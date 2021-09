Cinq observations de la défaite 4-1 du Bayern Munich contre le RB Leipzig

Leroy Sane est une bête différente à gauche

C’est étrange à quel point de petits changements peuvent avoir un tel impact sur les performances d’un joueur. Jouant du côté de son pied dominant, Leroy Sane ressemble à un joueur différent – ​​plus proche du monstre de Manchester City que du triste match de Robben auquel nous nous sommes habitués au Bayern Munich. L’hésitation, les problèmes de confiance, le manque général de polissage dans son jeu – tout est parti. Il ressemble à l’homme pour lequel le Bayern paie 17 millions par an.

Avec le but contre Leipzig, Sane compte désormais six contributions de buts (4 buts et 6 passes décisives) en six matchs sur la gauche. Il n’a pas joué les 90 dans tous ces matchs, donc ses numéros par 90 sont encore meilleurs qu’un but par match. De plus, il a tout fait tout en maintenant un rythme de travail constant, en étant actif défensivement et en participant à la presse de l’équipe. Je ne pense pas que vous verrez plus d’accusations de « paresse » dirigées contre lui – Sane se met au travail.

S’il continue de s’améliorer à ce rythme, Sane sera assurément le deuxième meilleur ailier du Bayern. Pourquoi le deuxième meilleur ? Bien …

Admettons-le – Jamal Musiala est le meilleur adolescent du monde

Je te défie d’en nommer un meilleur. Depuis le premier Franck Ribéry, le Bayern Munich n’avait pas eu de joueur capable de dribbler les défenses avec une telle facilité. Les défenseurs de l’opposition ne savent littéralement pas quoi faire de lui – pour utiliser un cliché fatigué, c’est comme si le ballon lui collait aux pieds.

Bien sûr, ne caractérisons pas Musiala comme un simple monstre dribble. Il est tellement plus que ça. Sa maturité dépasse son âge – il a un niveau d’anticipation, de conscience et d’engagement défensif que peu de joueurs de son âge montrent jamais.

Le gameplay de Musiala est extrêmement mature, vous pouvez donc simplement vous asseoir et profiter de son talent prodigieux sans être distrait par les défauts habituels d’un joueur de son âge. C’est probablement son plus grand atout, et celui qui le distingue de tous les autres adolescents très appréciés. Je crois fermement que Musiala est le meilleur d’Europe en ce moment.

Nagelsmann nous apporte la renaissance d’Alphonso Davies

Malgré sa réputation d’arrière « attaquant », Alphonso Davies n’a jamais été du genre à obtenir un grand nombre de contributions directes aux buts. Cela semble changer sous Nagelsmann. Avec une licence pour aller plus loin et utiliser son dribble de manière plus agressive, on a l’impression que le nouvel entraîneur obtient plus de puissance offensive de son jeune speedster canadien.

Phonzie a déjà 2 passes décisives cette saison, et aurait pu en avoir quelques autres si ce n’était pour une mauvaise finition aujourd’hui. Il a toujours eu le potentiel de faire plus en attaque, mais sous Flick, il avait l’impression qu’il n’était pas à la hauteur. Maintenant, il semble que Nagelsmann s’engage à utiliser Davies plus directement. Ce sera excitant de voir comment il grandit à partir d’ici.

Le milieu de terrain du Bayern semble fatigué et incohérent

C’était peut-être la fatigue ou le terrain de mauvaise qualité, mais le Bayern Munich a connu une période absolument torride au milieu de terrain contre le RB Leipzig aujourd’hui. Joshua Kimmich et Leon Goretzka semblaient fatigués, en retard sur le rythme du jeu et luttant pour faire face à la presse de marque de Jesse Marsch.

C’est un problème qui n’est pas exclusif à ce seul match – le milieu de terrain du Bayern n’a pas l’air aussi pointu que les années précédentes. La raison n’est pas évidente, car le personnel et la tactique n’ont pas tellement changé. Kimmich et Goretzka sont-ils simplement hors de forme ? Est-ce la fatigue ? Nageslmann a-t-il changé quelque chose à l’entraînement ?

Quoi qu’il en soit, il faut trouver une solution. Alors que le Bayern joue principalement sur les ailes, le milieu de terrain est l’âme d’une équipe. Vous ne pouvez pas vous attendre à gagner la Ligue des champions avec un milieu supérieur.

Questions de fitness avant Barcelone

Le match contre Leipzig étant terminé, Julian Nagelsmann attend avec impatience le prochain affrontement du Bayern en Ligue des champions contre le FC Barcelone. Le Bayern a des problèmes de fitness difficiles à gérer – Serge Gnabry et Robert Lewandowski ont dû être retirés du match par précaution, et Leroy Sane souffrait de crampes à la fin du match. Alphonso Davies a également été contraint de jouer un total de 90 juste après son retour de blessure, et le Bayern avait déjà plusieurs absents pour ce match.

C’est une situation difficile pour Nagelsmann. Messi ou pas Messi, le Barça n’est pas une blague au Camp Nou. Espérons que les remplacements de précaution qui ont été faits aujourd’hui seront suffisants, car les joueurs du Bayern ont besoin de repos avant de se rendre en Espagne.

Observations diverses

Lucas Hernandez et Dayot Upamecano ont tenu l’offensive de RB à peu près à distance. Le but de Laimer était un incident anormal et vous ne pouvez pas les en blâmer. Lewandowski a raté des occasions qu’il ne rate pas habituellement. Problèmes de remise en forme ? Espérons que non. C’était une bonne décision de Nagelsmann de remplacer Thomas Muller. Il n’est pas encore tout à fait à 100% (comme c’était visible sur le terrain) et nous avons vraiment besoin de lui contre Barcelone.