucoup avaient des doutes concernant le pivot du milieu de terrain de Kimmitzer, étant donné que les récentes performances de Sabitzer n’ont pas donné un aperçu de lui-même à Leipzig, mais il avait l’air vraiment bien aujourd’hui. Le physique, la capacité de passe et la distribution du ballon de Sabitzer étaient tous exposés aujourd’hui. Kimmich était super comme d’habitude et a aidé avec les tâches défensives et la progression du ballon. Sa précision de passe de 85% était particulièrement impressionnante, étant donné que la plupart de ses passes étaient de longues balles et des balles traversantes jusqu’au troisième attaquant.

Dans l’ensemble, une performance très industrieuse du duo de milieu de terrain. Cela augure très bien pour les chances de départ de Sabitzer à l’avenir.

Lucas et Upa étaient superbes aujourd’hui.Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Une autre performance stellaire de la défense du Bayern, une autre feuille blanche

La défense du Bayern était le département hors concours aujourd’hui. Et garçon, étaient les défenseurs stellaires. Omar Richards, qui a reçu un départ grâce à une blessure musculaire de Davies, était vraiment bon des deux côtés du terrain. Superbe avec ses apports défensifs (tacles, interceptions) et astucieux avec ses dribbles, il était une force avec laquelle il fallait compter sur le flanc gauche. Il aurait été le meilleur défenseur d’aujourd’hui, sans un certain Lucas Hernandez, qui était sans doute le meilleur joueur sur le terrain jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Lucas est dans la forme de sa vie en ce moment, et il a effectué un autre changement stellaire, effectuant des blocages, des tacles et des interceptions vitaux et ne donnant aucune chance aux attaquants de Hoffenheim.

Dayot Upamecano a tenu bon sur le côté droit, apportant une belle passe décisive et des jeux défensifs incroyables. Et Benjamin Pavard, eh bien… il était en fait assez solide. C’était une performance encourageante du Français, qui ne s’est pas vraiment rendu service ces derniers temps avec ses performances sur le terrain et ses interviews en dehors. Le match d’aujourd’hui devrait lui redonner confiance.

LewanHOWLski ?

Robert Lewandowski est le meilleur joueur du monde, et je suppose que même le meilleur du secteur peut parfois se voir accorder un jour de congé. Un jour de congé qui comprend une incroyable fusée à longue portée, c’est-à-dire. Le but de Lewandowski a été le point culminant du match, mais il a raté 3 bonnes occasions de mettre le ballon au fond des filets, ce qui est… inhabituel, c’est le moins qu’on puisse dire.

Cependant, il était comme d’habitude sur d’autres parties du terrain, tombant profondément pour recevoir le ballon, portant le ballon vers le haut, créant des occasions (y compris une talonnette incroyable avec laquelle Sané aurait vraiment dû faire mieux) et créant de l’espace pour ses coéquipiers.

En ce qui concerne les chances de but, cela aurait pu être juste un cas de fatigue, ou peut-être la pression de marquer plus de buts (nous savons à quel point il est dur avec lui-même). Quoi qu’il en soit, il est difficile d’imaginer qu’il raterait de telles occasions lors des prochains matches.

Remplacements d’impact

J’ai le pressentiment que Nagelsmann était encore une fois derrière les remplacements du Bayern… Aujourd’hui, Choupo Moting a marqué un but après son entrée (quelque chose que nous avons l’habitude de voir de la part de l’attaquant de sauvegarde digne de confiance) et Kingsley Coman en a ajouté un autre après son entrée également.

Cette caractéristique de cette équipe du Bayern sera cruciale avant les tronçons les plus difficiles de la saison. La capacité de Nagelsmann à changer la dynamique du jeu avec quelques remplacements sera précieuse contre une opposition difficile.

Pour l’instant, le Bayern Munich est l’équipe à battre en Europe.