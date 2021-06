Cinq observations de la défaite 1-0 de l’Allemagne contre la France

L’expérience allemande au milieu de terrain est loin d’être terminée

Toni Kroos et Ilkay Gundogan sont tous deux d’excellents milieux de terrain, mais il est douloureusement évident qu’ils ne peuvent pas être en pivot ensemble. Joachim Low pensait probablement que le départ du duo aiderait les Allemands à contrôler le milieu de terrain contre leurs homologues français, mais cela s’est retourné contre eux de manière spectaculaire.

Alors que Kroos et Gundo ont souvent passé beaucoup de temps avec le ballon, ils ont été complètement incapables de lier attaque et défense. La France a permis aux Allemands d’avoir la possession sûre dans les deux premiers tiers du terrain, puis les a rapidement intimidés hors du ballon une fois qu’il est entré dans leur troisième. Deschamps a encombré le jeu autour de la surface française de sorte que Kroos et Gundo n’ont pu trouver aucune passe à l’attaque, tandis que des joueurs comme Paul Pogba et N’Golo Kante ont rapidement dépossédé les milieux de terrain allemands pour lancer des contre-attaques qui ont laissé la défense exposée.

C’est le retour à la planche à dessin pour Joachim Low. Ce milieu de terrain ne peut pas fonctionner, il ne doit plus être utilisé. Si Leon Goretzka reste blessé, donnez une autre chance à Florian Neuhaus. Déplacez Kimmich au centre et placez Niklas Sule à l’arrière droit. C’étaient des expériences qui auraient dû être faites avant le début du tournoi, mais maintenant l’entraîneur devra se précipiter et trouver une solution avant le coup d’envoi de l’équipe contre le Portugal.

L’arrière-trois ne peut toujours pas justifier son existence

Jouer avec un 3-4-3 coûte cher à l’Allemagne. La formation enlève un milieu de terrain supplémentaire et manque de vrais ailiers, ce qui signifie que vous avez perdu la capacité de faire des chevauchements dans le dernier tiers. Ajoutez à cela des performances extrêmement médiocres des ailiers allemands (en particulier Robin Gosens, qui joue dans un dos à trois avec l’Atalanta au niveau du club) et vous avez un système tactique qui ne justifie tout simplement pas ses compromis.

La défense ne s’est pas améliorée en ajoutant des défenseurs. L’Allemagne ne peut pas garder sa cage inviolée, même avec Manuel Neuer dans les buts. La France a été à peine agressive dans le dernier tiers, mais malgré tout, Kylian Mbappe a fait un tour à la défense allemande. Cela n’a pas de sens de s’en tenir aux trois derniers compte tenu de toutes ses lacunes. Surtout compte tenu du prochain point de préoccupation.

Des problèmes offensifs reviennent hanter l’Allemagne dans le dernier tiers

Trois attaquants ne suffisent pas pour l’Allemagne. Oui, Kai Havertz a eu un jeu inhabituellement pauvre. Oui, Thomas Muller aurait pu faire plus. Oui, Serge Gnabry aurait dû convertir cette seule chance qu’il a eue. Mais encore, l’Allemagne peut à peine créer quoi que ce soit.

La phase offensive est tellement décousue qu’il est difficile de savoir par où commencer. Le croisement est trash, les boules passantes sont lentes et imprécises. Il n’y a pas de chimie d’équipe et les attaquants sont toujours en infériorité numérique dans la surface. Les gens n’arrêtent pas de dire que quelqu’un comme un Robert Lewandowski réparerait cette infraction allemande, mais ce n’est pas si simple. Les bases ne vont tout simplement pas bien pour le moment. Le milieu de terrain et les arrières latéraux n’offrent pratiquement aucun soutien, et les passes ne sont pas à la hauteur. Pendant ce temps, tous les attaquants semblent être dans un funk – complètement différent de leur forme de club. Joachim Low ne peut tout simplement pas exploiter ce groupe de joueurs. C’est inquiétant à regarder.

La France ne joue pas comme une équipe de superstars

Bien qu’ils aient beaucoup de talent offensif, la France ne joue pas comme le suggère sa réputation. Contre l’Allemagne, Deschamps a adopté une configuration extrêmement conservatrice, et l’équipe de France n’a pas vraiment fait grand-chose pour faire tomber le marteau lorsque l’Allemagne a été inscrite. Les champions de la Coupe du monde 2018 ont presque joué comme s’ils étaient les outsiders – laissant l’Allemagne avoir la possession, sondant parfois avec des compteurs, mais privilégiant la stabilité défensive avant tout.

Le score donne l’impression que le match est égal, mais honnêtement, la France n’a laissé aucune chance à l’Allemagne. Low a été complètement out-coaché. Peut-être qu’un manager plus courageux que Deschamps aurait réussi à se débarrasser de ce match, mais il est clair que l’équipe de France se soucie plus de gagner que de marquer de gros scores. Les Allemands par contre… on voit mal où se situent les priorités.

L’Allemagne ne joue pas comme une équipe allemande

L’Allemagne ne peut rien faire pour le moment. L’équipe est méconnaissable pour quiconque suit ces joueurs au niveau du club. Où est le gegenpressing ? Le jeu de position ? Chevauchement des courses ? Pourquoi le passage est-il si aléatoire ? Pourquoi l’équipe ne peut-elle pas créer d’occasions ?

Cette équipe n’a pas d’identité pour le moment, et il est difficile de dire si Low peut la sauver. Il avait un plan de travail avec les joueurs du Bayern Munich sur sa liste, mais il l’a gaspillé. Maintenant, c’est le milieu d’un tournoi, et il fait face à la perspective d’une autre correction de parcours sans configuration préalable. Ce n’est vraiment pas beau pour les Allemands.